  • நாகப்பட்டினம் : விடுதிகளில் சேர மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்

நாகப்பட்டினம் : விடுதிகளில் சேர மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்

nagapattinam : நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் விளையாட்டு விடுதிகளில் 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான 6, 7, 8, 9 மற்றும் 11ஆம் வகுப்புகளில் சேருவதற்கு மாணவ,மாணவியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 2, 2026, 08:54 PM IST
நாகப்பட்டினம் : விடுதிகளில் சேர மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்

nagapattinam : பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் விளையாட்டுத் துறையில் சாதனைகள் படைப்பதற்கு ஏற்ப, அறிவியல் பூர்வமான விளையாட்டு பயிற்சி, தங்குமிட வசதி மற்றும் சத்தான உணவுடன் கூடிய விளையாட்டு விடுதிகள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் 28 இடங்களில் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவ்விளையாட்டு விடுதி சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப்படிவம் www.sdat.tn.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விளையாட்டு விடுதியில் 6. 7, 8, 9-ஆம் மற்றும் 11-ஆம் வகுப்புகளில் சேர விருப்பமுள்ள 10 வயது முதல் 17 வயதிற்குட்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். 

ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தினை பூர்த்தி செய்து பதிவேற்றம் செய்வதற்கான கடைசி நாள்: 03.05.2026 அன்று மாலை 6.00 மணி ஆகும். தேர்வுக்கு ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். மேலும் தகவல்களுக்கு 04365-253059 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு விபரத்தினை பெற்று கொள்ளலாம். 

விளையாட்டு விடுதியில் சேர விரும்பும் மாணவ / மாணவியருக்கான மாவட்ட அளவிலான தேர்வுப் போட்டிகள் வருகின்ற 07.05.2026 அன்று காலை 7.00 மணியளவில் ஆண்களுக்கும். 08.05.2026 அன்று காலை 7.00 மணியளவில் பெண்களுக்கும். நாகப்பட்டினம் மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் கீழ்காணும் விபரப்படி நடைபெற இருப்பதால், ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டுமே தவறாது கலந்து கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும், மாணவர்கள், மாணவியர்கள் தேர்வுப் போட்டிக்கு வரும் பொழுது பிறப்புச் சான்றிதழ் நகல், ஆதார் அட்டை நகல், பள்ளியில் பயிலுவதற்கான ஏதேனும் ஒரு ஆவணம் (ID Card (or) Bonafide Certificate) விளையாட்டுச் சான்றிதழ்கள் ஆகியன கொண்டு வருதல் வேண்டும்.

விளையாட்டு விடுதி மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு தேர்வுப் போட்டிகள் தடகளம் (மாணவர்கள் (ம) மாணவியர்கள்), கூடைப்பந்து (மாணவர்கள் (ம) மாணவியர்கள்). கால்பந்து (மாணவர்கள் (ம) மாணவியர்கள்), வளைகோல்பந்து (மாணவர்கள் (ம) மாணவியர்கள்), கபாடி (மாணவர்கள் (ம) மாணவியர்கள்), கையுந்துபந்து (மாணவர்கள் (ம) மாணவியர்கள்). கிரிக்கெட் (மாணவர்கள் மட்டும்), கைப்பந்து (மாணவர்கள் (ம) மாணவியர்கள்) ஆகிய விளையாட்டுக்களுக்கு தேர்வு நடைபெறும். மாவட்ட அளவிலான தேர்வில் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் மாநில அளவிலான தேர்வுக்கு தகுதி பெறுவர். அதன் விவரம் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் www.sdat.tn.gov.in எனும் அதிகாரபூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.

கீழ்காணும் விளையாட்டுக்கு நேரடியாக மாநில அளவிலான தேர்வுப் போட்டிகள் 12.05.2026 அன்று காலை 7.00 மணிக்கு கீழ்காணும் விபரப்படி கீழ்க்காணும் இடங்களில் நடைபெறும். வாள் விளையாட்டு (ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள்) Fencing (Both Boys & Girls), Judo (Both Boys & Girls), குத்துச்சண்டை (ஆ) Boxing (Boys) ஆகிய விளையாட்டுக்களுக்கு சென்னை, ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கிலும், குத்துச்சண்டை (பெ) Boxing (Girls) விளையாட்டுக்கு சென்னை, ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டரங்கிலும், பளுதூக்குதல் (ஆ) & (பெ) Weightlifting (Both Boys & Girls), விளையாட்டிற்கு தஞ்சாவூர் அன்னை சத்யா விளையாட்டரங்கிலும், உ (மாணவர்கள் மட்டும்) Wushu (Boys) விளையாட்டிற்கு திருச்சிராப்பள்ளி அண்ணா விளையாட்டரங்கிலும், () & (Qu) Swimming (Both Boys & Girls) , AGB Complex வேளச்சேரியிலும், மல்யுத்தம் (ஆண்கள் மட்டும்) Wrestling (Boys), விளையாட்டிற்கு கடலூர் மாவட்ட விளையாட்டரங்கிலும், டேக்வாண்டோ (ஆ) & (பெ) Taekwondo (Boys & Girls) விளையாட்டிற்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட விளையாட்டரங்கிலும், மல்லர்கம்பம் (ஆ) & (பெ) Mallakhamb (Boys&Girls) விளையாட்டிற்கு விழுப்புரம் மாவட்ட விளையாட்டரங்கிலும், ஸ்குவாஷ் (மாணவர்கள் மட்டும்) Squash (Boys) விளையாட்டிற்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட விளையாட்டரங்கிலும் நடைபெற உள்ளது.

எனவே, 2026-2027ஆம் ஆண்டிற்கான விளையாட்டு விடுதிகளில் மாணவர்கள், மாணவியர்கள் சேர்க்கைக்கு, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளில் பயிலும் விருப்பமுள்ளவர்கள் 6. 7. 8. 9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்புகளில் சேருவதற்கு www.sdat.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்து பயன்பெற வேண்டுமென நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆகாஷ், இ.ஆ.ப. அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

