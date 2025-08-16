திருநங்கைகளுக்கு அதிக சலுகைகள், இதிலும் தமிழ்நாடுதான் டாப்: கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர்

Transgender Social Awareness Meeting: விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் திருநங்கைகள் சமூக விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் உரையாற்றிய கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் தினகரன், ‘தமிழக அரசு சார்பில், மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத வகையில், திருநங்கைகளுக்கு அதிக சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அவர்கள் நல்ல வழியில் முன்னேற வேண்டும். அதற்கான உதவிகளை காவல்துறையினர் கண்டிப்பாக செய்வார்கள்’ என்று கூறினார்.
திருநங்கைகள் சமூக விழிப்புணர்வு கூட்டம்
இரயில்வே பாதுகாப்புப் படை, சிறப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு, குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு–திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டம், இருப்புப் பாதை காவல்துறை மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை இணைந்து நடத்திய, திருநங்கைகள் சமூக விழிப்புணர்வு கூட்டம் இன்று காலை விழுப்புரம் இரயில்வே திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் சிறப்புவிருந்தினராக கலந்து கொண்ட விழுப்புரம் மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் தினகரன் அவர்கள், திருநங்கைகளுடன் உரையாற்றினார்.
அவர் தந்து உரையில், “ஆண்கள், பெண்களை விட பலம் வாய்ந்தவர்கள் திருநங்கைகள். தமிழக அரசு சார்பில், மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத வகையில், திருநங்கைகளுக்கு அதிக சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு நல்ல வழியில் முன்னேற வேண்டும். அதற்கான உதவிகளை காவல்துறையினர் கண்டிப்பாக செய்வார்கள்.
கடவுளாக மதிக்கப்படும் திருநங்கைகள்
பொதுமக்கள் உங்களை கடவுளாக மதிக்கிறார்கள். அந்த மரியாதையை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். ரயில்களில் பயணிக்கும் போது, பயணிகளிடம் அத்துமீறும் செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது. ஏற்கனவே அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்ட பலர் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, இன்று அவர்கள் காவல் நிலையங்களும் நீதிமன்றங்களும் அலைந்து வருகின்றனர். அது போன்ற நிலையை உங்களுக்கே உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டாம்.
வாழ்க்கையை வீணாக்கிக்கொள்ள வேண்டாம்...
அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் பல்வேறு கடன் உதவிகள் மற்றும் முன்னேற்றத் திட்டங்களை பயன்படுத்திக் கொண்டு, நல்ல வழியில் பயன்களை பெற்று வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும். சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்டு வாழ்க்கையை வீணாக்கிக் கொள்ளக் கூடாது” என அறிவுறுத்தினார்.
உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட திருநங்கைகள்
மேலும், காவல்துறை அதிகாரிகளின் முன்னிலையில், திருநங்கைகள் சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபடாமல், நல்ல வழியில் சமூக முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்வோம் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ASP ரவீந்திரகுப்தா, சிறப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு ஆய்வாளர் ராமர் சுடலை, குணசேகர், மோகன சுந்தரி, நவீன் குமார் உள்ளிட்ட ஏராளமான திருநங்கைகள் பங்கேற்று தங்களது கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
மேலும் படிக்க | சென்னை டூ ஊட்டி... தமிழக அரசின் மூன்று நாள் இன்பச் சுற்றுலா... கட்டண விவரம் இதோ!
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிய விண்ணப்ப பரிசீலனை எப்படி நடக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ