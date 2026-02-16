English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • NDA கூட்டணி.. தேமுதிக இணைகிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

Nainar Nagendran: பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய நிலையில், தேதிமுக NDA கூட்டணியில் இணைகிறதா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:20 PM IST
  • NDA கூட்டணியில் தேமுதிக
  • நயினார் நாகேந்திரன் பதில்
  • முழு விவரம்

தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இதனால் நாளுக்கு நாள் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கி உள்ளது. இந்த சூழலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (NDA) சார்பில் வருகிற மார்ச் 01 அன்று மதுரையில் அரசியல் பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மதுரை விமான நிலையம் அருகேயுள்ள மண்டேலா நகர் பகுதியில் இந்த பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. 

இந்த நிகழ்வில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார். இதற்கான ஏற்பாடு பணிகளை பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் மும்மரமாக செய்து வருகின்றனர். 

நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி 

இந்த நிலையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்  செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, வருகிற சட்டமன்றப்  பொதுத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக போட்டியிடுகின்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பங்கு பெற்றுள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இ பி எஸ் மற்றும் பிரதமர் மோடி, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், அன்புக்குரிய பாமக அன்புமணி ராமதாஸ், ஜான் பாண்டியன், ஏசி சண்முகம், டிடிவி.தினகரன், பாரிவேந்தர், திருமாறன் மற்றும் பல சமுதாய அமைப்புகளுடன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கின்ற தேர்தலாக அமைய உள்ளது. அதற்கான முதல் பொதுக்கூட்டம். 

மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்றது பொதுக்கூட்டம் என்று சொல்ல முடியாது.  அதனை மாநாடு என்று சொல்லலாம். பிரதமர் வந்து சென்ற பிறகும் கூட பொதுமக்கள் வந்தது திமுக ஆட்சிக்கு பேரிடியாக இருந்தது. எனவே பொதுக்கூட்டமா அல்லது மானாட என்று மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள். 

மாணிக்கம் தாகூர் தினமும் பேட்டி கொடுக்கிறார். திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளபதி பேசியதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அங்கு  வடிவமைப்பு உள்ளதா. முதல்வருக்கு வடிவமில்லாமல் இருக்கிறார். அவரது ஆட்சி முற்றுப்பெறவில்லை. 500க்கும் மேற்பட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் 70 தான் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

DGP நியமிக்காத அரசு

DGP நியமிக்காத அரசு எப்படி சட்ட ஒழுங்கை காப்பாற்ற முடியும். 33 லாக்கப் மரணம் நடைபெற்று உள்ளது. காலவலரே காவலரை பாலியல் சீண்டல் செய்கிறார்கள். பள்ளிகளில் கஞ்சா கிடைக்கிறது. டாஸ்மாக் கூட படிப்படியாக குறையும் என்றார்கள். கனிமொழி ராகுல் காந்தியை சமாதானம் செய்கிறார். காங்கிரஸ் கூட்டணியில் திமுக இருக்குமா இருக்காதா என்று கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

தமிழக அரசு எந்த திட்டமும் செய்யவில்லை. அனைத்தும் செய்தது மத்திய அரசு. பிரதமர் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 70 விமானங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா உலக பொருளாதாரத்தில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தியா வல்லரசு நாட்டை நோக்கி செல்கிறது. பிரதமர் மோடி மலேசியா சென்று தமில் மொழி மட்டும் தமிழ்நாட்டு குறித்த பேசி உள்ளார். 

மக்கள் வெறுக்கின்ற ஆட்சியாக திமுக ஆட்சி உள்ளது 

தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது எம்பிக்கு தெரிந்திருக்காது. இரண்டு லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுப்பதாக சொன்னார்கள் 90 ஆயிரம் பேருக்கு தான் வேலை கொடுத்திருக்கிறார். இப்ப சொன்னது என்னாச்சு காற்றோடு காத்தாக போயாச்சு. பொதுமக்கள் பயணிப்பதை பொறுத்துதான் மதுரை விமான நிலையம் விரிவாக்கம் செய்ய முடியும். முதல்வராக இருந்த போது நீட் தேர்வை கொண்டு வருவதாக சொன்னார்கள் ஆனால் கொண்டு வரவில்லை. இபிஎஸ் அப்போது மத்திய அமைச்சராக இருந்த நட்டாவிடம் பேசி 7.5% வாங்கி கொடுத்தார்.

41 பேர் இறந்து போனார்கள் அதற்கு தமிழக அரசும்,  விஜயும் காரணம். சேலத்தில் இப்போது ஒருவர் இறந்தார் அது அவருக்கு நல்ல சகுனம் தானே. இபிஎஸ் அறிவித்ததை அவர்களும்  காப்பி அடித்திருக்கிறார்கள். கோடைகால விடுமுறை கூடுதலாக 2000. எந்த முதல்வரும் செய்யாத சாதனையை முதல்வர் செய்திருக்கிறார். நாங்கள் வழக்கு தொடுப்பதற்கான  முகாந்திரமே இல்லை. மக்கள் வெறுக்கின்ற ஆட்சியாக உள்ளது அதை சமாளிப்பதற்காக கொடுக்கிறார்கள்.

NDA கூட்டணியில் தேமுதிக

ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு 28 மாதம் தராமல் பாராளுமன்றத் தேர்தலை வெற்றி கொடுத்திருக்கிறார்கள். தேர்தலுக்கான ஆட்சி, இது ஒரு குடும்ப ஆட்சி. துணி முதல்வரை முதல்வர் ஆக்க வேண்டும். தேமுதிக கூட்டணியில் இணைவது 1ஆம் தேதி பார்ப்போம் என கூறினார்.

மேலும் படிக்க: கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் 2026: புதிய வீடு கட்ட மனு அளிக்கலாம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விபரம்

மேலும் படிக்க: வங்கக்கடலில் சம்பவம்.. பிப்.20ஆம் தேதி முதல் ஆரம்பிக்கும் மழை.. வெதர்மேன் அலர்ட்

