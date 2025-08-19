English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் ரூ.1 கோடி தொழில் கடன்... இவர்களுக்கு மட்டும் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Mudhalvarin Kakkum Karangal: முன்னாள் படைவீரர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திடும் வகையில் 'முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள்' என்ற புதிய திட்டம் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்தார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 19, 2025, 05:29 PM IST

தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் ரூ.1 கோடி தொழில் கடன்... இவர்களுக்கு மட்டும் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Mudhalvarin Kakkum Karangal: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஆகஸ்ட் 19) தலைமைச் செயலகத்தில், பொதுத்துறை சார்பில் முன்னாள் படைவீரர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திடும் பொருட்டு 'முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள்' என்ற புதிய திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்வில், 155 முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு தொழில் தொடங்குவதற்கான ஒப்புதல் ஆணைகளை வழங்கினார்.

Mudhalvarin Kakkum Karangal: 2024இல் அறிவித்த முதல்வர் 

முன்னாள் படைவீரர்களுக்கும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள் திட்டம் தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது. கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின உரையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தாய்நாட்டிற்காகத் தங்களது இளம் வயதை இராணுவப் பணியில் கழித்து, பணிக்காலம் நிறைவு பெற்ற, ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் படைவீரர்களது பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை உறுதி செய்திடவும், வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திடவும், 'முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள்' என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.

அதன்படி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்றைய தினம் முன்னாள் படைவீரர்களின் நலனிற்காக 'முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள்' என்ற புதிய திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து, 155 முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு தொழில் தொடங்குவதற்கான ஒப்புதல் ஆணைகளை வழங்கிடும் பொருட்டு அடையாளமாக 15 முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு ஆணைகளை வழங்கினார்.

Mudhalvarin Kakkum Karangal: மொத்த செலவீனம் எவ்வளவு?

இத்திட்டத்தில், 155 பயனாளிகளுக்கான திட்ட செலவினமாக ரூ.24.43 கோடி, 30% மானியத்துடன் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் முன்னாள் படைவீரர்கள் சுயதொழிலில் ஈடுபடவும் மற்றும் சிறந்த தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றிட தேவையான நிதி மற்றும் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தில் முதற்கட்டமாக 348 முன்னாள் படைவீரர்கள் மற்றும் அவர்தம் குடும்பத்தினர் பயனடைவர். இத்திட்டத்திற்கான மொத்த செலவினம் 50 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாயாகும்.

Mudhalvarin Kakkum Karangal: திட்டத்தின் விவரங்கள்

முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள் திட்டத்தின் கீழ், முன்னாள் படைவீரர்கள் பல்வேறு தொழில் தொடங்குவதற்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வரையில் வங்கியின் மூலம் கடன் பெறுவதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டு, தொழில்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகையில் 30 விழுக்காடு மூலதன மானியமும், 3 விழுக்காடு வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும். மேலும், பயனடைவோருக்கு மூலதன மானியம் மற்றும் வட்டி மானியம் வழங்கப்படுவதால் கடன் சுமை குறையும்.

Mudhalvarin Kakkum Karangal: விண்ணப்பத் தேர்வு முறை

இத்திட்டத்தின் கீழ், முன்னாள் படைவீரர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்களை கூர்ந்தாய்வு செய்வதற்கு, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட ஆட்சியரை தலைவராக கொண்ட மாவட்ட அளவிளான தேர்வு பணிக்குழு (District level Task Force Committee) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவின் ஒப்புதலின் அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு தொழில் தொடங்குவதற்கான கடன் ஒப்புதல் வேண்டி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இவ்வங்கிகளால் மேலும் சீராய்வு செய்யப்பட்டு தற்காலிக ஒப்புதல் (Provisional Sanction) ஆணை வழங்கப்படும்.

Mudhalvarin Kakkum Karangal: தொழில் முனைவோர் பயிற்சி

தொழில் தொடங்குவதற்கான வங்கியின் தற்காலிக ஒப்புதல் பெற்றவர்களுக்கு (Provisional Sanction) அரசு செலவில் சென்னை- தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் மூலம் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு பயிற்சி அளிக்கப்படும். இறுதியாக தொழில் தொடங்குவதற்கு தேவைப்படும் கடனுதவி சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகளால் கடன் இறுதி ஒப்பளிப்பு (Final Sanction of Loan) அளிக்கப்படும். வருங்காலங்களில் தமிழ்நாடு அரசு, நிதி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து 500 முன்னாள் படைவீரர்கள் பயனடையும் வகையில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

Mudhalvarin Kakkum KarangalMudhalvarin Kakkum Karangal SchemeMK StalinTamilnadu GovernmentTamil News

