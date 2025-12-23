English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டில் முன்கூட்டியே வரும் தேர்தல்... தேதியை சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்

தமிழ்நாட்டில் முன்கூட்டியே வரும் தேர்தல்... தேதியை சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்

Nainar Nagendran: கரூர் பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முன்கூட்டியே நடைபெற உள்ளதாக தகவல் தெரிவித்தார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 23, 2025, 08:48 AM IST
  • ஆற்றில் மணலும் இல்லை, தண்ணீரும் இல்லை - நயினார்
  • டாஸ்மாக் தண்ணீருக்கு மட்டும் பஞ்சமே இல்லை - நயினார்
  • கரூரில்ல் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் - நயினார்

Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 7 இளம் பணக்காரர்கள்.. முதல் இடம் பிடித்த தமிழர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
India Young Billionaires
இந்தியாவின் டாப் 7 இளம் பணக்காரர்கள்.. முதல் இடம் பிடித்த தமிழர்! யார் தெரியுமா?
ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? கோடியில் புரளும் இந்திய வீரர் - முழு விவரம்!
camera icon6
Harshit Rana
ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? கோடியில் புரளும் இந்திய வீரர் - முழு விவரம்!
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 23, 2025): கவனம் வேண்டிய நாள்!
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நன்மைகள் தேடி வரும்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நன்மைகள் தேடி வரும்...?
தமிழ்நாட்டில் முன்கூட்டியே வரும் தேர்தல்... தேதியை சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்

Nainar Nagendran Karur Latest News Updates: 'தமிழகம் தலைநிமிர, தமிழனின் பயணம்' என்ற பெயரில் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இதையொட்டி, கரூரில் பாஜக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் கரூர் மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள 80 அடி சாலையில் நடைபெற்றது. நயினார் நாகேந்திரன் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினார். இக்கூட்டத்தில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட அதிமுக, பாஜக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Nainar Nagendran: 'டாஸ்மாக் தண்ணீருக்கு மட்டும் பஞ்சமில்லை'

இக்கூட்டத்தில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "கரூரில் நடந்த சம்பவத்தில் 41 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். சுடுகாடாக மாறி, மயான பூமியாக மாறியது. அதற்கு யார் காரணம் என்று உங்களுக்கு தெரியும். கரூரில் ஜவுளி சந்தை கேட்டு தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். விடியா திமுக அரசு அதை தர மறுக்கிறது. விடியும் காலம் 2026ஆம் ஆண்டில் வரும். அப்போது ஜவுளி சந்தை கரூருக்கு வரும். திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆற்றில் மணல் அள்ளிக் கொள்ளலாம் என்று செந்தில்பாலாஜி சொன்னார். எந்த அதிகாரி வந்தாலும் என்னிடம் சொல்லுங்கள் என சொன்னார். செந்தில் பாலாஜி சொன்னது போல் ஆற்றில் மணலும் இல்லை, தண்ணீரும் இல்லை. தண்ணீர் பஞ்சம் உள்ளது. ஆனால், டாஸ்மாக் தண்ணீருக்கு மட்டும் பஞ்சமே இல்லை.

Nainar Nagendran: 'விவசாயிகளை கண்டுகொள்ளாத ஸ்டாலின்' 

குடிநீருக்காக எந்தத் திட்டமும் இல்லை. ஆனால், டாஸ்மாக் மதுபான விற்பனை குறித்து தீபாவளி, பொங்கலுக்கு திட்டம் உள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டில் கரூர் தொகுதியில் 5000 ரூபாய் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றனர். கரூர் தொகுதிக்கு மட்டும் 250 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளனர். அப்போது எவ்வளவு கொள்ளை அடித்திருப்பார்கள்?. இதையெல்லாம் எண்ணிப் பார்த்து மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்.

விவசாயிகளைப் பற்றி இவர்களுக்கு கவலையில்லை. விவசாயிகளைப் பற்றி கவலைப்படும் ஒரே தலைவராக பிரதமர் மோடி மட்டுமே இருக்கிறார். விவசாயிகளுக்கு பிரதமர் பென்சன் கொடுக்கிறார். ஆனால், நமது முதல்வர் தான் ஒரு டெல்டா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு, விவசாயி பி.ஆர்.பாண்டியணை கைது செய்கிறார். கரூரில் 76 அரசு பள்ளிகளில் ஒற்றை இலக்கத்தில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை உள்ளது. பள்ளிக்கூடங்களில் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு கைமீறி, அவுட் ஆப் கன்ட்ரோலில் சென்று கொண்டுள்ளது.

 

Nainar Nagendran: கள்ளச்சாரய மரணம், நீட் விவகாரம்

கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய மரணத்திற்கு 10 லட்ச ரூபாய் தரும் ஒரே முதல்வர் நமது முதல்வர். கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாடுகிறார். தீபாவளியை எங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாட தயாரா? மதச்சார்பற்ற ஆட்சி என்று கூறிக்கொண்டு, மதச்சார்போடு செயல்படுகிறார் முதல்வர். நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதாக சொல்லி 5 ஆண்டுகள் திமுக ஆட்சி முடிய போகிறாது. நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியாது என்று தெரிந்துகொண்டே, பொய் வாக்குறுதியை சொன்னார்கள்.

Nainar Nagendran: தேர்தல் முன்கூட்டிய வர உள்ளது

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தீக்குளித்த பூர்ணசந்திரன் குடும்பத்திற்கு திமுகவினர் என்ன ஆறுதல் சொன்னார்கள். இத்தனைக்கும் அவர் திமுக குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். தேசிய ஜனநாயக ஆட்சி வந்தவுடன் பூர்ணசந்திரன் பெயரில் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபத்தூண் நிறுவப்பட்டு, தீபம் ஏற்றப்படும். நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல், நீதிபதியை நீக்குவதற்கு திமுக கையெழுத்து போடுகிறது. இவர்களை அடக்குவதற்கு அமித்ஷா இருக்கிறார். விரைவில் தேர்தல் வருகிறது. ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி, இம்முறை முன்கூட்டியே தேர்தல் வரவுள்ளது" என்றார்.

Nainar Nagendran: 'எத்தனை கிராம் தங்கம் கொடுத்தாலும்...?' 

தவெக கரூர் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசல் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்ததை குறப்பிட்டு பேசிய அவர், "விஜய் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் என்று பாடியதும், செருப்பு வீசுகின்றனர். லைட் ஆஃப் செய்கின்றனர். லத்தி ஜார்ஜ் செய்கின்றனர். எத்தனை உயிர்கள் போனது. இந்த தேர்தலில் 1 கிராம் இல்லை, எத்தனை கிராம் தங்கம் கொடுத்தாலும் திமுகவிற்கு ஓட்டு போடாதீர்கள். தங்கத்தை வாங்கி வைத்துக்கொண்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஓட்டு போடுங்கள்" எனறார்.

Nainar Nagendran: கரூரில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் போட்டி..?

கரூரில் யார் போட்டியிடுவார் என்பது குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "எங்கள் கூட்டணியின் சார்பாக கரூர் தொகுதியில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். அவரை தவிர வேறு யாரும் இங்கு போட்டியிடுவதற்கு இல்லை. 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறும். 41 உயிர்களை பலிகொடுத்த இந்த கரூர் மண்ணில் இருந்து சொல்கிறேன், திமுக ஆட்சி வேண்டுமா? வேண்டாமா? இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் வேண்டுமா? வேண்டாமா? நல்லவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள்" என்றார். 

பொதுக்கூட்டத்தில் நயினார் நாகேந்தின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பேசுவதறகு முன்னதாக கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம், டாஸ்மாக் விவகாரம், மணல் கொள்ளை உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிரான வீடியோ எல்.இ.டி திரையில் வெளியிடப்பட்டது.

மேலும் படிக்க | பாஜக கூட்டணிக்குள் தவெக...? நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்து - இபிஎஸ் சொன்னது என்ன?

மேலும் படிக்க | பேச்சுவார்த்தை தோல்வி: ஜாக்டோ-ஜியோ அதிரடி அறிவிப்பு.. அரசு ஊழியர்கள் கொந்தளிப்பு!

மேலும் படிக்க | விஜய் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி இதுதான்..! இதை ஏன் விஜய் சொன்னார்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Nainar NagendranTamilnaduTamil NewsMR VijayabhaskarBJP

Trending News