/நாகர்கோவில் கைதி மரணம்: உடலில் 19 இடங்களில் காயம்... வெளியான ஷாக் ரிப்போர்ட்

Nagercoil Lockup Death Updates : கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் நாகர்கோவிலில் மாற்றுத்திறனாளியான சபரிவர்மன் என்பவர் விசாரணை கைதியாவார். இவர் நாகர்கோவில் சிறையில் போலீசாரின் துன்புறுத்தல் காரணமாக உயிரிழந்தார் என குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.
சாத்தான்குளம் சம்பவத்தை போன்து தனது கணவர் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார் என சபரிவர்மனின் மனைவி புகார் அளித்துள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து மாவட்ட நீதிபதி முன்னிலையில் நடந்த பிரதேச பரிசோதனையில் சபரிவர்மன் உடலில் 19 இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது என தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
வலது கையில் 6 இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. வலது கையில் முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது. வலது கால் மறறும் இடது கால்களில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. கை, கால்களை கட்டிப் போட்டு தாக்கியதற்கான அடையாளம் உள்ளது. இடது நெஞ்சின் கீழ் பகுதியில் 7 CM அளவில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தலை, பின் கழுத்தில், பின்னந்தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தலையில் 2 இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சபரிவர்மன் மரணமடைந்த விவகாரத்தில் சிறை வார்டன் உட்பட சிறைக் காவல்கள் 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கைதான மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர் சபரிவர்மன் மரண விவகாரத்தில் கைதான சிறை தலைமை வார்டன் ஜெகன், வார்டன்கள் சிவக்குமார், திருவிடைநம்பி ஆகிய மூவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து நெல்லை மத்திய சிறைச்சாலை எஸ்.பி. செந்தாமரை உத்தரவிட்டார்.
தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை வைத்திருந்ததாக சபரிவர்மன் கைது செய்யப்பட்டார். கன்னியாகுமரியின் ஈத்தங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அவர். 34 வயதான அவர் ஜூலை 9ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு, நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். கடந்த ஜூலை 13ஆம் தேதி (திங்கள்) அன்று அவர் உயிரிழந்தார். நேற்று அவரது பிரதே பரிசோதனை அறிக்கை வெளிவந்தது.
சிறையில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது ஜூலை 12ஆம் தேதி சிறைக்குள் சபரிவர்மன் தாக்கப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து தலைமை வார்டன் உள்பட மூன்று வார்டன்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
குறிப்பாக, திமுக சார்பில் வழக்கறிஞர் அணி இணை செயலாளர் பரந்தாமன், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நேற்று (ஜூலை 14) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "200 கிராம் குட்கா வைத்திருந்த புகாரில் விசாரணைக்கு சென்ற சபரிநாதன் என்ற இளைஞரை இந்த அரசு கொலை செய்துள்ளது. ஆனால் 10 லட்சம் மதிப்பிலான கஞ்சா கடத்திய தவெக நிர்வாகி இதுபோல் துன்பறுத்தப்படவில்லை.
தவெக ஆட்சியில் இதுவரை 4 காவல் மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. நாகர்கோவில் கைதி மரண வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும். கைதி மரணத்தை திசை திருப்பவே முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூர் சென்றுள்ளார்" என குற்றஞ்சாட்டினார்.