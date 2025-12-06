English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகம் அயோத்தி மாதிரி மாறுவதில் தப்பில்லை... நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

தமிழகம் அயோத்தி மாதிரி மாறுவதில் தப்பில்லை... நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

Nainar Nagenthran: அயோத்தி இந்தியாவில் தான் இருக்கிறது என்றும் தமிழகம் அயோத்தி மாதிரி மாறுவதில் தப்பில்லை என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 6, 2025, 02:37 PM IST

    மதக்கலவரம் வருவதற்கு எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லை - நயினார்

    அமித்ஷா எப்போது வேண்டுமானாலும் வருவார் - நயினார்

    திமுக கூட்டணியில் நிச்சயமாக குழப்பம் உள்ளது - நயினார்

தமிழகம் அயோத்தி மாதிரி மாறுவதில் தப்பில்லை... நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

Nainar Nagenthran: சட்டமேதை பாபாசாகேப் அம்பேத்கரின் 69வது நினைவு நாளையொட்டி, ராஜாஜி சாலையில் அமைந்திருக்கும் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மரியாதை செலுத்தினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "ஏற்றுத்தாழ்வு இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க பாடுபட்ட மாபெருமதலைவர் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கிய மாபெரும் தலைவர், இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் உருவாக்கி நவீன இந்தியாவின் கனவு கண்ட தலைவர் டாக்டர் அம்பேத்கரின் நினைவு நாளில் தமிழகம் முழுவதும் அவருக்கு இன்றைக்கு மரியாதை செலுத்துகின்ற நாளாக அமைந்துள்ளது. அவர் நினைவு நாளில் வருகின்ற தேர்தலில் பாஜக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று அவர் நினைவு நாளில் நாங்கள் இன்று சபதம் ஏற்கிறோம்" என்றார்.

Nainar Nagenthran: அயோத்தி மாதிரி வருவதில் தப்பில்லை

தமிழகத்தை அயோத்தியாக மாற்றுவதற்காக பாஜக முயற்சிக்குது என்ற கேள்விக்கு, "அயோத்தி இந்தியாவில் தான் இருக்கிறது. அயோத்தியா இங்கிலாந்து ஐரோப்பியாவில் இல்லையே, அயோத்தி மாதிரி வருவதில் தப்பில்லை. ராமர் பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம், அயோத்தி மாதிரி இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை ராமராஜியம் போல வரவேண்டும் நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Nainar Nagenthran: திருப்பரங்குன்ற விவகாரம்...

திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும், அங்கே பக்கத்தில் தர்கா உள்ளது என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் நீதிபதி தீர்ப்பில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த தர்காவின் அருகில் போகாமல் தீபத்தூண் என்று ஒன்று உள்ளது, அந்த தூணில்தான் தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த தர்கா சம்பந்தப்பட்டவர்களோ இஸ்லாமியர்களோ அந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக ஒன்றும் சொல்லவில்லை.

முதலமைச்சர் சொன்ன நீதிமன்ற தீர்ப்பை காட்டி எதிர்த்து பேசுவதை அவர்கள் விரும்பவில்லை, இதில் மதக்கலவரம் வருவதற்கு எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லை. ஏதாவது ஒரு முஸ்லிம் சொன்னால் கூட நீங்கள் சொன்னது சரி. இப்படி இல்லாதபட்சத்தில் கனிமொழியும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியும், இதில் என்ன அவர்களுக்கு பிரச்னை இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை.

உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதான தர்மத்தை அழித்து விடுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கு ஆரம்ப கட்டங்களில் ஈடுபடுகிறார் என்று நினைக்கிறேன். அவரின் கனவு பலிக்காது, எத்தனை ஆண்டு காலம் ஆனாலும் சரி, எத்தனை யுகங்கள் ஆனாலும் சரி, சனாதான தர்மத்தை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது" என்றார்.

Nainar Nagenthran: மதுரையில் மெட்ரோ வராதது ஏன்...?

வளர்ச்சி அரசியல் பேசாமல் மத அரசியல் மதுரையில் பேசுகிறீர்களே என்ற கேள்விக்கு, "நீங்கள்தான் சொல்கிறீர்கள், அங்கே உள்ள பொதுமக்கள் யாரும் சொல்லவில்லை. மெட்ரோ திட்டம் வரும்போது நான் கேட்கிறேன். இதே கேள்வியை நீங்கள் முதலமைச்சருடன் கேட்க வேண்டும். 2021 முதல் மானிய கோரிக்கையில் கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செய்துள்ளார்களா இல்லை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் சேர்த்து உள்ளார்களா இல்லை, ஆனால் மத்திய அரசு வந்து மெட்ரோ திட்டத்திற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கையை (DPR) அனுப்புங்கள் என்று சொல்லி உள்ளார்கள். அந்த DPR ரிப்போர்ட்டில் மெட்ரோவில் 20 லட்சத்துக்கு மேலாக சென்னையில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஐந்து லட்சம் பேர் தான் பயணிக்கிறார்கள். அவர்கள் கொடுத்த கணக்கு.

ஆனால் மதுரையில் என்ன சொல்லி உள்ளார்கள். பஸ் போக்குவரத்துக்கும் ரயில் போக்குவரத்துக்கும் இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடம்தான் வித்தியாசம் இருக்கிறது. அப்படி என்றால் தேவையில்லை என்று அர்த்தம். இரண்டாவது மெட்ரோ ரயில் ஸ்டேஷன் கட்டுவதற்கு, ஒரு 60 அடி 70 அடி குறைந்தபட்சம் வேண்டும். இவர்கள் DPR ரிப்போர்ட்டில் என்ன கொடுத்துள்ளார்கள், 10 மீட்டர் இருக்கு என்று மூன்று ஸ்டேஷன் கொடுத்துள்ளார்கள். 10 மீட்டரில் எப்படி ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்ட முடியும்.

Nainar Nagenthran: வளர்ச்சி அரசியல்

இதிலிருந்து யார் பொய் சொல்கிறார்கள்? வளர்ச்சித் திட்டங்கள் யார் செய்யவில்லை?. தூத்துக்குடியில் 350 கோடி ரூபாய்க்கு விமான நிலையம் கட்டி உள்ளார்கள். மிகப்பெரிய விமான நிலையம் சர்வதேச விமான நிலையம் மதுரையில் உள்ளது, மதுரையில் இருந்து இன்றைக்கு கொழும்புக்கு விமானம் உள்ளது. மதுரையில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு விமானம் உள்ளது. இதில் என்ன வளர்ச்சி திட்டம் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள்" என பதிலளித்தார்.

Nainar Nagenthran: அமித்ஷா வருகிறாரா?

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்த அமித்ஷா இங்கே வர இருக்கிறாரா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்ப, "அவர் எப்போது வேண்டுனாலும் வருவார், கூட்டணிக்கு இன்னும் நாட்கள் உள்ளது. இன்னும் நூறு நாட்கள் உள்ளது. திமுகவின் ஆட்சி நாட்கள் எண்ணப்படுகிறது. அவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வருவார்கள். நிச்சயமாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமையும்" என நயினார் நாகேந்திரன் பதிலளித்தார்.

Nainar Nagenthran: தலித் முன்னேற்றத்தில் பாஜக...

மேலும் அவர், "நீங்க தலித் என்று சொல்லக்கூடாது, தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் என்று பேசக்கூடாது, தமிழ்நாட்டில் எல்லோரும் ஒன்று. பட்டியல் சமுதாயம் என்று சொல்லாதீர்கள். பாஜக மட்டும் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றைக்கு ஐந்து இடங்களில் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு நினைவு இடங்கள் மணிமகுடம் செலுத்தும் விதமாக கட்டியுள்ளார். பாஜகவில் மட்டும்தான் இவ்வளவு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். இந்திய குடியரசுத் தலைவர் யாரு ? அப்ப யாரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளார்கள்?. இதற்கு முன்பாக ராம்நாத் கோவிந்த் இருந்தார்கள். யார் உருவாக்கினார்கள்?, பாஜக தான் உருவாக்கினார்கள்" என்றார்.

இதற்கு செய்தியாளர் இவையெல்லாம் அதிகாரம் இல்லாத பதவி என கேள்வி எழுப்ப, "இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் குறித்து தயவு செய்து இது மாதிரி பேசாதீர்கள். குடியரசுத் தலைவரை பற்றி இந்த மாதிரி கேட்காதீர்கள். நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கும் உரிமை உண்டு" எனறார்.

Nainar Nagenthran: திமுக கூட்டணியில் குழப்பம்

தொடர்ந்து அவர், "திமுக கூட்டணியில் நிச்சயமாக குழப்பம் உள்ளது, அதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது. அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எத்தனை சீட்டு கொடுக்கப் போகிறார்கள்? மந்திரி சபையில் இடம் கொடுக்கப் போகிறார்கள? அல்லது விசிக தலைவர் திருமாவளவனக்கு எத்தனை சீட் கொடுக்கப் போகிறார்கள்? அதெல்லாம் பேச்சுவார்த்தை வரும்போது தான் தெரியும், கூட்டணி இருக்கு பார்த்துக் கொள்ளலாம்" என்றார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

