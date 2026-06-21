/ITI சேர்க்கை: 100% வேலை கேரண்டி, உதவித்தொகையுடன் இலவச சைக்கிள்... கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு

நாகப்பட்டினம்: நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் சுயநிதி தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) காலியாக உள்ள இடங்களுக்கான நேரடி சேர்க்கையின் (Spot Admission) காலக்கெடு ஜூன் 30, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கே.ஜே.பிரவீன் குமார் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியர் கே.ஜே.பிரவீன் குமார், வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்:
இந்த தொழிற்பயிற்சிக்கு மிக குறைந்த அளவு கட்டணமே வசூலிக்கப்படுகின்றது. ஓராண்டு தொழிற்பிரிவுகளுக்கு ரூ. 235 மற்றும் ஈராண்டு தொழிற்பிரிவுகளுக்கு ரூ. 245 என கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகின்றது. இந்த கட்டணம் விண்ணப்பக்கட்டணம் மற்றும் சேர்க்கைக் கட்டண என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) நேரடி சேர்க்கைக்கு செல்லும்போது, மாணவ, மாணவிகள் பின்வரும் அசல் சான்றிதழ்களை (Original Certificates) கண்டிப்பாக எடுத்துச்செல்ல வேண்டும்.
கல்விச் சான்றிதழ்:
8-ஆம் வகுப்பு, 10-ஆம் வகுப்பு அல்லது 12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் அசல் சான்றிதழின் (Original Mark Sheet).
மாற்றுச் சான்றிதழ் (TC):
பள்ளியிலிருந்து பெறப்பட்ட அசல் மாற்றுச் சான்றிதழ் (Original Transfer Certificate).
சாதிச் சான்றிதழ்:
அரசால் வழங்கப்பட்ட அசல் சாதிச் சான்றிதழ் (Original Community Certificate).
அடையாள மற்றும் முகவரிச் சான்று:
ஆதார் அட்டையின் விவரங்கள்
புகைப்படம்:
சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.
இவற்றுடன் நீங்கள் பயன்படுத்தும் செயலில் உள்ள மொபைல் போன் எண், மின்னஞல் முகவரி ஆகிய தகவல்களுடன் அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் (போதுமான அளவு) உடன் எடுத்துச் செல்லவும்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள நாகப்பட்டினம் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம், திருக்குவளை அரசினர் தொழிற்பயிற்சி மையம் மற்றும் செம்போடை அரசினர் தொழிற்பயிற்சி மையம் ஆகிய கல்வி நிலையங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெறும். இந்த அரசு பயிற்சி மையங்களைத் தவிர, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் கிடைக்கஊடிய 50 சதவீத அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களிலும் (Government Quota) நடப்பு 2026-ஆம் கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இவற்றையும் மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
ஐடிஐ கல்வி நிறுவனங்களில் வெற்றிகரமாக படித்து முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு படிப்பை முடித்தவுடன் வேலையில் சேர்வதற்கும் தமிழக அரசு உதவுகின்றது. இந்த கல்வி நிறுவனங்களில் முன்னணி தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து வளாக நேர்காணல்கள் (Campus Interviews) நடத்தப்படுகின்றன. இவற்றின் மூலம் 100% வேலை வாய்ப்பு பெற்று தரப்படுகின்றது. இது மட்டும் இன்றி படிக்கும் போதே பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புடன் கூடிய பயிற்சியும் (Apprenticeship) அளிக்கப்படுகிறது.
ஐடிஐ கல்வி நிறுவனங்களில் முதலில் வருபவருக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறுகின்றது. ஆகையால் இந்த நிறுவனங்களில் உள்ள காலி இடங்கள் நிரப்பப்படுவதற்கு முன்பு ஆர்வமுள்ள தகுதியான மாணவர்கள் உடனடியாக சென்று சேர்க்கை செயல்முறையில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேரும் மாணவ மாணவிகளுக்கு அவர்களது கல்விச் சுமையை குறைக்கும் வகையில் தமிழக அரசு சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இலவச பொருட்கள், மாதாந்திர உதவித் தொகைகள், சலுகைகள், அரசு திட்டங்களின் நன்மைகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
|பயணச்சலுகை
|மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி நிலையங்களுக்கு செல்ல இலவச பேருந்து பயண அட்டை
|உதவித்தொகை
|தொழிற்பயிற்சி பெரும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மாதா மாதம் ரூபாய் 750 உதவித்தொகை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படுகின்றது.
|தமிழக அரசு திட்டங்களின் நன்மைகள்
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தொழில் பயிற்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு புதுமைப்பெண் திட்டம் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்கள் மூலம் சிறப்பு நிதி உதவி அளிக்கப்படுகிறது.
புதுமைப்பெண் திட்டம்: மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000
தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்: மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000
|இலவச பொருட்கள்
|தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேரும் அனைத்து, மாணவ மாணவிகளுக்கும் மிதிவண்டி, சீருடைகள், நூல்கள், காலணிகள், வரைபடக் கருவிகள் ஆகியவை இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
ஐடிஐ நேரடி சேர்க்கை மற்றும் அதில் உள்ள தொழில் பிரிவுகள் குறித்த மேலதிக விவரங்களை அறிந்து கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள் மாவட்டத் திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தில் உதவி இயக்குனரை அணுகலாம்.
இவரிடம் தொடர்பு கொள்வதற்கான தொலைபேசி எண்கள்: 8526572260, 04365-250126