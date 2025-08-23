மக்களே! இன்றிரவு இடி, மின்னல் உறுதி... இந்த 15 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

Tamil Nadu Rain Forecast Latest Updates: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாகவே அதிகளவில் மழைப்பொழிவை காண முடிகிறது.
Tamil Nadu Rain: சென்னையில் நேற்று கொட்டிய மழை
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று மதியம் 1.45 மணிக்கு வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, கடந்த 24 மணிநேரத்தில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிபேட்டை, திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் பொதுவாக ஒருசில இடங்களில் கனமழை/ மிக கனமழை பெய்துள்ளது. சென்னையை பொருத்தவரை அதிகபட்சமாக சோழிங்கநல்லூர் மற்றும் பாரிமுனை பகுதிகளில் 17 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது. அதையடுத்து சென்னை மடிபாக்கத்தில் 15 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழைப்பொழிவு இருந்துள்ளது.
மேலும் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது என்றும் புதுச்சேரியில் லேசான மழையே பதிவானது என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. காரைக்கால் பகுதியில் வறண்ட வானிலையே நிலவியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி தற்போது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவும் காரணத்தால் தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
Tamil Nadu Rain: 15 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு
அதன்பேரில், தமிழகத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 23) ஒரு சில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதன் X பக்கத்தில் இன்றிரவு 7.37 மணிக்கு வெளியிட்ட பதிவில், "திண்டுக்கல், மதுரை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தென்காசி, தஞ்சாவூர், தேனி, திருவாரூர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், கோவை, திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது" என பதிவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த மாவட்ட மக்கள் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும். தமிழகத்தில் நாளையும் (ஆகஸ்ட் 24) ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
Thunderstorm and lightning with Light to Moderate Rain is likely at isolated places over Dindigul, Madurai, Nagappattinam, Pudukkottai, Ramanathapuram, Sivaganga, Tenkasi, Thanjavur, Theni, Thiruvarur, Thoothukkudi, Tirunelveli, Virudhunagar, Coimbatore, Tiruppur. pic.twitter.com/SC9847BTZA
— IMD-Tamilnadu Weather (@ChennaiRmc) August 23, 2025
Tamil Nadu Rain: ஆகஸ்ட் 29 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு
மேலும், வரும் ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி (நாளை மறுநாள்) ஒரிசா - மேற்கு வங்காள கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் வரும் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதிவரை லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai Rain Updates: சென்னை வானிலை
சென்னையை பொருத்தவரை, இன்றும் நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சென்னை நகரில் இன்று ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான/மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதேபோல், நாளையும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
