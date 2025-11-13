English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
பாஜகவில் பதவி 3 வருஷம் தான்... சேகர்பாபு சொன்னது உண்மை - நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

Nainar Nagenthran: பாஜகவில் மூன்று ஆண்டுகள் தான் பதவி என்று கூறிய நயினார் நாகேந்திரன், அமைச்சர் சேகர்பாபு தனது பதவி குறித்து பேசியது உண்மைதான் என்றும் தெரிவித்தார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 13, 2025, 01:57 PM IST
  • நாங்கள் யாரையும் கூட்டணிக்கு அழைக்கவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன்
  • அதிமுக பிளவுப்படவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன்
  • இதுவரை ஒரு தேர்தலை கூட விஜய் சந்திக்கவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன்

Nainar Nagenthran Latest News Updates: புதுக்கோட்டையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று (நவ. 13) பேட்டியளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "எங்களுடைய எழுச்சி பயணம் அனைத்து கிராமங்களுக்கும், அனைத்து ஊர்களுக்கும் சென்று வருகிறோம். பொதுமக்கள் நல்ல வரவேற்பு கொடுக்கிறார்கள். அந்தந்த பகுதியில் உள்ள குறைகளை எங்களிடம் மக்கள் கூறுகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

Nainar Nagenthran: 'சேகர்பாபு சொன்னது உண்மை' 

சேகர்பாபு எனது நண்பர், அவர் சொன்னது உண்மைதான். பாஜகவில் மூன்று ஆண்டுகள் தான் பதவி. அமைச்சர் சேகர்பாபு இருப்பது திமுக, எங்களது கட்சியை பற்றி அவர் பேசுவதற்கு அவசியம் என்ன இருக்கிறது?. எனது நெருங்கிய நண்பர் சேகர்பாபு, நான் கோயிலுக்கு எதையாவது கேட்டால் செய்து கொடுப்பார். அவரே, 'முதலமைச்சர் நான் என்ன கேட்டாலும் செய்து கொடுக்க சொன்னார்' என்று கூறியுள்ளார். பாஜகவில் தலைவர் பதவி என்பது மியூசிக்கல் சேர் என சேகர்பாபு பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

SIR-க்கு எதிராக கன்னியாகுமரியில் நடந்த போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்கவில்லை. அப்படி இருக்கையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்வர்களா இல்லையா என்பது அவர்களுக்கு தான் தெரியும், காலம் பதில் சொல்லும்" என்றார்.

Nainar Nagenthran: 'விஜய் ஒரு தேர்தலை கூட சந்திக்கவில்லை'

தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் திமுகவை விமர்சித்து வெளியிட்ட நேற்றைய அறிக்கை குறித்து கேட்டபோது, "நாங்கள் யாரையும் கூட்டணிக்கு அழைக்கவில்லை. இருப்பினும் அரசியலில் நிரந்தர நண்பனும் இல்லை, எதிரியும் இல்லை. தேர்தலுக்கு காலம் இருக்கிறது. எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். இன்னும் ஒரு சட்டப்பேரவை தேர்தலை கூட விஜய் சந்திக்கவில்லை. இருப்பினும் இதுபோன்று அவர் பேசுவது குறித்து அவர்தான் தனது நிலையை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.

எங்களுடைய கூட்டணி வெற்றி பெறும். திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தேர்தல் வரை நீடிக்குமா என்பது சந்தேகம் தான். யாரையும் குறைத்து நான் மதிப்பிடவில்லை, இதுவரை ஒரு தேர்தலை கூட விஜய் சந்திக்கவில்லை என்று மட்டும்தான் கூறுகிறேன்.

Nainar Nagenthran: எதற்காக 3 பேரை மட்டும் பிடித்துள்ளனர்?

SIR தொடர்பாக முதலமைச்சர் எல்லா அரசு அதிகாரிகளும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் என்று கூறினார். அவருக்கு நான் பதில் கூறுகிறேன். தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் நடத்தும் போது மட்டுமே அவர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அரசு அதிகாரிகள் இருப்பார்கள். அதன் பிறகு மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் அரசு அதிகாரிகள் இருப்பார்கள். 

கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் உண்மையான குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படவில்லை என்று நான் கூறுகிறேன். எதற்காக மூன்று பேரை மட்டும் சுட்டு பிடித்துள்ளனர்.

Nainar Nagenthran: பதவி காலம் 3 ஆண்டுகள் தான்...

வருமானவரித்துறை, அமலாக்கத்துறை, தேர்தல் ஆணையம் இதையெல்லாம் சுயேச்சையாக செயல்படக்கூடிய ஒன்று. தமிழ்நாட்டில் நான்காண்டுகளுக்கு முன்பு தேர்தல் நடந்தபோதும், பிரதமர் மோடிதான் ஆட்சியில் இருந்தார். நாங்கள் அதனை எல்லாம் கண்ட்ரோலில் வைத்திருந்தால், தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் நிறைய இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருப்போம் தானே...

நான் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவனா தோல்வியடைவனா என்று சேகர்பாபு முடிவு செய்ய முடியாது, மக்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். பாஜக ஒரு குடும்ப கட்சி கிடையாது. எனக்கு பதவி காலம் மூன்று ஆண்டு காலம்தான். அதற்குள்ளாகவே வேறு தலைவர் மாற்றப்படலாம், தேர்தலில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்" என பதிலளித்தார்.

Nainar Nagenthran: அதிமுக குறித்து நயினார் நாகேந்திரன்

தமிழக NDA கூட்டணிக்கு நான் தான் தலைவர் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கூறியுள்ளார் என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவே கூறிவிட்டு சென்றுவிட்டார். திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பு ஏற்ற உடன் என்னென்ன கூறினார்கள் அதையெல்லாம் செய்தார்களா?. நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியாது என்று தெரிந்தே ஒரே கையெழுத்தில் நீட் ரத்து செய்வோம் என்று பொய் கூறினர்" என்றார். 

அதிமுக குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுக பிளவுப்படவில்லை. அதிமுக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுச் செயலாளர் தலைமையில் இயங்கி வருகிறது. அதிமுக உடையவில்லை. அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையன் மட்டும் வெளியே போய்விட்டார். பாஜக கூட்டணியோடு டிடிவி தினகரன் மற்றும் ஓபிஎஸ் ஆகியோர் அவர்களாகவே விலகிப் போய்விட்டனர், நாங்கள் விலக்கிவைக்கவில்லை. இருவரையும்  கூட்டணிக்குள் கொண்டு வருவது குறித்து காலம்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்" என பேசினார்.

