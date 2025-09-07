English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக 1500 பேர் ராஜினாமா.. அதிமுகவில் பரபரப்பு!

அதிமுக கட்சி பொறுப்பில் இருந்து செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டத்தை அடுத்து அவரது ஆதரவாளர்கள் சுமார் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் அக்கட்சி பொறுப்பை ராஜினாமா செய்திருக்கின்றனர்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 7, 2025, 01:49 PM IST
  • அதிமுக பொறுப்பில் இருந்து செங்கோட்டையன் நீக்கம்
  • செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக 1500 பேர் ராஜினாமா
  • அதிமுக வட்டாரத்தில் பரபரப்பு

Trending Photos

விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகாவும் இணைகிறார்களா? அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி பரபரப்பு!
camera icon7
Vijay Devarakonda Rashmika
விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகாவும் இணைகிறார்களா? அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி பரபரப்பு!
ஆசிய கோப்பை 2025 பரிசு தொகை: சாம்பியனுக்கு இத்தனை கோடியா? முழு விவரம் இங்கே!
camera icon8
Asia Cup 2025
ஆசிய கோப்பை 2025 பரிசு தொகை: சாம்பியனுக்கு இத்தனை கோடியா? முழு விவரம் இங்கே!
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
camera icon7
Actress Bhavana
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Donald Trump
இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?
செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக 1500 பேர் ராஜினாமா.. அதிமுகவில் பரபரப்பு!

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் நேற்று முன்தினம் 5ஆம் தேதி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக கருத்துக்களை தெரிவித்து இருந்தார். இதையடுத்து நேற்று 6 தேதி கே.ஏ.செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் வகித்து வந்த அமைப்புச்செயலாளர் மற்றும் ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆகிய பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

கோபி சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் பதவியில் இருந்த சிலரையும் நீக்கினார், இந்த நிலையில் கோபி சட்டமன்ற தொகுதியில் பதவி வகித்து வரும் ஒன்றிய, நகர, கிளை, கழக, பேரூர் கழக, வார்டு செயலாளர்கள் என சுமார் 1500 க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று (செப்டம்பர் 06) நம்பியூர் பகுதியில் கே.ஏ.செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக தங்களுடைய கட்சி பதவியையும் ராஜினாமா செய்து கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து இன்று (செப்டம்பர் 07) கோபி அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கட்சி பதவியை ராஜினாமா செய்து கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு இரண்டாவது நாளாக கடிதம் அனுப்பி வருகின்றனர்.

அதிமுக பழைய வலிமையை பெற வேண்டும், வெற்றிப் பாதையில் பயணிக்க வேண்டும், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வழியில் மக்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு ஆட்சி அமைய வேண்டும். இந்த நல்ல நோக்கம் நிறைவேற அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும். கட்சியிலிருந்து பிரிந்தவர்களை இணைக்க வேண்டும் என கே.ஏ.செங்கோட்டையன் எம்எல்ஏ கூறியிருந்தார். அதற்கு தாங்கள் (பொதுச்செயலாளர்) அவரை கட்சி பதவியில் இருந்து நீக்கியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எங்களது கட்சி பதவிகளில் இருந்து விலகுகிறோம் எனவும் கட்சி ஒன்றுபட்டால் பதவியில் நீடிப்போம் என்று அவர்கள் ஒரு படிவத்தில் கையெழுத்து போட்டு அனுப்பி உள்ளனர். இதனால் அதிமுக வட்டாரத்தில் தொடர்ந்து பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. 

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அதிமுக முன்னாள் எம்.பி.யும் செங்கோட்டையன் ஆதரவாளருமான சத்யபாமா, அதிமுகவில் எனது பொறுப்பை ராஜினாமா செய்யப்போகிறேன். நான் எதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன். அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தவர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும். செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக நான் மாவட்ட மகளிர் அணி செயலாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய இருக்கிறேன் என அவர் தெரிவித்தார். 

மேலும் படிக்க: பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம்.. 90,000 பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி - அன்பில் மகேஷ்!

மேலும் படிக்க: "அரசியலுக்கு வர்றீங்களா?" - ஜெயலலிதா அழைத்தும் 'நோ' சொன்ன தமிழ் நடிகர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
SengottaiyanEdappadi Palanisamy1500 Aiadmk Members ResignAIADMKSatyabhama

Trending News