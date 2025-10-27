மோந்தா புயல்.. சென்னையில் மிக கனமழை? வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்!

இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளாவது, மோந்தா புயல் காரணமாக சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இது குளிர்ச்சியான சூழலை தரும். எனவே சென்னையில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பில்லை. தென் சென்னையுடன் ஒப்பிடும்போது வட சென்னையில் 50-70 மிமீ வரை அதிக மழை பெய்யும். தென் சென்னையில் 10-50 மிமீ மழை பெய்யும்.
ஆந்திர மாநிலத்திற்கு அருகே உள்ள கும்மிடிப்பூண்டி, பொன்னேரி மற்றும் புலிகாட் போன்ற பகுதிகளுக்கு மட்டுமே கனமழை பெய்யும். வட சென்னையில் மட்டும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. திங்கட்கிழமை காலை தொடங்கி நாள் முழுவதும் பெய்யக்கூடும். அவ்வப்போது தீவிரமாக மழை பெய்யலாம். இன்று பள்ளிகள் விடுமுறைக்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தற்போது வலுப்பெற்று, மோந்தா புயலாக மாறியுள்ளது. இந்த புயல், வட தமிழகத்தை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து வருவதால், அடுத்த 24 மணி நேரத்தில், வட மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு, இன்று அக்டோபர் 27 மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களுக்கும் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால், சாலைகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கி இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் கவனமுடன் இருக்கவும் தேவையின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
