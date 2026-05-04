தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: முதுகுளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

முதுகுளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தொகுதி முதுகுளத்தூர். இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 212வது தொகுதியாகும்.
முதுகுளத்தூர், கடலாடி, பகுதியளவு கமுதி தாலுக்காள் இத்தொகுதியில் அடக்கம். முக்குலத்தோர், யாதவர், பட்டியலின மக்கள், இஸ்லாமிய சமூகம், நாடார் மற்றும் இதர சமூகத்தினர் இங்கு வசிக்கின்றனர்.
முதுகுளத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) முதுகுளத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதுகுளத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ராஜமாணிக்கம் (திமுக கூட்டணியில்) (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
அதிமுக (ADMK): பாண்டி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சந்திரபிரபா ஜெயபால்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): மலர்விழி
முதுகுளத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,48,876
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,50,080
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 2
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,98,958
முதுகுளத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 76.62% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 5% அதிகம்).
முதுகுளத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ராஜகண்ணப்பன் (திமுக) - 1,01,901 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கீர்த்திகா முனியசாமி (அதிமுக) - 81,180 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஜவஹர் - 11,234 வாக்குகள்
முதுகுளத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் முதுகுளத்தூர் தொகுதியில் 71.18% வாக்குகள் பதிவாகின.
