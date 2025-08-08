English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மாநில கல்விக் கொள்கை: திராவிட மாடல்.. காப்பியடித்தும் ஃபெயில்! நயினார் நாகேந்திரன் பளீச்

Nainar Nagendran: கிடப்பில் போட்ட மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை தேர்தல் காலம் நெருங்கிய பீதியில் அவசர கதியில் தேசியக் கல்விக் கொள்கையைப் பார்த்து அரைகுறையாக பிரதி எடுத்துள்ளது திமுக அரசு என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 8, 2025, 08:55 PM IST
  • மாநில கல்விக் கொள்கை
  • திமுக அரசை சாடிய நயினார் நாகேந்திரன்

மாநில கல்விக் கொள்கை: திராவிட மாடல்.. காப்பியடித்தும் ஃபெயில்! நயினார் நாகேந்திரன் பளீச்

Nainar Nagendran slams dmk government: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஆக. 08) மாநில கல்விக் கொள்கையை அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டார். இந்த கல்விக் கொள்கையில் பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளதாக அறிவித்த அவர், தமிழகம் இருமொழி கொள்கையையே பின்பற்றும், ஒருபோதும் மும்மொழி கொள்கையை பின்பற்றாது என திட்டவட்டமாக கூறினார். இதனை ஏற்கனவே அண்ணாமலை கடுமையாக சாடிய நிலையில், தற்போது பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார். அதாவது, திராவிட மாடல் அரசு  காப்பியடித்தும் ஃபெயில் என நக்கலாக கூறியுள்ளார். 

இது தொடர்பாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மத்திய அரசின் முன்னெடுப்புகளை மேடைகளில் எதிர்ப்பதும், திரை மறைவில் அதற்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி விளம்பரம் தேடுவதையுமே முழுநேரத் தொழிலாகப் புரிந்து வரும் திமுக அரசு, அதே வரிசையில் தற்போது மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறது. 

மத்திய அரசு கொண்டுவந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ஐ வெட்டி வீராப்புக்காக எதிர்த்து விட்டு, பின் மாணவர் நலனில் அக்கறை கொண்டது போல மூன்றாண்டுகளாக 'மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை வரைவு செய்கிறேன்' என மக்கள் வரிப்பணத்தை வீணடித்துவிட்டு மாணவர்களைத் திமுக அரசு ஏமாற்றி வந்தது அனைவரும் அறிந்ததே. மும்மொழிக் கல்விக் கொள்கைக்கு மக்கள் அளித்து வரும் ஆதரவைப் பார்த்து பயந்து, தற்போது அவசரகதியில் தேசிய கல்விக் கொள்கையைப் பிரதி எடுத்து மாநிலக் கல்விக் கொள்கையைத் திமுக அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது என்பது தான் உண்மை.

'ஈயடித்தான் காப்பி' அடித்தும் தேசிய கல்விக் கொள்கையின் பல முக்கிய அம்சங்களை மாநிலக் கல்விக் கொள்கையில் இடம்பெறச் செய்யாமல் இருப்பது, மாணவர் முன்னேற்றத்தை விட மத்திய அரசின் மீதுள்ள காழ்ப்புணர்ச்சி தான் திமுக அரசுக்கு முக்கியம் என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. "பள்ளிக்கல்வித்துறையின் பொற்காலம்" என்னும் பிம்பத்திற்குப் பின். நான்காண்டுகளாக அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாமல் அரசுப்பள்ளிகள் சீரழிந்து வருவதைக் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்துவிட்டு, தற்போது தேர்தல் நெருங்கும் சமயத்தில் மட்டும் கல்விக் கொள்கையைப் பற்றி தங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் வந்தது மாண்புமிகு முதல்வர் திரு. மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களே?

மாணவர்களின் வருங்காலத்தைப் பற்றி சிந்திக்காமல் தேசிய கல்விக் கொள்கையைப் புறந்தள்ளி, வாக்குவங்கி அரசியலுக்காக தினந்தோறும் விளம்பரத்தைப் பற்றி மட்டுமே திட்டமிடும் இந்த திராவிட மாடல் அரசுக்கு தக்க பாடத்தை வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக மக்கள் கற்றுக் கொடுப்பர்! இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

