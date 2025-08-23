English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மக்களே! இன்றிரவு இடி, மின்னல் உறுதி... இந்த 15 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

Tamil Nadu Rain: தமிழ்நாட்டின் இந்த 15 மாவட்டங்களில் இன்றிரவு இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:05 PM IST
  • ஆகஸ்ட் 29 வரை தமிழ்நாட்டில் மழைக்கு வாய்ப்பு.
  • நாளையும் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் லேசான மற்றும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு
  • சென்னையில் நாளையும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

Trending Photos

OTT Releases : இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
camera icon8
OTT releases
OTT Releases : இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
சென்னையை சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்கள்... ஒரு நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - எவ்வளவு கட்டணம்?
camera icon8
TTDC
சென்னையை சுற்றியுள்ள விஷ்ணு கோயில்கள்... ஒரு நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - எவ்வளவு கட்டணம்?
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை : யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை : யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?
ஜியோவும் ஏர்டெலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆப்பு வைத்தது! லாபம் பார்க்கும் புதிய வழி!
camera icon7
Jio Scam
ஜியோவும் ஏர்டெலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆப்பு வைத்தது! லாபம் பார்க்கும் புதிய வழி!
மக்களே! இன்றிரவு இடி, மின்னல் உறுதி... இந்த 15 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

Tamil Nadu Rain Forecast Latest Updates: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாகவே அதிகளவில் மழைப்பொழிவை காண முடிகிறது.

Tamil Nadu Rain: சென்னையில் நேற்று கொட்டிய மழை 

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று மதியம் 1.45 மணிக்கு வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, கடந்த 24 மணிநேரத்தில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிபேட்டை, திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் பொதுவாக ஒருசில இடங்களில் கனமழை/ மிக கனமழை பெய்துள்ளது. சென்னையை பொருத்தவரை அதிகபட்சமாக  சோழிங்கநல்லூர் மற்றும் பாரிமுனை பகுதிகளில் 17 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது. அதையடுத்து சென்னை மடிபாக்கத்தில் 15 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழைப்பொழிவு இருந்துள்ளது. 

மேலும் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது என்றும் புதுச்சேரியில் லேசான மழையே பதிவானது என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. காரைக்கால் பகுதியில் வறண்ட வானிலையே நிலவியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி தற்போது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவும் காரணத்தால் தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

Tamil Nadu Rain: 15 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

அதன்பேரில், தமிழகத்தில் இன்று (ஆகஸ்ட் 23) ஒரு சில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

இந்நிலையில், சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதன் X பக்கத்தில் இன்றிரவு 7.37 மணிக்கு வெளியிட்ட பதிவில், "திண்டுக்கல், மதுரை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தென்காசி, தஞ்சாவூர், தேனி, திருவாரூர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், கோவை, திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது" என பதிவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த மாவட்ட மக்கள் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும். தமிழகத்தில் நாளையும் (ஆகஸ்ட் 24) ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tamil Nadu Rain: ஆகஸ்ட் 29 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு

மேலும், வரும் ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி (நாளை மறுநாள்) ஒரிசா - மேற்கு வங்காள கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் வரும் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதிவரை லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Chennai Rain Updates: சென்னை வானிலை 

சென்னையை பொருத்தவரை, இன்றும் நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சென்னை நகரில் இன்று ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான/மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதேபோல், நாளையும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | நாகையில் தங்கமீன் விடும் திருவிழா: தாரை, சங்கு முழங்க கடலில் சிவனடியார்கள் தாண்டவம்

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டுக்கு ரூ.5000 ரொக்கப் பணம்? தமிழக அரசின் மெகா திட்டம்!

மேலும் படிக்க | உரிமைத்தொகைக்கு விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu rainTN RainsChennai Meteorological CentreRain UpdatesRain Forecast

Trending News