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நாகர்கோவில் கைதி மரணம்: உடலில் 19 இடங்களில் காயம்... வெளியான ஷாக் ரிப்போர்ட்

Nagercoil Lockup Death : நாகர்கோவில் சிறையில் மாற்றுத்திறனாளியான சபரிவர்மன் என்ற விசாரணை கைதி, சிறை வார்டன்களால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார் என குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அவரது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written BySudharsan G
Published: Jul 15, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:02 AM IST
நாகர்கோவில் கைதி மரணம்: உடலில் 19 இடங்களில் காயம்... வெளியான ஷாக் ரிப்போர்ட்
Image Credit: Nagercoil Prisoner Sabarivarman (Image Source : X)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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