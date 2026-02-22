English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Karaikudi 2026: காரைக்குடியில் களமிறங்கும் சீமான்? வெற்றி பெற முடியுமா?

Karaikudi 2026: காரைக்குடியில் களமிறங்கும் சீமான்? வெற்றி பெற முடியுமா?

Karaikudi Election: சீமான் இந்த முறை தனது சொந்த மாவட்டமான சிவகங்கையில் உள்ள காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 22, 2026, 08:51 AM IST
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளுக்கு நாள் சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களது வேட்பாளர்களை இறுதி செய்து வரும் நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் 234 தொகுதியிலும் யார் யார் போட்டியிட உள்ளனர் என்ற வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துள்ளார். இதில் அனைவரும் எதிர்பார்த்த சீமான் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுவரை பல்வேறு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிட சீமான், இந்த முறை தனது சொந்த மாவட்டமான சிவகங்கையில் உள்ள காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். திருச்சியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இதனால் அந்த தொகுதியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க | கூட்டணிக்கு வராத தேமுதிக! எடப்பாடி பழனிச்சாமி வைத்த செக்! அதிரடி ஆக்சன்!

ஏன் காரைக்குடியை தேர்வு செய்த சீமான்?

கடந்த தேர்தல்களில் கடலூர் மற்றும் திருவொற்றியூர் போன்ற சட்டமன்ற தொகுதிகளில் சீமான் களமிறங்கினர். ஆனாலும் அவரால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. எனவே தான் இந்த முறை தென் மாவட்டங்களின் பக்கம் தனது கவனத்தை திருப்பி உள்ளார். காரைக்குடியை தேர்வு செய்ததற்கு பல்வேறு காரணங்களும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. காரைக்குடி சீமானின் சொந்த மாவட்டமாக கருதப்படுகிறது. எனவே சொந்த மண்ணில் தனக்கு செல்வாக்கு இருக்கும் என்பதை நம்பி சீமான் களமிறங்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தனது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மூலம் வெற்றி பெறலாம் என்ற திட்டத்தையும் சீமான் வைத்துள்ளார். சீமானின் நட்சத்திர அந்தஸ்தும் அவருக்கான வாக்குகளை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்றும் நாம் தமிழர் கட்சியினர் நம்புகின்றனர். 

இளைஞர்களின் வாக்கு!

கடந்த 50 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகளின் ஆதிக்கமே அதிகமாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் சமீப காலமாக இளைஞர்கள் அதிகம் அரசியலில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கிய பிறகு அரசியலில் இளைஞர்களின் பங்கு அதிகரித்து வருகிறது. நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் குறிப்பிட்ட சதவீதம் இளைஞர்களின் வாக்கு உள்ளது. கடந்த முறை நடைபெற்ற தேர்தல்களிலும் காரைக்குடி தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் கணிசமான வாக்குகளை பெற்று வந்தனர். இதன் காரணமாகவும் சீமான் இந்த தொகுதியை தேர்வு செய்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

வெற்றி பெற முடியுமா?

காரைக்குடியில் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மாங்குடி என்பவர் எம்எல்ஏவாக இருந்து வருகிறார். இந்த முறை அவருக்கு சீட் கொடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் இருந்து வருகிறது. மறுபுறம் திமுகவும் இந்த தொகுதியில் சற்று பலமாக இருப்பதாக சர்வே முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் இருப்பதால் காரைக்குடி தொகுதியில் பாஜக களமிறங்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. மறுபுறம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த டாக்டர் பிரபு இந்த தொகுதியில் களமிறங்க உள்ளார். இதனால் காரைக்குடி தொகுதி தற்போது ஒரு ஸ்டார் தொகுதியாக மாறி உள்ளது. சீமான் காரைக்குடியில் களமிறங்கினாலும், அவருக்கான வெற்றி வாய்ப்பு கடினமே என்றும் கூறப்படுகிறது. 

காரணம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் தான். கடந்த இரண்டு, மூன்று வருடங்களாக அந்த தொகுதி முழுவதும் தெரிந்த முகமாக டாக்டர் பிரபு உள்ளார். மேலும் இளைஞர்களின் செல்வாக்கும் அவருக்கு அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது. காரைக்குடியை தாண்டி தமிழக முழுவதும் தெரிந்த முகமாக பிரபு உள்ளார். இதன் காரணமாக சீமான் காரைக்குடி தொகுதியில் அவ்வளவு எளிதாக வெற்றி பெற முடியாது என்றும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேர்தல் தொடங்க இரண்டு மாதங்களே உள்ள நிலையில் இதுவரை காரைக்குடியில் எந்த ஒரு பிரச்சாரமும் மேற்கொள்ளாத சீமானுக்கு எப்படி மக்கள் வாக்களிப்பார்கள்? என்றும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். காரைக்குடியில் வெற்றி பெற தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கே அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | 1989ல் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக வேலை பார்த்தவர் ஓபிஎஸ் - முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்!

