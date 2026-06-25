/தவெக ஆதரவு வாபஸ்? கம்யூனிஸ்ட் அந்தர் பல்டி! முத்தரசன் சொன்ன குட்டி கதை

விஜய்யின் தவெக அரசுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதரவு கொடுத்திருக்கும் நிலையில், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் முத்தரசன் சமீபத்தில் ஒரு குட்டி கதை கூறி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
சமீபத்தில் சட்டபேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் பதில் உரையின்போது ஒரு குட்டி கதை செல்லியிருந்தது பங்கரமாக வைரலானது. அதாவது அக்கதையில் ஒரு வயதானவர் வெயில் அதிகமாக இருந்ததால் நெத்தியில் கையை வைத்துக்கொண்டு தூரமாக பார்த்துக்கொண்டிருந்தாராம். அப்போது ஒரு சிறுவன், என்ன தாதா தேடுறேங்க என கேட்டாராம். அதற்கு உங்க அப்பா இங்கதான் எங்கயோ இருக்காங்கனு சொன்னாங்க அதான் தேடிட்டு இருக்கேன் என கூறியதாக மறைமுகமாக முன்னாள் மு.க. ஸ்டாலினை சாடினார். இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.
இந்த நிலையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூத்த தலைவர் முத்தரசன் திருவாரூரில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் கூறி இருக்கும் குட்டி கதை அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
அவர் கூறியதாவது, ஆற்றுப்படுகைகளில் ஆடு, மாடுகள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும். அப்போது அந்த பக்கம் இருக்கும் கரையை பார்க்கும். இந்த பக்கத்தை விட அந்த பக்கம் பசுமை நிறைந்ததாக அதற்கு தெரிந்த உடன் அங்கே செல்லும். இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை என்பார்கள். முதலில் குதிரை செல்லும், அடுத்ததாக ஆடு செல்லும், ஒரு மாடு செல்லும். இறுதியில் மந்தையே சென்றுவிடும்.
ஆனால் அங்கே சென்றால் நிலைமை மோசமாக இருக்கும். இங்கையாவது கொஞ்சமாக பச்சை இருக்கும். ஆனால் அந்த அங்கு ஒன்னுமே இருக்காது. காய்ந்து போய் கிடக்கும். சரி அங்கு விட்டு இங்கே வந்தாச்சு உடனே போனால் அந்த படுமை ஏத்துக்குமா? ஏத்துக்காதா? என்ன பண்றது.. கொஞ்சம் நாளாவது இருந்துவிட்டு செல்லாம் என்ற சூழல் நிலவுகிறது. நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை. தப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என அவர் கூறினார்.
மூத்த தலைவர் முத்தரசனின் இந்த பேச்சு அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததை வைத்து அவர் பேசியதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இவரின் இந்த பேச்சு ஆதரவை வாபஸ் வாங்குவதற்கு ஒரு மறைமுக எச்சரிக்கை என சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இரண்டு தொகுதிகளில் வென்றது. இதையடுத்து தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கரம் நீட்டியது. ஆனால் அமைச்சரவையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பங்கேற்க மறுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.