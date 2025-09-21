English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய்க்கு துணிச்சலும் இல்லை... தகுதியும் இல்லை - ஷாநவாஸ் சொல்வது என்ன?

Aloor Shanavas: தவெக தலைவர் விஜய் வைத்த அத்தனை குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் பதில் இருக்கிறது என நாகப்பட்டினம் எம்எல்ஏ ஆளூர் ஷாநவாஸ் பேசி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 21, 2025, 02:45 PM IST
  • தேர்தலுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கால்ஷீட் கொடுத்துள்ளார், விஜய் - ஷாநவாஸ்
  • வன்ம அரசியலை விஜய் ஏன் கையில் எடுத்துள்ளார்? - ஷாநவாஸ்
  • திமுகவை குறிவைக்க விஜய்க்கு யாராவது பணித்துள்ளார்களா? - ஷாநவாஸ்

Aloor Shanavas - TVK Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைதோறும் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பயணித்து மக்களை சந்தித்து வருகிறார். அந்த வகையில், நேற்று நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டங்களுக்கு பயணித்து மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.

Aloor Shanavas: அடிப்படை புரிதல் இல்லாத விஜய் 

நாகப்பட்டினத்தில் பேசிய விஜய், திமுக நாகை மாவட்டத்தை கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் நாகை மாவட்டத்தில் மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு அடிப்படை வசதிகளும் செய்துதரப்படவில்லை என்றும் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். இந்நிலையில், விஜய் பேசியதற்கு பதில் அளிக்கும் வகையில், விசிகவைச் சேர்ந்தவரும், நாகப்பட்டினம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான ஆளூர் ஷாநவாஸ் இன்று காலையில் சென்னை எழும்பூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். 

அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தை நாகரீகமான அரசியல் களமாக மேம்படுத்த நினைக்கிறோம். அண்ணாமலை அடக்கப்பட்ட நிலையில், ஆளுநர் ரவி அமைதியாக இருக்கும் நிலையில் அவர்களின் வேலையை விஜய் தற்போது கையில் எடுத்துள்ளார். விஜய் நேற்று நாகையில் பேசியது அனைத்தும் பொய், எந்தவிதமான ஆய்வும் செய்யாமல், அடிப்படை புரிதலும் இல்லாமல் வன்மத்தோடு பொய் சொல்லி உள்ளார்.

Aloor Shanavas: மின்தடை கேட்டதா தவெக நிர்வாகிதான்...

திருச்சியில் அவரது கட்சியின் நிர்வாகிதான் மின்தடை செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளார். ஆனால் அரசு வேண்டும் என்றே மின்தடை செய்ததை போல பேசி உள்ளார். வன்ம அரசியலை விஜய் ஏன் கையில் எடுத்துள்ளார் என தெரியவில்லை?.

Aloor Shanavas: நாகையில் செய்த நலத்திட்டங்கள்

நாகையில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்க வேண்டும் என நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று சுமார் ரூ.32 கோடியில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நம்பியார் நகர் பகுதியில் ரூ. 10 கோடி செலவில் கடல் அரிப்பு தடுப்பு சுவர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாகூர் பட்டினசீரியில் கடல் அரிப்பு தடுப்பு சுவர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுலா மேம்பாடு பொறுத்தவரை 6 கோடி மதிப்பில் நெய்தல் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா மேம்பாடு, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, மீனவர் நலன் உள்ளிட்டவைகளில் தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இவை எதையுமே தெரிந்துகொள்ளாமல் புரிதல் இல்லாமல் விஜய் பேசி உள்ளார்.

Aloor Shanavas: குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்திற்கும் பதில் உள்ளது

1200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குடிநீர் இணைப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் குடிநீர் வசதி செய்து தரவில்லை என விஜய் பேசி உள்ளார். விஜய் வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்துக்கும் பதில் உள்ளது. மக்கள் நலன் சார்ந்து அவர் கோரிக்கை வைத்திருந்தால் ஏற்றுக்கொண்டிருப்போம். ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களை செய்யவே இல்லை என சொல்வதன் நோக்கம் என்ன?. நாகை மருத்துவமனையில் போதுமான அளவுக்கு மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள், மருத்துவமனையில் முடிந்தவரைக்கும் பணியாளர்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

Aloor Shanavas: பாஜகவை விஜய் விமர்சித்தாரா?

திமுகவை குறிவைக்க விஜய்க்கு யாராவது பணித்துள்ளார்களா?. தமிழகத்துக்கு  பாஜக ஒன்றிய அரசு தான் நெருக்கடி அளித்து வருகிறது. பாஜகவை விமர்சித்தாரா?, வாக்கு திருட்டு குறித்து விஜய் பேசினாரா?. விஜய்க்கு கூடுகின்ற கூட்டம் சினிமா கவர்ச்சிக்கு கூடும் கூட்டம், விஜய் நடிகராக நாகை மாவட்டத்துக்கு வருகிறார் என அறிவித்துவிட்டு வந்தால் இந்த கூட்டம் வர தான் செய்யும், அதை விட அதிக கூட்டம் வர தான் செய்யும்.

Aloor Shanavas: விஜய்க்கு துணிச்சல் இல்லை

விஜய்க்கு செய்தியாளர் சந்திப்பு நடத்த தைரியம் உள்ளதா?, பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்வது தான் ஒரு அரசியல் தலைவருக்கான துணிச்சல். அந்த துணிச்சல், அந்த தகுதி கூட விஜய் அடையவில்லை. 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கால்ஷீட் கொடுத்துள்ளார்.

Aloor Shanavas: 'விஜய்யை வாழ்த்தியது நாங்கள்தான்'

தமிழ்நாட்டில் பொய்யையும் புரட்டையும் அன்றாடம் பேசி வந்த இரண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் இன்றைய நிலை என்ன? என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். அவர்கள் ஓய்வுபெற்ற பிறகு விஜய் அந்த பணியை கையில் எடுத்துள்ளார். விஜய் கட்சி ஆரம்பித்ததும் முதலில் வாழ்த்தியது விசிக தான். அவருடன் கூட்டணி வைக்கும் எண்ணம் இல்லை... யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என வாழ்த்தினோம்" என்றார்.

