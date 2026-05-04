தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: நாகப்பட்டினம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Nagapattinam election result : நாகப்பட்டினம் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் முழுமையான தேர்தல் புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 06:37 AM IST
Nagapattinam election result : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நாகப்பட்டினம் (Nagapattinam), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 163-வது தொகுதியாகும். கடற்கரை நகரமான இது, மீன்பிடித் தொழில், கடல்சார் வணிகம் மற்றும் ஆன்மீகச் சுற்றுலாவுக்கு உலகப்புகழ் பெற்றது. மத நல்லிணக்கத்தின் அடையாளமாகத் திகழும் நாகூர் தர்கா மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காயாரோகணசாமி கோவில் ஆகியவை இத்தொகுதியின் முக்கிய அடையாளங்களாகும். நாகப்பட்டினம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமான இத்தொகுதி, மீனவர்கள் மற்றும் சிறு வணிகர்களைப் பெரும்பான்மையாகக் கொண்ட ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும்.

நாகப்பட்டினம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

நாகப்பட்டினம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

மனிதநேய மக்கள் கட்சி (திமுக கூட்டணி): எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா (உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டி)

அதிமுக: ஜி. தங்கா கதிரவன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம். சுகுமார்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எஸ். பாத்திமா ஃபர்ஹானா

நாகப்பட்டினம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,72,979

ஆண் வாக்காளர்கள்: 85,150

பெண் வாக்காளர்கள்: 87,815

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 14

நாகப்பட்டினம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் 82.45% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை (72.09%) விட மிக அதிகமாகும். மீனவப் பகுதிகளில் வரலாறு காணாத வகையில் வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நாகப்பட்டினம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஜே. முகமது ஷா நவாஸ் (ஆளூர் ஷா நவாஸ் - VCK) – 66,281 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ஜி. தங்கா கதிரவன் (அதிமுக) – 59,043 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: எஸ். அகஸ்டின் அற்புதராஜ் – 9,976 வாக்குகள்

மநீம: சையத் அனஸ் முகைதீன் சாகிப் – 2,540 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 7,238 வாக்குகள்

நாகப்பட்டினம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் 72.09% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

