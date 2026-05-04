தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: மொடக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மொடக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள மொடக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண்: 100), தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒரு முக்கிய பொதுத் தொகுதியாகும். சிவகிரி, மொடக்குறிச்சி மற்றும் ஈரோடு நகரின் சில பகுதிகளைக் கொண்டுள்ள இத்தொகுதி, 1996-ல் 1,033 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டதன் மூலம் நாடு தழுவிய அளவில் புகழ்பெற்றது.
மொடக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் மொடக்குறிச்சி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
மொடக்குறிச்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
கிருத்திகா சிவக்குமார் - பாஜக (அதிமுக கூட்டணி)
அருண் குமார் - நாம் தமிழர் கட்சி
த.சண்முகம் - தமிழக வெற்றிக்கழகம்
மொடக்குறிச்சி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,38,899
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,15,420
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,23,456
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 23
மொடக்குறிச்சி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.21% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
மொடக்குறிச்சி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: டாக்டர் சி. சரஸ்வதி (பா.ஜ.க) - 78,125 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் (தி.மு.க) - 75,514 வாக்குகள்
வாக்கு வித்தியாசம்: வெறும் 281 வாக்குகள்
மொடக்குறிச்சி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் 75.83% வாக்குகள் பதிவாகின.
ஈரோடு மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல் :
ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
அந்தியூர் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
பவானி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பவானிசாகர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பெருந்துறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
