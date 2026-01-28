English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
செங்கோட்டையன் பாவம்.. எப்படி இருந்தவர் இப்படி ஆயிட்டாரே - நயினார் நாகேந்திரன் நக்கல்!

Nainar Nagendran About Sengottaiyan: செங்கொட்டையனை நினைத்தால் வருத்தமாக உள்ளது என்றும் எப்படி இருந்தவர் இப்படி ஆகிட்டாரே என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 28, 2026, 02:19 PM IST
Tamil Nadu Political News: முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அதிமுகவில் இருந்து விலகி, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழக்த்தில் இணைந்தார். இது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த சூழலில், செங்கொட்டையனை அவ்வப்போது நயினார் நகேந்திரன் சீண்டுவதும் அதற்கு செங்கோட்டையன் பதிலடி கொடுத்து வருவதும் போன்ற விஷயங்கள் நடந்து வருகிறது. ஏற்கனவே நயினார் நாகேந்திரன் கூறிய ஒரு வார்த்தைக்கு, அவரை டெபாசிட் இழக்க செய்வோம் என  செங்கோட்டையன் கூறி இருந்தார், 

இந்த நிலையில், செங்கோட்டையனை மீண்டும் சீண்டி இருக்கிறார் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மதுரையில், இன்று (ஜனவரி 28) செய்தியாளர்களை நயினார் நாகேந்திரன் சந்தித்து பேசினார். 

எப்படி இருந்த செங்கோட்டையன் 

அப்போது, செங்கோட்டையனை நினைத்து நான் மிகவும் வருத்தப்படுகிறேன். எப்படி இருந்தவர் இப்படி ஆகி விட்டார் என்றே தோன்றுகிறது. தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி விவகாரங்கள் பாஜக தலைமை எப்போதும் தலையிடுவதில்லை. இங்கு கூட்டணிக்கு தலைமை எடப்பாடி பழனிசாமி தான். அவருடைய தலைமையில் தான் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தன. அதனால் செங்கோட்டையன் சொல்வது எந்த விதத்தில் சரியானது என தெரியவில்லை.

ஓபிஎஸ் வருவது காலம்தான் பதில் சொல்லும் 

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை பொறுத்தவரையில் அவர் எங்களுடன் ஏற்கனவே கூட்டணியில் இருந்தது உண்மை. இப்போது அவர் மீண்டும் வருவது குறித்து காலம்தான் பதில் சொல்லும். கடந்த காலங்களில் தொடர் தோல்விகளை திமுக சந்தித்திருக்கிறது. இன்று ஆளும் கட்சியாக இருப்பதால், நாங்கள் தொடர் தோல்விகளை சந்திப்பதாக ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை முதல்வர் செய்கிறார். 17 முறை அவர்கள் தோற்றுள்ளார்கள்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே எல்லோரும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்று தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். அது எல்லோருக்கும் (ஓ.பன்னீர்செல்வம்) தான் பொருந்தும். எங்கள் கூட்டணிக்கு ஒவ்வொருவராக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இனிமேலும் வருவார்கள் என தெரிவித்தார். 

