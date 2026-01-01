பொங்கல் பரிசு 2026: தமிழக அரசு பணம் கொடுக்குமா? - நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

Nainar Nagendran: தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தினசரி தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகிறது, அதிநவீன போதை புழக்கம் கிராமங்கள் உட்பட அனைத்து இடங்களிலும் அதிகரித்து வருகிறது. கையில் புத்தகம் ஏந்தி கல்வி நிலையங்களுக்கு செல்லும் வயதில் அரிவாள் தூக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
Nainar Nagendran: பிரதமர் வருகை இல்லை
இதனை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு கடிதம் எழுதினேன். இதன் மூலம் சட்டப்பிரிவு 356 ஐ பயன்படுத்த போவதில்லை. அதற்கு மாறாக தமிழக மக்களே சட்டப்பிரிவு 356-ஐ பயன்படுத்த தயார் நிலையில் உள்ளனர். தங்கள் மனதில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான எண்ணத்தை ஏற்படுத்திவிட்டனர். நிச்சயமாக வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்.
தேர்தலுக்கு இன்னும் 90 நாட்களுக்கு அதிகமாக உள்ளது. பொங்கலுக்கு பிறகு கூட்டணியின் நிலை குறித்து உறுதியான தகவல்கள் அறிவிக்கப்படும். வரும் ஜனவரி 4ஆம் தேதி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திருச்சி வருகிறார், புதுக்கோட்டையில் நடைபெறும் 'தமிழகம் தலைநிமிர தமிழன் பயணத்தில்' பங்கேற்க இருக்கிறார். மறுநாள் ஜனவரி 5ஆம் தேதி உள்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துகிறார், அன்றே டெல்லி திரும்புகிறார். தற்போதைய நிலையில் தமிழகத்திற்கு பிரதமர் வருகை இல்லை" என்றார்.
Nainar Nagendran: பொங்கல் பரிசில் பணம் வருமா?
எடப்பாடி பழனிச்சாமி உடன் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணைய வேண்டும் இணைவார்கள் என பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது என்ற கேள்விக்கு, "அதுகுறித்து தனக்கு தெரியவில்லை, அது அதிமுக விவகாரம். ஆனால் இருவரும் இணைய வேண்டும் என்பதுதான் எனது விருப்பமும்..." என்றார். மேலும், பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பில் பணம் வழங்குவது குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படவில்லை. கடந்த ஆண்டு தமிழக அரசு பணம் எதுவும் கொடுக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு நிதி நெருக்கடி காரணமாக சிக்கித் தவிக்கும் நிலையில் தனியாரிடம் கடன் வாங்கியாவது கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் உள்ளனர். தமிழகத்தின் அனைத்து திட்டங்களுக்கும் மத்திய அரசு 60 சதவீத நிதியை கொடுக்கிறது. மீதி உள்ள 40 சதவீதம் மட்டுமே மாநில அரசால் வழங்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் நிதி நிர்வாகமும் சரியில்லை, நீதி நிர்வாகமும் சரியில்லை" என்றார்.
Nainar Nagendran: விஜய் மீது சந்தேகம்
மேலும் தொடர்ந்து அவர், "தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்லாத சிலர் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை சொல்வார்கள். அவர்கள் தமிழர் திருநாள் எனக் கூறி தப்பித்துக் கொள்வார்கள். தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்லாமல் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள் மட்டும் தெரிவிக்கும் அவர்கள் போலி மதச்சார்பின்மையை கடைப்பிடிக்கின்றனர்" என்றார். தொடர்ந்து, "கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை அடுத்து தீபாவளி கொண்டாட வேண்டாம் என தனது கட்சியினருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார். ஆனால் தற்போது கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது போன்ற சம்பவங்களால் அவரும் ஒரு தரப்பினருக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறாரோ என எண்ண தோன்றுகிறது" என்றார்.
முன்னதாக, நயினார் நாகேந்திரன் அவரது திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கங்கைகொண்டான் அருகே வடகரை பகுதியில் பேச்சி ஓடையின் குறுக்கே நபார்டு நிதி உதவியுடன் ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைய உள்ள பாலத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
மேலும் படிக்க | புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் கேஜி கேஜியாக ஓஜி பறிமுதல்: திருப்பரங்குன்றத்தில் நடிகை கஸ்தூரி பேட்டி
மேலும் படிக்க | சித்தப்பா உடன் உறவு... திட்டிய கணவரை திட்டம்போட்டு கொன்ற மனைவி - கோவை அருகே பகீர்!
மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசு டோக்கன் அரசியல் கட்சியினர் கொடுக்ககூடாது - அரசு எச்சரிக்கை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ