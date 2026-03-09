காவி கூட்டமே, உங்க அப்பனே வந்தாலும் ஆள முடியாது - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெறி பேச்சு

MK Stalin : திருச்சி மாவட்டம், சிறுகனூரில் திமுக மாநில மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு விழா பேருரையாற்றினார். திமுக தலைமையிலான திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி மீண்டும் 2026ல் மீண்டும் அமையும் என கூறிய முதலமைச்சர், 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
மத்திய அரசு பாராட்டு - முதலமைச்சர் மகிழ்ச்சி
தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சி சிறப்பாக இருப்பதாக கூறிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அதனால் மக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாக கூறினார். மேலும், தமிழ்நாட்டை தொடர்ச்சியாக புறக்கணிக்கக்கூடிய மத்திய அரசு கூட பொருளாதாரத்தில் நம்பர் 1 மாநிலம் என்ற அங்கீகாரத்தை கொடுத்திருபதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார். உலக பத்திரிக்கைகள் எல்லாம் தமிழ்நாடு அரசையும், அதன் திட்டங்களையும் பாராட்டிக் கொண்டிருப்பதாக கூறிய அவர், எத்தனையோ நெருக்கடிகளைக் கடந்தும் பல உயரிய சாதனைகளை படைத்திருப்பதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
திமுக ஆட்சியின் சாதனை
தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "திமுக ஆட்சி தொடர்ந்தால்தான் தமிழ் சமூகம் எதிர்பார்க்கும் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். திருச்சியில் அறிவித்த 7 இலக்குகளையும் ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் நிறைவேற்றி உள்ளோம். 5 ஆண்டுகளில் இவ்வளவு சாதனைகளை மாநில அரசு செய்ய முடியுமா என வியக்கும் அளவுக்கு ஆட்சி நடத்தியுள்ளோம். அதிமுக ஆட்சியில் தொழில் முதலீட்டுக்காக போடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் 471 மட்டுமே. திமுக ஆட்சியில் 1,190 தொழில் முதலீட்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பதங்கள் போடப்பட்டுள்ளன. அதிமுக ஆட்சியை விட 3 மடங்கு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன." என்று கூறினார்.
தமிழகத்தைப் புறக்கணிக்கும் கூட்டணி
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்திற்குத் தர வேண்டிய கல்வி நிதி, ஜல் ஜீவன் திட்ட நிதி, ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்ட நிதி, மற்றும் பேரிடர் நிவாரண நிதி என எதையும் மத்தியிலுள்ள என்டிஏ அரசு வழங்கவில்லை என்று முதலமைச்சர் குற்றம் சாட்டினார். கோவை, மதுரை, திருச்சி போன்ற முக்கிய நகரங்களின் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்காமல் முட்டுக்கட்டை போடுவதாகக் குறிப்பிட்டார்.
தமிழகத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள்
ஆளுநர் மூலமாக அரசுக்குக் கொடுக்கப்படும் குடைச்சல்கள், மாணவர்களின் உயிரோடு விளையாடும் நீட் தேர்வு, தமிழகத்தின் மீது திணிக்கப்படும் இந்தி மொழி, மிரட்டிப் பார்க்கும் ஐடி மற்றும் ஈடி சோதனைகள் விடுவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி மீது விமர்சனம்
எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தனது சுயநலத்திற்காகக் அதிமுக கட்சியை டெல்லியில் அடமானம் வைத்துவிட்டார் என்றும், அதிமுகவில் உள்ள அனைவரும் பாஜகவின் ஆணைக்கு அடிபணிந்து நடப்பதாகவும் கடுமையாக விமர்சித்தார். பீகாரில் நிதீஷ் குமாரை முன்னிறுத்திவிட்டு பின்னர் அவரை ஓரம் கட்டியதைப் போல, தமிழகத்திலும் அதிமுகவை விழுங்க பாஜக முயற்சிப்பதாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இதே நிலையே ஏற்படும் என்றும் எச்சரித்தார்.
காவி கூட்டத்துக்கு நோ என்ட்ரி
தமிழகம் கேட்கும் எதற்கும் நோ என்று சொல்லும் என்டிஏ கூட்டணிக்கு, வரும் தேர்தலில் தமிழக மக்கள் 'நோ' சொல்லுவார்கள் என்று ஆவேசமாக முதலமைச்சர் முழங்கினார். பாஜகவின் டப்பா என்ஜின் தமிழகத்தில் ஒருபோதும் ஓடாது என்றும், காவி கூட்டத்திற்குத் தமிழகத்தில் இடமில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார்.
தமிழ்நாடு Vs டெல்லி
இந்தத் தேர்தல் என்பது வெறும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையிலான போட்டி அல்ல. இது தமிழ்நாடு அணி மற்றும் டெல்லி அணி ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான போர் என்று கூறிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், உங்க அப்பனே வந்தாலும் தமிழகத்தை பாஜகவால் ஆள முடியாது என்று சவால் விடுத்தார். கருப்பு சிவப்புப் பட்டாளம் இருக்கும் வரை தமிழகம் பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் செல்லாது என்று உறுதியாகத் தெரிவித்தார்.
தொண்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
திமுக போட்டியிடும் தொகுதியைப் போலவே கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் திமுகவினர் வெற்றிக்காக உழைக்க வேண்டும் என திமுக தொண்டர்களிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார். கலைஞர், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரை ஓட்டுப் போட்டு மக்கள் முதலமைச்சராக்கினர், அதன்பிறகு ஸ்டாலினை தான் மக்கள் ஓட்டுப் போட்டு முதலமைச்சராக்கினர் என்றும் அவர் பேசினார். நம் மொழி, மண், மக்களை காக்க, தமிழ்நாட்டை காக்க அனைவரும் உழைக்க வேண்டும், இனி எப்போதும் தமிழ்நாட்டில் திமுகவின் ஆட்சி தான் என்று சூளுரைத்தை தன்னுடைய உரையை நிறைவு செய்தார்.
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | வெறும் 10,000 ரூபாயில் பீச் வெட்டிங்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்.. காதலர்களுக்கு குட் நியூஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ