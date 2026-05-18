/முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாள்: 17 ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் இலங்கை தமிழர்களின் வலி!

Mullivaikkal Remembrance Day : 2009ஆம் ஆண்டு மே மாதம், இலங்கையின் முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் உயிரிழந்த மற்றும் காணாமல் போன லட்சக்கணக்கான தமிழ் மக்களை நினைவுப்படுத்தும் முள்ளிவாய்க்கால் தினம் மே 18ஆம் தேதியான இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதற்கு தமிழ்நாட்டின் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், இந்த போரில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பலரும் இது குறித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
Mullivaikkal Remembrance Day : தன்னாட்சி உரிமைக்காக போராடிய ஈழ தமிழர்களை கொன்று, போர் முடித்து வைக்கப்பட்ட நாள்தான், மே 18. போரின் இறுதி நாட்களில், சுமார் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் இலங்கை அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட No Fire Zone அதாவது போர் நடத்தப்படாத இடம் எனக்கூறப்பட்ட முள்ளிவாய்க்காளில் தஞ்சம் அடைந்தனர். ஆனால், அங்கிருந்த மக்கள் மீது வான்வழி, தரைவழி மற்றும் கடல்வழி தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டது. இதனால், அங்கிருந்த மக்கள் பலர் உணவு, மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் எதுவும் கிடைக்காமல் அவதிக்குள்ளாகினர். இறுதிப்போரின் போது, இரு தரப்பிலும் கடுமையான மனித உரிமை மீறல்கள் நடந்ததாகவும், இலங்கை ராணுவம் பொதுமக்கள் கூடியிருந்த பகுதிகள் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல்கள் நடத்தியதாகவும் சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டின.
மே 18ஆம் தேதி 2009ஆம் ஆண்டில், போர் முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதில், சுமார் 40,000 முதல் 70,000 வரையிலான தமிழ் மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த போரில் உயிரிழந்தவர்களை நினைவுகூறும் வகையில்தான், ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 18ஆம் தேதி முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த போரினால் வெவ்வேறு நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்த இலங்கை தமிழர்கள் பலர் இந்த நாளை நினைவு கூர்ந்து வருகின்றனர்.
இந்த போரினால், தமிழர்களின் பூர்வீக விவசாய நிலங்கள், கடற்கரை பகுதிகள் இன்னும் முழுமையாக அவர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படவில்லை. இவை இன்னும் ‘உயர் பாதுகாப்பு வளையங்கள்’ எனும் பெயரில் ராணுவத்தின் கைகளில்தான் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த போரினால், இலங்கைத்தமிழர்களின் பொருளாதாரமும் வாழ்வாதாரமும் கொடூரமாக பாதிப்படைந்தது. இதையடுத்து, 2022ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சி காரணமாக ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருந்த தமிழர்களின் நிலை இன்னும் மோசமடைந்தது.
சமீபத்தில், சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள அம்பேத்கர் திடலில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் தமிழீழ இனப்படுகொலை நாள் மற்றும் முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை நினைவேந்தல் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில், விசிக தலைவரும் மக்களவை உறுப்பினருமான திருமாவளவன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வன்னி அரசு, இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது பேசிய திருமாவளவன், இலங்கை இனப்படுகொலைக்கு காரணமான யாரும் இன்னும் தண்டிக்கப்படவில்லை என்றும், இனப்படுகொலைக்கு எதிராக வாக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் என்றால், அது ஐ.நா சபையால் மட்டுமே முடியும் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபையில் வன்னியரசு ஈழம் குறித்து பேசியதை மேற்கோள் காட்டினார்.
முள்ளிவாய்க்கால் தினத்தையொட்டி, திரை பிரபலங்கள் பலர் இந்த தினம் குறித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர். பிரபல நடிகரும் இயக்குநருமான டி.ராஜேந்தர் மற்றும் நிழல்கள் ரவி ஆகியோரும் தங்களின் ஆதங்கத்தையும் இரங்கலையும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். “முள்ளிவாய்க்கால் எம் இனத்தின் ரத்தத்தையும் செந்நீரையும் பாய்ச்சி உயிரை பறித்தார்கள்” என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும், “முள்ளிவாய்க்கால் தினம் ஒரு துக்க தினம். எமது இதயத்தை ரணமாக்கிய அந்த நாள், ஒரு இனத்தையே துடிக்க துடிக்க இழந்தொம். அதை நினைத்து பார்க்கையில் வேதனையளிக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டார்.
”அந்த உறவுகளின் ஆத்மாக்கள் சாந்தியடைய வேண்டும் என இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.. ஈழம் எப்போது மலரும் என தினம் தினம் ஏங்குகிறேன். தவெக தலைவர் நணர் விஜய் ஒரு இக்கட்டான சூழலில் இருக்கிறார் என்றவுடன் காங்கிரஸ் கரம் நீட்டியது. இதை பார்க்கும் போது இன்று திமுக கவலைப்படுகிறது. இதே காங்கிரஸ் தானே, அன்று ஈழத்தமிழர்களுக்கு துரோகம் செய்தார்கள். அப்பாவி தமிழர்களை கொன்று குவித்து, சிங்கள ராணுவத்திற்கு துணை போனார்களே எப்படி? முள்ளிவாய்க்காலில் அன்று ரத்த ஆறினை ஓடவிட்டார்களே எப்படி? எம் தமிழர்களை அன்று இழந்த போது எனக்கு எப்படி வலித்திருக்கும்?” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
நடிகர் நிழல்கள் ரவியும் இது குறித்து பேசினார். அப்போது, சிங்கள அரசின் அடக்குமுற்றையை எதிர்த்து தமிழ் இனம் 30 ஆண்டுகள் உரிமைக்காக ஆயுதம் தூக்கி போராடியது. அந்த யுத்தத்தில் பல லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் பலியாகின. இந்த யுத்தத்தில், பல போர் குற்றங்கள் இடம்பெற்றன. 17 வருடங்கள் கடந்தும், இதுவரை அதற்கான நீதி கிடைக்கவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட இனம், தொடர்ச்சியாக பாதிக்கப்பட்ட வண்ணம் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாள் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 18ஆம் தேதி முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
முள்ளிவாய்க்கால் போரில் என்ன நடந்தது?
2009ஆம் ஆண்டு இலங்கை உள்நாட்டுப் போரின் இறுதிக்கட்டத்தில், முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர்.
இந்த போரில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது?
ஐக்கிய நாடுகள் சபை தரவுகளின்படி, சுமார் 40,000 முதல் 70,000 வரை தமிழர்கள் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாள் ஏன் முக்கியமானது?
போரில் உயிரிழந்த ஈழத் தமிழர்களை நினைவுகூரவும், மனித உரிமை மீறல்களுக்கு நீதி கோரவும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.