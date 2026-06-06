/அண்ணாமலை இயக்கத்திற்கு மோடியின் ஆசிர்வாதமா...? நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு

Nainar Nagenthran Latest News Updates : சென்னையில் தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று (ஜூன் 6) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகியது; We The Leaders எனும் புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியது உள்ளிட்டவை சார்ந்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.
அப்போது பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகி அதற்கான ராஜினாமா கடிதம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அவர் ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்ததாக செய்திகள் நேற்று பார்த்தேன். அதில் பாஜகவின் ஒன்றிரண்டு பொறுப்பாளர்கள் போயிருக்கிறார்கள், நிறைய அடிமட்டத்தில் உள்ள பொறுப்பாளர்கள் போயிருக்கிறார்கள்.
ஆனால், அவர்களை ஒரு மூலச்சலவை செய்து, அதாவது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆசியோடு தான் நாங்கள் தனி இயக்கம் ஆரம்பிக்கிறோம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் இதுவரை இயக்கம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். நான் ஊடகங்கள் வாயிலாக நான் தெரிவித்து கொள்வது, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆசியோ, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் ஆசியோ தேசியத் தலைவரின் ஆசியோ, யாருடைய ஆசியும் எந்த இயக்கத்திற்கும் கிடையாது" என அறிவித்தார்.
பாஜக, தேசம், இந்த நாடு என்கின்ற சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பாஜகவை பொருத்தமட்டில் மூத்த தலைவர்கள், முதலமைச்சராக இருந்த கல்யாண சிங், உமா பாரதி உள்பட இன்னும் நிறைய பேர், இந்த இயக்கத்தில் இருந்து வெளியே போய், திரும்ப இந்த இயக்கத்திற்கு வந்ததாகத்தான் வரலாறு இருக்கிறது.
பாஜக தொண்டர்களுக்கு எனது அன்பான வேண்டுகோள், யாரும் எதையும் நம்பி, நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாருடைய ஆசீர்வாதமும் நிச்சயமாக எந்த இயக்கத்திற்கும் கிடையாது. இயக்கத்தில் இருப்பவர்கள் பாஜக தொண்டர்களாக நிச்சயமாக இருக்க முடியாது. பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இருப்பவர்கள் மட்டுமே இருக்க முடியும், வேறு எந்த அமைப்புகளிலோ வேறு எந்த அமைப்புகளில் இருக்க முடியாது. ஆகவே யாரும் இதை நம்பி போக வேண்டாம் என்று நான் அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றார்.
சில நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் அண்ணாமலை இயக்கத்திற்கு போகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனால் ஏதாவது பின்னடைவு இருக்குமா?, "இதுவரையிலும் எந்த விதமான பின்னடைவுகளும் கிடையாது. இதனால் பாஜகவுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. நான் ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டு பேசியது போல பாஜக மிகப்பெரிய கட்சி.
உலகத்திலே மிகப்பெரிய கட்சி இன்னைக்கு மிகப்பெரிய தலைவர்களின் வரிசையில் முதல் வரிசையில் இருப்பவர் மோடி. பிரதமர் மோடி வழியில்தான் இன்றைக்கு தமிழக பாஜகவும், அகில இந்திய பாஜகவும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது" என்றார்.
மோடி ஆசியோ இல்லை, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆசியோ இல்லை என்கிறீர்கள், இப்போது டெல்லியில் ஏறத்தாழ ஐந்து நாள் இருந்தார், இப்ப இல்லை என சொல்கிறீர்களே... என செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, "இல்லை, இல்லை. நீங்கள் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்த பிறகு எப்படி ஆசி இருக்க முடியும். ஒரு கட்சியில் இருந்து கொண்டு ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்துவிட்ட பிறகு அவர்கள் போன பிறகு ஆசிர்வாதம் எப்படி இருக்க முடியும்...?" என்றார்.
மேலும் அவர், "பாஜகவின் கடைநிலை கிளை தலைவர் முதல் மாநில நிர்வாகிகள் வரை நான் வேண்டுகோள் வைப்பது, யாரும் எதையும் நம்பி ஏமாற வேண்டாம். பாரதிய ஜனதா கட்சியிலும் இருந்து கொள்ளலாம், இந்த இயக்கத்திலும் இருந்து கொள்ளலாம் என்று என்கின்ற எண்ணம் யாருக்கும் வேண்டாம்.
அதை தவிர்த்து நம்முடைய கொள்கையின் அடிப்படையில் பாஜகவில் மட்டுமே உறுப்பினராக இருந்து செயல்பட முடியும் என்பதை என்னுடைய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் எங்களுடைய கிளைக் கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களுக்கும் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன்" என நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார்.