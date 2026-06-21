Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ITI சேர்க்கை: 100% வேலை கேரண்டி, உதவித்தொகையுடன் இலவச சைக்கிள்... கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு

ITI சேர்க்கை: 100% வேலை கேரண்டி, உதவித்தொகையுடன் இலவச சைக்கிள்... கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு

Nagapattinam News: நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ளை ஐ.டி.ஐ நிலையங்களில் தகுதியான மாணவ, மாணவிகள் நேரடியாகச் சேர்ந்து பயன்பெறும் வகையில் தற்போது நேரடி சேர்க்கை (Spot Admission) நடைபெற்று வருகிறது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:02 PM IST
ITI சேர்க்கை: 100% வேலை கேரண்டி, உதவித்தொகையுடன் இலவச சைக்கிள்... கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Nagapattinam ITI Admission (Representative Photo: Wikipedia)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
விஜய் பாட்டுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட அமைச்சர் - தவெகவுக்கு டஃப் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்
Minister Viswanathan48 min ago
2
Yoga Day1 hr ago
3
Tiruvannamalai1 hr ago
4
Yoga1 hr ago
5
Yoga2 hrs ago