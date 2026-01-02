துணை முதல்வர், தவெக தலைவர் விஜய் வசிக்கும் பகுதி: எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் அதிரடி ஆய்வு

சென்னை: சென்னை ஈசிஆர் சாலை நீலாங்கரை கபாலீஸ்வரர் நகர் பகுதியில் இன்று சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ். அரவிந்த் ரமேஷ் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார். சுமார் 25க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகளுடன் எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் முக்கிய பிரமுகர்கள் வசிக்கக்கூடிய நீலாங்கரை சாலையில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
துணை முதல்வர் வசிக்கும் பகுதி...
குறிப்பாக தமிழ்நாடு துணை முதல்வர், தவெக தலைவர் விஜய், இயக்குனர் பாரதிராஜா உள்ளிட்ட முக்கிய நபர்கள் வசிக்கக்கூடிய இந்த கபாலீஸ்வரர் நகர் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால்வாய் பணி, பாதாள சாக்கடை, மிவாரியம் பணி ஆகியவற்றை எப்பொழுது முடிவடையும், மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்றெல்லாம் அதிகாரியிடம் கேட்டு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்பொழுது வரைபடம் மூலம் எந்தெந்த பகுதியில் பணிகள் முடிவடைந்தது, எந்தெந்த பகுதியில் இன்னும் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது என்றெல்லாம் எம்எல்ஏவிடம் வரைப்படம் மூலம் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் காண்பித்தனர்.
வேலை வாங்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்...
அப்பொழுது ஒப்பந்ததாரர்கள் அவர்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வேலை நடக்கக் கூடாது, அதிகாரிகளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல் வேலை வாங்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள், ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன மாதிரியான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்று அதிகாரிகள் நேரில் சென்று பார்வையிட வேண்டும் என்றெல்லாம் எம்எல்ஏ காட்டமாக பேசினார்.
இரவே வேலையை துவங்க உத்தரவு...
அதைத்தொடர்ந்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரியிடம் பேசும்போது, ‘பொங்கல் பண்டிகைக்குள் முடித்து தருவதாக கூறினார் 15 நாட்களுக்கு இங்கு என்ன வேலை உள்ளது?’ என்று கேள்வி எழுப்பிய எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் கபாலீஸ்வரன் நகர் முகப்பு பகுதியில் சாலை தோண்டப்பட்டு இன்னும் போடாமல் இருப்பதால் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்கள் சிலர் கீழே விழுவதாகும், முக்கிய பிரமுகர்கள் வசிக்கக்கூடிய இந்த சாலை இப்படி இருப்பதால் இன்று இரவே வேலையை துவங்க வேண்டும் எனவும் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
தவெக தலைவர் விஜய் வீடு...
அதைத்தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய், முதலமைச்சர் மகள் வீடு உள்ள பிரதான சாலையில் குடிநீர் வாரியம் சார்பில் தோண்டப்பட்டு இருக்கும் பணிகளால் அப்பகுதி மக்கள் அவதி அடையாமல் இருப்பதற்காகவும், என்ன பணி அந்த பகுதியில் நடைபெறுகிறது என்பதை அப்பகுதி மக்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக அரசு அதிகாரிகள் துண்டு பிரசுரம் ஒன்று தயார் செய்து அதில் என்ன பணிகள் நடைபெறுகிறது எத்தனை மணியிலிருந்து எத்தனை மணிக்குள் நடைபெறும் எத்தனை நாட்களுக்குள் பணி நடைபெற்று முடியும் என்ற முழு விவரங்களையும் கொடுத்து ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் தொடர்பு கொள்ள அதிகாரிகளின் எண்களை அதில் குறிப்பிட்டு வீடு வீடாக சென்று கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.
குடியிருப்பு நலச்சங்கம் சார்பில் எதிர்ப்பு....
அப்போது அதிகாரிகள் குடியிருப்பு நலச்சங்கம் சார்பில் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக கூறிய நிலையில் உடனே சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்பகுதி குடியிருப்பு நலச் சங்க தலைவரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் பகுதியில் பணிகள் நடைபெறுவதால் சற்று ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அதை குடியிருப்பு நல சங்க நிர்வாகிகளிடம் தகவலை பரிமாற வேண்டும் என்றும் விரைந்து இந்த பணிகளை முடித்து தருகிறோம் என்றும் உறுதியளித்தார்.
மேலும் சாலை ஓரத்தில் உள்ள மின்கம்பத்தில் செல்லும் வயர்கள் மீது மரக்கிளைகள் உரசி கொண்டிருப்பதை வெட்டி அகற்ற வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளிடம் கூறினார். உடன் சென்னை மாநகராட்சி 15 வது மண்டலக் குழு தலைவர் வி.இ.மதியழகன் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் இருந்தனர்.
