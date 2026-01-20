அதிமுகவில் இணையும் காளியம்மாள்? விஜய் கட்சியை நிராகரித்தது ஏன்? முழு விவரம்!

நாம் தமிழர் கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்த காளியம்மாள் நாளை அதிமுகவில் இணைய உள்ளார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சியில் மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த காளியம்மன் கடந்தாண்டு கட்சியிலிருந்து விலகினார். இந்நிலையில் அடுத்ததாக எந்த கட்சியில் அவர் இணைவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. தற்போது அவர் அதிமுகவை தேர்வு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இருப்பினும் இதுகுறித்து காளியம்மாள் எந்த ஒரு விளக்கமும், மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை.
மேலும் படிக்க - Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு, வரிச் சலுகை.... காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்
இங்கு அங்கு என்று ஒராண்டுகளாக த.வெ.க திமுக, அதிமுக என்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு வழியாக அதிமுகவில் நாளை இணைய போகிறார் காளியம்மாள்.. pic.twitter.com/Q2cWRkgPvM
— கபிலன் (@_kabilans) January 19, 2026
நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து விலகல்
கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நாம் தமிழர் கட்சியில் இருந்து காளியம்மாள் வெளியேறினார். "காலத்தின் சூழல், உயிராக எண்ணி வழி நடந்த நாம் தமிழர் கட்சியில் இந்த பாதை இத்துடன் முடித்து வைக்கப்படுகிறது" என்று தனது அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தார் காளியம்மாள். கட்சியிலிருந்து விலகிய பின்னரும் தனது பகுதி மக்களுக்காக தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தி வந்தார்.
அதிமுகவின் இணையவுள்ளார்?
காளியம்மாள் நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து விலகிய பின்னர் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைவார் என்ற பேச்சு எழுந்தது .ஆனால் அதனை மறுத்து இருந்தார். ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில், "எந்த கட்சியிலிருந்து என்னை அழைத்தாலும், அந்த கட்சியின் நோக்கம் சரியாக இருந்தால் அங்கு இணைவேன்" என்று சூசகமாக தெரிவித்து இருந்தார். இந்த ஆண்டு நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தலில் நிச்சயம் போட்டியிடுவேன் என்று காளியம்மாள் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார். மீனவ சமுதாயத்தை சேர்ந்த காளியம்மாள் அதிமுகவில் இணைய உள்ளார் என்ற செய்தி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது
சீட் கிடைக்குமா?
தமிழக அரசியலில் பெண்களின் பங்கு மிகக் குறைவாகவே இருந்து வருகிறது. காளியம்மாள் ஏற்கனவே சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு இருந்தாலும், அனைத்திலும் தோல்வியையே சந்தித்துள்ளார். இந்நிலையில் அதிமுக போன்ற பெரிய கட்சியில் சேர்ந்தால் அவருக்கு நிச்சயம் எம்எல்ஏ சீட் கிடைக்கும் என்றும், அவர் வெற்றி பெறுவதற்கும் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. நாளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி முன்னிலையில் காளியம்மாள் அதிமுகவில் இணைவார் என்று கூறப்படும் நிலையில், அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க - அரசு ஊழியர்களின் மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் உரிமை உள்ளதா? DoPPW முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ