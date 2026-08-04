Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /NABARD வேலைவாய்ப்பு: தமிழ் தெரிந்தால் போதும், +2 படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ், தமிழகத்திலேயே வேலை

NABARD வேலைவாய்ப்பு: தமிழ் தெரிந்தால் போதும், +2 படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ், தமிழகத்திலேயே வேலை

NABFINS Recruitment 2026: களப்பணிகளை மேற்கொள்ள 'வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரி' (CSO) பணியிடங்களுக்கு NABFINS Limited விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. PUC அல்லது 10+2 (மேல்நிலைக் கல்வி) முடித்தவர்கள் இந்தப் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 04, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:15 AM IST
NABARD வேலைவாய்ப்பு: தமிழ் தெரிந்தால் போதும், +2 படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ், தமிழகத்திலேயே வேலை
Image Credit: NABFINS Customer Service Officer Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மாணவர்களுக்கு ரூ.8,000 உதவித்தொகை - பட்ஜெட்டில் வரப்போகும் அறிவிப்புகள்
2
3
4
5