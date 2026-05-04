English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: முசிறி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: முசிறி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Musiri election result 2026 : முசிறி சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சி வாரியான முழு விவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 06:03 AM IST
  • முசிறி தேர்தல் முடிவுகள் 2026
  • வெற்றி பெறப்போவது யார்?
  • முசிறி வேட்பாளர் பட்டியல் விவரம்

Trending Photos

கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
camera icon7
TN Weather
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு
camera icon8
TN Assembly Election
வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
camera icon8
Jupiter Nakshatra Transit
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
TN Assembly Election
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: முசிறி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Musiri election result 2026 : திருச்சி மாவட்டத்தில் காவிரி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள முசிறி (Musiri), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 145-வது தொகுதியாகும். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இத்தொகுதி, வாழை மற்றும் வெற்றிலை விவசாயத்திற்குப் பெயர் பெற்றது. பெரம்பலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இத்தொகுதி, கிராமப்புற மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வாக்காளர்களைப் பெரும்பான்மையாகக் கொண்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

முசிறி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று எண்ணப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

முசிறி தொகுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

என். எஸ். கருணைராஜா – திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK)

என். யோகநாதன் – அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK)

எம். விக்னேஷ் – தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK)

ஜி. பாக்கியலட்சுமி – நாம் தமிழர் கட்சி (NTK)

சி. பழனிசாமி – தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி (TVK - வேல்முருகன்)

எம். சின்னையன் – புதிய தமிழகம் (PT)

முசிறி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,34,800

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,550

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,20,230

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20

முசிறி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் முசிறி தொகுதியில் 83.45% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலை விட (79.7%) இந்த முறை வாக்குப்பதிவு சுமார் 4% அதிகரித்துள்ளது.

முசிறி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ந. தியாகராஜன் (திமுக) - 90,624 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எம். செல்வராசு (அதிமுக) - 63,788 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஸ்ரீதேவி இளங்கோவன் - 14,311 வாக்குகள்

தேமுதிக: கே.எஸ். குமார் - 3,182 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 26,836 வாக்குகள்

முசிறி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் முசிறி தொகுதியில் 79.7% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

மணப்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

லால்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

துறையூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Musiri ResultTN Assembly Election 2026Musiri election result 2026Musiri assembly constituency resultsMusiri live election updates

Trending News