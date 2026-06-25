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தவெக ஆதரவு வாபஸ்? கம்யூனிஸ்ட் அந்தர் பல்டி! முத்தரசன் சொன்ன குட்டி கதை

தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு கொடுத்திருக்கும் நிலையில், மூத்த தலைவர் முத்தரசன் “இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை” என சமீபத்தில் கூறிய குட்டி கதை அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 25, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:54 PM IST
தவெக ஆதரவு வாபஸ்? கம்யூனிஸ்ட் அந்தர் பல்டி! முத்தரசன் சொன்ன குட்டி கதை
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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