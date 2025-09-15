English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மீனவர்களுக்கு 2 லட்சம் புது வீடுகள்.. சொன்னீங்களே, செஞ்சீங்களா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி!

மீனவர்களுக்கு 2 லட்சம் புது வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்று சொன்னீங்களே, செஞ்சீங்களா முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களே என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 15, 2025, 07:06 PM IST

Trending Photos

இலவச லேப்டாப் : இன்று தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் - மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
camera icon9
Free laptop scheme
இலவச லேப்டாப் : இன்று தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் - மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
ஸ்கூட்டர் வாங்க மானியம் வேண்டுமா? இன்றே விண்ணப்பிக்கவும் - சுகி, சொமேட்டோ ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
camera icon8
Scooter subsidy
ஸ்கூட்டர் வாங்க மானியம் வேண்டுமா? இன்றே விண்ணப்பிக்கவும் - சுகி, சொமேட்டோ ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
ஐஸ்வர்யா ராய் முதல் நயன்தாரா வரை: கணவர்களை விட அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் 7 இந்திய நடிகைகள்!
camera icon7
Richest Actresses
ஐஸ்வர்யா ராய் முதல் நயன்தாரா வரை: கணவர்களை விட அதிக சொத்து வைத்திருக்கும் 7 இந்திய நடிகைகள்!
ஸ்மிருதி மந்தனாவின் காதலன் இவரா? இத்தனை கோடிக்கு சொந்தகாரரா?
camera icon6
Smriti Mandhana
ஸ்மிருதி மந்தனாவின் காதலன் இவரா? இத்தனை கோடிக்கு சொந்தகாரரா?
மீனவர்களுக்கு 2 லட்சம் புது வீடுகள்.. சொன்னீங்களே, செஞ்சீங்களா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி!

தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திமுக அரசை பார்த்து தொடர்ந்து பல கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார். குறிப்பாக 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகள் குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார். சொன்னீங்களே, செஞ்சீங்களா என்ற தலைப்பில், அவர்கள் வாக்குறுதிகளில் நிறைவேற்றாத சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டு தொடர்ந்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார் நயினார் நாகேந்திரன். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில், மீனவர்களுக்கு 2 லட்சம் புது வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்று சொன்னீங்களே, செஞ்சீங்களா? என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை பார்த்து கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். 

அதில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் உரிய வசிப்பிடம் இல்லாமல் புயல்வெள்ளப் பாதிப்பில் சிக்கிக் கொண்டு தவிக்கும் மீனவர்களைப் பாதுகாக்கும் விதமாகக் கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் 2 லட்சம் புதிய குடியிருப்புகள் கட்டித்தரப்படும் என்று 2021 தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதி எண் 116 இன்றும் ஞாபகமிருக்கிறதா?

பல நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் கடற்கரையோரத்தில் பேனா சிலை அமைக்க ஆர்வம் காட்டிய திராவிட மாடல், நான்கு ஆண்டுகளாகியும் மீனவர்களுக்கென ஒரு வீடு கூட கட்டித்தராதது ஏன்? வாக்குறுதியை மறந்து, மீனவர்களைத் தத்தளிக்கவிட்டு, மீண்டுமொரு முறை ஆட்சியை மட்டும் பிடிக்கத் திட்டமிடுவது வெட்கக்கேடாக இல்லையா?

ஆட்சி அரியணையைக் கைப்பற்றும் ஆசையில் அளவில்லாமல் வாக்குறுதிகளை அளித்துவிட்டு, ஆட்சிமுடியும் வரை வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் வெற்று விளம்பரங்களை மட்டும் ஆரவாரமாக வெளியிடும் திமுக அரசுக்கு வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தமாக முடிவு கட்டுவர் மீனவ பெருமக்கள். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: வக்பு திருத்த சட்டம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்பு!

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகும் கனமழை! வானிலை மையம் அலர்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Nainar NagendranMK StalinDMKBJPDMK Promises

Trending News