மது விற்பனையில் சாதனை செய்வதுதான் திமுக அரசு - நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்!

Nainar Nagendran Criticizes Dmk: திமுக அரசு மக்களுக்கு எதிரானவர்கள் என்றும் அவர்கள் பெருமை சொல்லிக் கொள்ளும் சாதனை 790 கோடி ரூபாய்க்கு மதுவிற்பனை செய்ததுதான் என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார். 

Last Updated : Oct 22, 2025, 05:34 PM IST

கோவை அவிநாசி சாலையில் உள்ள பா.ஜ.க மாவட்ட அலுவலகத்தில் இன்று (அக்டோபர் 22) மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "இந்திய துணை ஜனாதிபதி சி.பி. இராதாகிருஷ்ணன் பதவி ஏற்ற பிறகு முதன்முறையாக வரும் 28 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு கோவை வருகிறார். அவருக்கு உற்சாகமான வரவேற்பு அளிக்க பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

விமான நிலையத்தில் வரவேற்பு அளித்த பின், கொடிசியா அரங்கில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார். மேலும், காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர்,“தமிழகத்தின் பெருமை — தமிழரை துணை ஜனாதிபதி பதவிக்கு உயர்த்தியதில் பா.ஜ.க முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது. அதே போல டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் பிரச்சினைக்கு எந்த அக்கறையும் இல்லாதவர் தான் முதல்வர். ஒரு முட்டைக்கும் 40 ரூபாய் கமிஷன் கேட்கிறார்கள். மத்திய அரசு முன்கூட்டியே நிதி வழங்கியிருந்தும், மாநில அரசு உண்மை சொல்லவில்லை. நெல் ஈரத்தில் நனைந்து முளைத்து விட்டது. இதை எதிர்க்கட்சி தலைவர் இன்று நேரில் பார்வையிட்டுள்ளார்.

அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம் நியாயமானது. தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்வது ஒன்றாகவும், ஆட்சியில் செய்கிற செயல் வேறாகவும் உள்ளது. மகளிர் உரிமைத் தொகையும் இன்னும் முழுமையாக வழங்கப்படவில்லை. திமுக அரசு மக்களுக்கு எதிரான அரசு. அவர்கள் பெருமை சொல்லிக் கொள்ளும் சாதனை 790 கோடி ரூபாய்க்கு மதுவிற்பனை செய்ததுதான். இது விரைவில் மாறும்" என்றும் அவர் கூறினார்.

பைசன் திரைப்படம் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நயினார் நாகேந்திரன் நகைச்சுவையாக,"எனக்கு பைசல் பண்ண தெரியும், பைசன் தெரியாது," எனப் பதிலளித்தார். அதன்பின் குடியரசுத் தலைவர் பயணித்த ஹெலிகாப்டர் சிக்கியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் அவர் புறப்பட்டுச் சென்றார்.

