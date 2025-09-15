மீனவர்களுக்கு 2 லட்சம் புது வீடுகள்.. சொன்னீங்களே, செஞ்சீங்களா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி!

தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திமுக அரசை பார்த்து தொடர்ந்து பல கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார். குறிப்பாக 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகள் குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார். சொன்னீங்களே, செஞ்சீங்களா என்ற தலைப்பில், அவர்கள் வாக்குறுதிகளில் நிறைவேற்றாத சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டு தொடர்ந்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார் நயினார் நாகேந்திரன்.
இந்த நிலையில், மீனவர்களுக்கு 2 லட்சம் புது வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்று சொன்னீங்களே, செஞ்சீங்களா? என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை பார்த்து கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் உரிய வசிப்பிடம் இல்லாமல் புயல்வெள்ளப் பாதிப்பில் சிக்கிக் கொண்டு தவிக்கும் மீனவர்களைப் பாதுகாக்கும் விதமாகக் கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் 2 லட்சம் புதிய குடியிருப்புகள் கட்டித்தரப்படும் என்று 2021 தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதி எண் 116 இன்றும் ஞாபகமிருக்கிறதா?
பல நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் கடற்கரையோரத்தில் பேனா சிலை அமைக்க ஆர்வம் காட்டிய திராவிட மாடல், நான்கு ஆண்டுகளாகியும் மீனவர்களுக்கென ஒரு வீடு கூட கட்டித்தராதது ஏன்? வாக்குறுதியை மறந்து, மீனவர்களைத் தத்தளிக்கவிட்டு, மீண்டுமொரு முறை ஆட்சியை மட்டும் பிடிக்கத் திட்டமிடுவது வெட்கக்கேடாக இல்லையா?
ஆட்சி அரியணையைக் கைப்பற்றும் ஆசையில் அளவில்லாமல் வாக்குறுதிகளை அளித்துவிட்டு, ஆட்சிமுடியும் வரை வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் வெற்று விளம்பரங்களை மட்டும் ஆரவாரமாக வெளியிடும் திமுக அரசுக்கு வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தமாக முடிவு கட்டுவர் மீனவ பெருமக்கள். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
