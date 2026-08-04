/NABARD வேலைவாய்ப்பு: தமிழ் தெரிந்தால் போதும், +2 படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ், தமிழகத்திலேயே வேலை

NABFINS Recruitment 2026: நிதித் துறையில் பணிபுரிய ஆசையா? நபார்டு நிதிச் சேவைகள் (NABARD Financial Services - NABFINS) நிறுவனம் 'வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரி' (Customer Service Officer) பணியிடங்களுக்கான 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி.
இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு 10 ஆகஸ்ட் 2026 வரை நடைபெறும். தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் nabfins.org என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
களப்பணிகளை மேற்கொள்ள 'வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரி' (CSO) பணியிடங்களுக்கு NABFINS Limited விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. புதிய வாடிக்கையாளர்களைச் சேர்த்தல், கிளை வணிக வளர்ச்சியை (portfolio growth) மேம்படுத்துதல், களப்பணிகள், வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு, கடன் வழங்குதல் மற்றும் கடன் வசூல் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றில் உதவக்கூடியவர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு இதுவாகும்.
|நிறுவனம்
|NABFINS Limited
|பதவியின் பெயர்
|வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரி (CSO) - களப்பணி
|பணி இடம்
|தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், மேற்கு வங்கம், கர்நாடகா
|மொழித் திறன்
|உள்ளூர் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம்
|ஓட்டுநர் தகுதி
|செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் கட்டாயம்
|விண்ணப்பிக்கும் முறை
|மின்னஞ்சல் / ஆன்லைன் விண்ணப்பம்
|மின்னஞ்சல் முகவரி
|careers@nabfins.org
ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, தங்கள் சுயவிவரக் குறிப்பை (resume) careers@nabfins.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். மேலும், NABFINS-இன் அதிகாரப்பூர்வ பணிவாய்ப்பு இணையதளம் (career portal) மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆட்சேர்ப்பு விவரங்களில் காலிப்பணியிடங்களின் துல்லியமான எண்ணிக்கை குறிப்பிடப்படவில்லை.
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 10 ஆகஸ்ட் 2026
வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரியின் முதன்மைப் பணி, கிளைக்கான வாடிக்கையாளர் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதும், நிலையான வணிகத் தொகுப்பை (portfolio) உருவாக்குவதும் ஆகும்.
வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரியின் முதன்மையான பணி, வாடிக்கையாளர் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதும், கிளைக்கான நிலையான வாடிக்கையாளர் தொகுப்பை உருவாக்குவதும் ஆகும். முக்கிய பொறுப்புகளில் பின்வரும் பணிகள் அடங்கும்:
கல்வித் தகுதி, அனுபவம், களப்பணிக்கு ஏற்ற தன்மை மற்றும் பிற தேவைகளின் அடிப்படையில் விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம். தேர்வு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மேலதிகத் தேர்வு விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படும்.
தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்ப செயல்முறையின் மூலம் தங்கள் சுயவிவரக் குறிப்பை (resume) சமர்ப்பித்து NABFINS வாடிக்கையாளர் சேவை அதிகாரி பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அதற்கான வழிமுறைகள் இதோ:
முக்கிய குறிப்பு: விண்ணப்பதாரரின் தகுதி, அத்தகுதியைச் சரிபார்க்கும் நிலைகள், தேர்வு செய்யப்படும்போது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு தொடர்பான பிற விஷயங்கள் என அனைத்திலும் NABFINS-இன் முடிவே இறுதியானது.
இது தொடர்பாக Nabfins எந்தவிதமான கடிதப் பரிமாற்றங்களையோ அல்லது தனிப்பட்ட விசாரணைகளையோ ஏற்றுக்கொள்ளாது. எந்தவொரு கட்டத்திலும் எவ்விதக் காரணமும் தெரிவிக்காமல் எந்தவொரு விண்ணப்பத்தையும் அல்லது விண்ணப்பதாரரின் candidature-ஐயும் நிராகரிக்கும் உரிமையை Nabfins கொண்டுள்ளது. இதில் Nabfins-இன் முடிவே இறுதியானது.
ஏதேனும் விளக்கங்கள் தேவைப்படின், விண்ணப்பதாரர்கள் careers@nabfins.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி மூலமாகவோ அல்லது 080 26970500 என்ற தொலைபேசி எண் மூலமாகவோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.