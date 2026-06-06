Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /அண்ணாமலை இயக்கத்திற்கு மோடியின் ஆசிர்வாதமா...? நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு

அண்ணாமலை இயக்கத்திற்கு மோடியின் ஆசிர்வாதமா...? நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு

Nainar Nagendran : பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆசியோ, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் ஆசியோ தேசியத் தலைவரின் ஆசியோ, யாருடைய ஆசியும் எந்த இயக்கத்திற்கும் கிடையாது என தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 06, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:08 PM IST
அண்ணாமலை இயக்கத்திற்கு மோடியின் ஆசிர்வாதமா...? நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு
Image Credit: Image Credit : PM Modi, Annamalai | Image Source : X/Annamalai

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ்நாட்டில் மணல், எம்-சாண்ட் தட்டுப்பாடு...? - அமைச்சர் டி.கே. பிரபு நறுக் பதில்
Tamil News22 min ago
2
Nainar Nagendran1 hr ago
3
weight loss1 hr ago
4
DA hike2 hrs ago
5
Coimbatore news3 hrs ago