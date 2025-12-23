தமிழ்நாட்டில் முன்கூட்டியே வரும் தேர்தல்... தேதியை சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்

Nainar Nagendran Karur Latest News Updates: 'தமிழகம் தலைநிமிர, தமிழனின் பயணம்' என்ற பெயரில் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார்.
இதையொட்டி, கரூரில் பாஜக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் கரூர் மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள 80 அடி சாலையில் நடைபெற்றது. நயினார் நாகேந்திரன் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினார். இக்கூட்டத்தில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட அதிமுக, பாஜக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
Nainar Nagendran: 'டாஸ்மாக் தண்ணீருக்கு மட்டும் பஞ்சமில்லை'
இக்கூட்டத்தில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "கரூரில் நடந்த சம்பவத்தில் 41 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். சுடுகாடாக மாறி, மயான பூமியாக மாறியது. அதற்கு யார் காரணம் என்று உங்களுக்கு தெரியும். கரூரில் ஜவுளி சந்தை கேட்டு தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். விடியா திமுக அரசு அதை தர மறுக்கிறது. விடியும் காலம் 2026ஆம் ஆண்டில் வரும். அப்போது ஜவுளி சந்தை கரூருக்கு வரும். திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆற்றில் மணல் அள்ளிக் கொள்ளலாம் என்று செந்தில்பாலாஜி சொன்னார். எந்த அதிகாரி வந்தாலும் என்னிடம் சொல்லுங்கள் என சொன்னார். செந்தில் பாலாஜி சொன்னது போல் ஆற்றில் மணலும் இல்லை, தண்ணீரும் இல்லை. தண்ணீர் பஞ்சம் உள்ளது. ஆனால், டாஸ்மாக் தண்ணீருக்கு மட்டும் பஞ்சமே இல்லை.
Nainar Nagendran: 'விவசாயிகளை கண்டுகொள்ளாத ஸ்டாலின்'
குடிநீருக்காக எந்தத் திட்டமும் இல்லை. ஆனால், டாஸ்மாக் மதுபான விற்பனை குறித்து தீபாவளி, பொங்கலுக்கு திட்டம் உள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டில் கரூர் தொகுதியில் 5000 ரூபாய் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றனர். கரூர் தொகுதிக்கு மட்டும் 250 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளனர். அப்போது எவ்வளவு கொள்ளை அடித்திருப்பார்கள்?. இதையெல்லாம் எண்ணிப் பார்த்து மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும்.
அமராவதி, காவிரி நதிகள் பாய்ந்து வளம் கொடுக்கும் நிலமும், உழைப்பும் தொழில்முனைவோடு இணைந்த பெருமைமிகு கரூர் மண்ணில் இன்று நம் தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம் யாத்திரை நடைபெற்றது.
ஜவுளி, பஸ் பாடி, லாரி பாடி, ஹோம் டெக்ஸ்டைல், ஏற்றுமதி வணிகம் என உலக அளவில் கரூருக்கு தனித்த அடையாளம்… pic.twitter.com/nDEStpMXty
— Nainar Nagenthran (@NainarBJP) December 22, 2025
விவசாயிகளைப் பற்றி இவர்களுக்கு கவலையில்லை. விவசாயிகளைப் பற்றி கவலைப்படும் ஒரே தலைவராக பிரதமர் மோடி மட்டுமே இருக்கிறார். விவசாயிகளுக்கு பிரதமர் பென்சன் கொடுக்கிறார். ஆனால், நமது முதல்வர் தான் ஒரு டெல்டா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு, விவசாயி பி.ஆர்.பாண்டியணை கைது செய்கிறார். கரூரில் 76 அரசு பள்ளிகளில் ஒற்றை இலக்கத்தில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை உள்ளது. பள்ளிக்கூடங்களில் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு கைமீறி, அவுட் ஆப் கன்ட்ரோலில் சென்று கொண்டுள்ளது.
Nainar Nagendran: கள்ளச்சாரய மரணம், நீட் விவகாரம்
கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய மரணத்திற்கு 10 லட்ச ரூபாய் தரும் ஒரே முதல்வர் நமது முதல்வர். கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாடுகிறார். தீபாவளியை எங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாட தயாரா? மதச்சார்பற்ற ஆட்சி என்று கூறிக்கொண்டு, மதச்சார்போடு செயல்படுகிறார் முதல்வர். நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதாக சொல்லி 5 ஆண்டுகள் திமுக ஆட்சி முடிய போகிறாது. நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியாது என்று தெரிந்துகொண்டே, பொய் வாக்குறுதியை சொன்னார்கள்.
Nainar Nagendran: தேர்தல் முன்கூட்டிய வர உள்ளது
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தீக்குளித்த பூர்ணசந்திரன் குடும்பத்திற்கு திமுகவினர் என்ன ஆறுதல் சொன்னார்கள். இத்தனைக்கும் அவர் திமுக குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். தேசிய ஜனநாயக ஆட்சி வந்தவுடன் பூர்ணசந்திரன் பெயரில் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபத்தூண் நிறுவப்பட்டு, தீபம் ஏற்றப்படும். நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல், நீதிபதியை நீக்குவதற்கு திமுக கையெழுத்து போடுகிறது. இவர்களை அடக்குவதற்கு அமித்ஷா இருக்கிறார். விரைவில் தேர்தல் வருகிறது. ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி, இம்முறை முன்கூட்டியே தேர்தல் வரவுள்ளது" என்றார்.
Nainar Nagendran: 'எத்தனை கிராம் தங்கம் கொடுத்தாலும்...?'
தவெக கரூர் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசல் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்ததை குறப்பிட்டு பேசிய அவர், "விஜய் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் என்று பாடியதும், செருப்பு வீசுகின்றனர். லைட் ஆஃப் செய்கின்றனர். லத்தி ஜார்ஜ் செய்கின்றனர். எத்தனை உயிர்கள் போனது. இந்த தேர்தலில் 1 கிராம் இல்லை, எத்தனை கிராம் தங்கம் கொடுத்தாலும் திமுகவிற்கு ஓட்டு போடாதீர்கள். தங்கத்தை வாங்கி வைத்துக்கொண்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஓட்டு போடுங்கள்" எனறார்.
Nainar Nagendran: கரூரில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் போட்டி..?
கரூரில் யார் போட்டியிடுவார் என்பது குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "எங்கள் கூட்டணியின் சார்பாக கரூர் தொகுதியில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். அவரை தவிர வேறு யாரும் இங்கு போட்டியிடுவதற்கு இல்லை. 200க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறும். 41 உயிர்களை பலிகொடுத்த இந்த கரூர் மண்ணில் இருந்து சொல்கிறேன், திமுக ஆட்சி வேண்டுமா? வேண்டாமா? இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் வேண்டுமா? வேண்டாமா? நல்லவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள்" என்றார்.
பொதுக்கூட்டத்தில் நயினார் நாகேந்தின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பேசுவதறகு முன்னதாக கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம், டாஸ்மாக் விவகாரம், மணல் கொள்ளை உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிரான வீடியோ எல்.இ.டி திரையில் வெளியிடப்பட்டது.
