தமிழகத்தில் 65 தொகுதிகளில் வெற்றி வாய்ப்பு.. அமித் ஷாவிடம் லிஸ்ட்டை கொடுத்த நயினார் நாகேந்திரன்!

தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தலை மனதில் வைத்து அனைத்து கட்சிகளும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஒருபக்கம் திமுக தங்களது ஆட்சி தொடரும் என சூலுரைத்து வர, மறுபக்கம் விஜய்யின் தவெக, அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட இதர கட்சிகள் திமுகவை வீழ்த்துவோம் என கூறி தேர்தல் பணியில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
Amit Shah & Nainar Nagendran: அமித் ஷாவை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையே தொகுதி பங்கீடு குறித்தான பேச்சுவார்த்தைக் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த வாரத்தில் அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சந்தித்து கொண்டனர். இந்த நிலையில், நயினார் நாகேந்திரன் திடீரென டெல்லி பயணம் மேற்கொண்டு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளார்.
Tamil Nadu Legislative Assembly: 65 தொகுதி பட்டியல்
இந்த சந்திப்பில், பல்வேறு ஆலோசனைகள் மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் பாஜக வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ள 65 தொகுதிகளின் பட்டியலை அமித் ஷாவிடம் நயினார் நகேந்திரன் வழங்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த பட்டியலில் கோவை தெற்கு மற்றும் வடக்கு தொகுதிகள், சிங்காநல்லூர் தொகுதி, சூலூர், கவுண்டம்பாளையம், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தொகுதிகள் இடம் பெற்றிருக்கிறது என கூறப்படுகிறது.
இந்த தொகுதிகள் அனைத்துமே கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக பெறப்பட்ட வாக்கு சதவீதம் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் அமித் ஷாவை சந்தித்துவிட்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன், இந்த சந்திப்பானது மரியாதை நிமித்தமானது மட்டுமே என்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்தெல்லாம் பேசவில்லை என்று கூறி உள்ளார்.
PM Narendra Modi: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல் பொதுகூட்டம்
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2026 ஜனவரியில் தமிழகத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்கிறார். அப்போது, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல் பொதுகூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட 20 தொகுதிகளில் 4ல் மாடும் வெற்றி பெற்றது. வானிதி சினிவாசன் கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியிலும் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலி தொகுதியிலும் சரஸ்வதி மொடக்குறிச்சி தொகுதியிலும் எம் ஆர் காந்தி நாகர்கோவில் தொகுதியிலும் வென்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
