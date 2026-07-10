/மாதம் ரூ.1000 வரை உதவித்தொகை - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முக்கிய அப்டேட்

திருவாரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் வாயிலாக வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் பயன்பெற, இவ்வலுவலகத்தில் பதிவுசெய்து 30.06.2026 அன்றைய தேதியில் ஐந்து வருடம் முடிவடைந்த, முறையாக பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாத மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சிபெற்ற, மேல்நிலைவகுப்பு(+2), பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சிபெற்ற பதிவுதாரர்கள் தகுதி உடையவர் ஆவர்.
மாற்றுத்திறனாளிகளைப் பொறுத்தவரை, எழுதப்படிக்க தெரிந்தவர் முதல் பத்தாம் வகுப்பு, மேல்நிலைவகுப்பு (+2) மற்றும் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்று பதிவு செய்து 30.06.2026 அன்றைய தேதியில் ஓராண்டு முடிவடைந்த பதிவுதாரர்கள் தகுதி உடையவர் ஆவர். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமானம் மற்றும் வயதில் உச்சவரம்பு ஏதுமில்லை. பதிவுதாரர் எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலும் பயில்பவராக இருக்கக்கூடாது. இத்தகுதிகளை உள்ளடக்கிய பதிவுதாரர்களுக்கு, தமிழக அரசால் கீழ்கண்டவாறு உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
பொதுப்பிரிவினருக்கு, மாதம் ஒன்றிற்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியின்மை (SSLC-Failed) எனில் ரூ.200/-ம், பத்தாம் வகுப்புதேர்ச்சி (SSLC-Passed) எனில் ரூ.300/-ம்,மேல்நிலை வகுப்புதேர்ச்சி (HSC-Passed) எனில் ரூ.400/-ம், பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி(DEGREE-Passed) எனில் ரூ.600/-ம் 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்பட்டு 3 வருடங்களுக்கு தொடர்புடையவரின் வங்கிகணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும்.
ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியினபிரிவினர் 45 வயதுக்குள்ளும், இதரபிரிவினர் 40 வயதுக்குள்ளும் இருக்கவேண்டும். அதிகபட்ச குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருக்கவேண்டும்.
அனைத்துவகை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, எழுதப் படிக்க தெரிந்த மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி எனில் ரூ.600/-ம், மேல்நிலை வகுப்பு தேர்ச்சி (HSC-Passed) எனில் ரூ.750/-ம், பட்டப்படிப்புதேர்ச்சி (DEGREE-Passed) எனில் ரூ.1000/-ம், ஒவ்வொரு மாதமும் தொடர்புடையவரின் வங்கிகணக்கில் 10 ஆண்டுகளுக்கு செலுத்தப்படும்.
மேற்குறிப்பிட்ட தகுதியுடைய பதிவுதாரர்கள், வேலைவாய்ப்பு அலுவலக அடையாள அட்டை, அசல் பள்ளி/கல்லூரி மாற்றுச்சான்றிதழ் மற்றும் அசல் குடும்ப அட்டை ஆகியவற்றுடன் R.V.L நகள், மன்னார்குடி சாலை, விளமல், (மேலும் தொடர்புக்கு 04366-224226) திருவாரூர் என்ற முகவரியில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இலவசமாக நேரில் வருகை புரிந்து விண்ணப்பப்படிவத்தை பெற்றோ அல்லது https://tnvelaivaaippu.gov.in/download.html என்ற இணையதள பக்கத்தில் தரவிறக்கம் செய்து உரிய அறிவுரை பெற்று பூர்த்தி விண்ணப்பத்தை 31.08.2026-க்குள் சமர்ப்பித்து பயனடையுமாறு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஏற்கனவே மூன்றாண்டுகள் / பத்தாண்டுகள் உதவித்தொகை பெற்றவர்கள் மற்றும் பொறியியல், மருத்துவம், விவசாயம் மற்றும் சட்டம் போன்ற தொழில்சார்ந்த பட்டப் படிப்புகள் முடித்தவர்களுக்கு இவ்வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை வழங்க இயலாது. மேலும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்திருக்கக்கூடாது, வேறு எந்த அலுவலகத்திலும் அரசால் வழங்கப்படும் எந்த நலத்திட்டங்களிலும் உதவித்தொகைப் பெற்று வருபவர்கள் இத்திட்டத்தில் பயனடைய இயலாது.