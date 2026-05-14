/திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் பதவியில் இருந்து விலகலாம் - முக ஸ்டாலின்!

MK Stalin Speech: சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சியை இழந்து எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்துள்ள நிலையில், மு.க. ஸ்டாலின் திமுக மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தி உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. கட்சி தோல்வியடைந்தது மட்டுமில்லாமல், கட்சியின் தலைவரான மு.க. ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வியடைந்துள்ளதால், ஒரு எம்.எல்.ஏ-வாகக் கூட அவரால் பதவியேற்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமே முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 14 தொகுதிகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கைப்பற்றி மாபெரும் சாதனை படைத்து தற்போது ஆட்சியிலும் அமர்ந்துள்ளது. தற்போது ஆளுங்கட்சியாக இருந்த திமுக, எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்துள்ளது. எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
திமுகவின் தோல்விக்கு பிறகு, இன்று திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. இதில் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு மாவட்ட செயலாளர்களுடன் பேசினார். தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்கள், கட்சியின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து மு.க. ஸ்டாலின் காரசாரமாக உரையாற்றியுள்ளார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்விக்கு நானே பொறுப்பேற்று கொள்கிறேன் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூட்டத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் எக்கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக தனது ஆட்சியை இழந்துள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து பேசிய ஸ்டாலின், "வெற்றி, தோல்வி ஆகியவை பொதுவாழ்வில் இயல்பான அங்கங்கள் தான்; அரசியலில் ஏற்ற தாழ்வுகள் தவிர்க்க முடியாதவை. தோல்விக்காக நான் யாரையும் குறை சொல்லவும், குற்றம் சாட்டவும் விரும்பவில்லை. கடந்த தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றியின் பெருமையை நான் ஏற்றுக்கொண்டது போல, இந்த தோல்வியின் முழுப்பொறுப்பையும் நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன்; அதுதான் நியாயம்," என்று நிர்வாகிகளிடம் பேசியுள்ளார்.
தற்போதைய தோல்வியை கண்டு தொண்டர்கள் துவண்டு போகக் கூடாது என்பதை உணர்த்திய அவர், "கடந்த தேர்தல்களிலும் திமுக வெற்றியையும் தோல்வியையும் சந்தித்துள்ளது. தற்போதைய தோல்வியை முந்தைய தோல்விகளுடன் ஒப்பிடும்போது இது மிக குறைவானதே. ஆளுங்கட்சிக்கும் நமக்குமான வெற்றி வித்தியாசம் மிகவும் குறைவு தான். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக வழங்கிய நல்லாட்சியை மக்கள் இன்னும் மறக்கவில்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது. என்ன நிகழ்ந்தாலும் சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது; அது மீண்டும் உதிக்கும். சூரியன் இன்றி இந்த உலகம் எப்படி இயங்காதோ, அதேபோல தமிழ்நாடு அரசியலிலும் திமுக என்பது தவிர்க்க முடியாத நிலையான உண்மை. நாம் மீண்டும் எழுவோம்," என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தோல்விக்கு ஒரு தலைவராக அவர் பொறுப்பேற்றாலும், கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுக்குக் கடுமையான எச்சரிக்கையையும் விடுத்துள்ளார். "கட்சியில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்புகளை சரியாக செய்ய முடியாது என நினைக்கும் நிர்வாகிகள், மனப்பூர்வமாக முன்வந்து தங்கள் பதவிகளில் இருந்து விலகிக் கொள்ளுங்கள்," என்று அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். தோல்வியின் விரக்தியை கடந்து, கட்சியை புதுப்பித்து அடுத்தகட்ட அரசியல் களத்திற்கு தயாராகும் வகையில் மு.க. ஸ்டாலின் ஆற்றியுள்ள இந்த உரை, திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் புதிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
|தேர்தல் நடைபெற்ற ஆண்டு
|திமுக வெற்றி பெற்ற இடங்கள்
|1989
|ஆட்சியை பிடித்தது
|1991
|வெறும் 2 இடங்கள்
|2001
|37 இடங்கள்
|2011
|31 இடங்கள்
|2026
|59 இடங்கள்