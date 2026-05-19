/25 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்கம்? கவிழும் விஜய்யின் தவெக ஆட்சி? முழு விவரம்!

சட்டமன்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முதல்வர் விஜய்யின் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுகவின் 25 எம்.எல்.ஏக்கள் விரைவில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்றும், கூட்டணி கட்சிகளின் அதிருப்தியால் அடுத்த 6 மாதங்களில் விஜய் ஆட்சி கவிழும் என்றும் எம்.பி தனபால் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது தவெக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு துருவங்களை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சட்டமன்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முதல்வர் விஜய்யின் அரசுக்கு ஆதரவாக அதிமுகவின் எஸ்பி வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் 25 பேர் வாக்களித்தது, அக்கட்சிக்குள் மிகப்பெரிய புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
இந்த அசாதாரண அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில், இன்று (மே 19) அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் அவசர கூட்டத்தைக் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டினார். இக்கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தனபால், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் கவிழ்வது உறுதி என்று அதிரடியான கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "நடந்து முடிந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த எஸ்பி வேலுமணி தரப்பைச் சேர்ந்த 25 எம்.எல்.ஏக்களும் விரைவில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவது சட்டப்படி உறுதி. கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டுமென்றால், 3-ல் 2 பங்கு பெரும்பான்மை இருக்க வேண்டும். ஆனால், வேலுமணி தரப்பிடம் அந்த எண்ணிக்கை இல்லை. எனவே, அவர்கள் மீது சபாநாயகர் விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பார்" என்று தனபால் கூறினார்.
அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய சூழலில், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இக்கூட்டம் குறித்துப் பேசிய தனபால், "அதிமுகவின் பலம் குறையவில்லை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இன்றைய கூட்டத்தில் 80 மாவட்ட செயலாளர்கள் பங்கேற்று எடப்பாடியாரின் தலைமைக்குத் தங்களின் முழு ஆதரவை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். எஸ்பி வேலுமணி மற்றும் சிவி சண்முகம் ஆதரவாளர்களின் பதவிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாகப் பறித்துள்ளார்" என்றார்.
தவெக ஆட்சிக்குத் தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாததால், காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் தயவோடுதான் விஜய் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்த கூட்டணிக் கட்சிகளுக்குள் தற்போதே புகைச்சல் ஆரம்பித்துள்ளதாகத் தனபால் சுட்டிக்காட்டினார். "தவெக அரசின் தற்போதைய செயல்பாடுகளால், வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள் கடுமையான அதிருப்தியில் உள்ளனர். ஆதரவு விலக்கிக் கொள்ளப்படும் சூழல் உருவாவதாலும், ஆதரவளித்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட உள்ளதாலும் அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் விஜய்யின் ஆட்சி தானாகவே கவிழும்" எனத் தனபால் கூறினார்.
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் 22 பேர் எதிர்த்தும், எஸ்பி வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் 25 பேர் ஆதரித்தும் வாக்களித்ததால், சட்டசபையில் யாருடைய கொறடா (Whip) உத்தரவு செல்லும் என்ற சட்டப் போராட்டம் வெடித்துள்ளது. இரு தரப்பும் தங்களது கொறடாவையே அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரிடம் மனு அளித்துள்ளனர். சபாநாயகரின் இறுதி தீர்ப்பைப் பொறுத்தே இந்த 25 எம்.எல்.ஏக்களின் எதிர்காலமும், விஜய் அரசின் ஸ்திரத்தன்மையும் அமையப் போகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.