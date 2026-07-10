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மாதம் ரூ.1000 வரை உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முக்கிய அப்டேட்

Unemployment Allowance, Tiruvarur : திருவாரூர் மாவட்டதைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 10, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:20 AM IST
மாதம் ரூ.1000 வரை உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முக்கிய அப்டேட்
Image Credit: Unemployment Allowance, TiruvarurSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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