  • நூற்றாண்டு கண்ட காம்ரேட் RNK: நெல்லை சதி வழக்கு, பொசுங்கிய மீசை - நல்லகண்ணுவின் வீர வரலாறு

Nallakannu Biography: 1925ஆம் ஆண்டு முதல் 2026ஆம் ஆண்டுவரை நூற்றாண்டை கடந்து, பாதிக்கப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் குரலாக வாழ்ந்து மறைந்த தோழர் ஆர். நல்லகண்ணுவின் வாழ்வின் முக்கிய தருணங்களை இங்கு நினைவுகூர்வோம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 25, 2026, 06:41 PM IST
  • 'உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம்' போராட்டத்தில் கடுமையாக களமாடியவர்.
  • நெல்லை சதி வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை கைதியாக கைதானவர்.
  • இறுதிவரை எளிமையின் உருவமாக இருந்து மறைந்தார்.

CPI Leader Comrade Nallakannu Biography:  உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் கான்பூர் நகரில் 1925ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26ஆம் தேதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிகாரப்பூர்வமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதற்கு முன்னரே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் செயல்பட்டு வந்தாலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதல் மாநாடு அன்றுதான் நடைபெற்றது, எனவேதான் அன்றே சிபிஐ கட்சி தொடங்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

தோழர் ஆர்.என்.கே

அதே, 1925ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26ஆம் தேதி அன்று அதாவது, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்ட அன்றுதான் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீவைகுண்டம் என்ற ஊரில் பெரிம்பத்து புதுத்தெருவில் பிறந்தார், தோழர் ஆர். நல்லகண்ணு. ராமசாமி - கருப்பாயி தம்பதியின் மூன்றாவது மகனாக பிறந்தவர்.

சிபிஐ கட்சிக்கும் நல்லகண்ணுவுக்கும் 18 வயதான உடன், ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் சிபிஐ கட்சியின் கிளை தொடங்கப்பட்டபோது தோழர் தன்னை அக்கட்சியுடன் இணைந்துக்கொண்டார். அவர் மூச்சு பிரியும்வரை அக்கட்சியிலேயே தொடர்ந்துள்ளார். இவர் பொதுவாக தோழர் ஆர்.என்.கே என அனைவராலும் அழைக்கப்பட்டவர்.

மக்களின் பசியை போக்கியவர்

வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்க போராட்டத்தில் நல்லகண்ணு, பல இளைஞர்களை திரட்டி ஆங்கிலேயே ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக களமாடினார். இதனால் அவர் கல்லூரியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். சுதந்திர போராட்ட காலத்திலும் இவர் விடுதலைக்காக போராடினார். இரண்டாம் உலகப்போர் காரணமாக நாடு முழுவதும் கடுமையான உணவுத் தட்டுப்பாடு நிலவியது. 

இந்த நேரத்தில், பத்தினிக் கோட்டம் என்ற இடத்தில் உணவு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பது நல்லகண்ணுவுக்கு தெரியவந்துள்ளது. அதுகுறித்து ஜனசக்தி பத்திரிகையில் எழுதி, அரசு அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டுசென்றார், நல்லகண்ணு. அதன்மூலம், ஆயிரம் நெல் மூட்டைகளை மீட்டு, பஞ்சத்தால் வாடிய மக்களின் பசியை தீர்த்துவைத்தவர். தற்போது வரை அப்பகுதி மக்களின் மனங்களில் நீங்கா இடத்தை பிடித்த தலைவராக நல்லகண்ணு உள்ளார்.

1948இல் வந்த தடை  

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இணைந்த பின்னர் 1948இல் 'உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம்' என்ற பேராட்டத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்னெடுத்தது. அந்த போராட்டத்திலும் நல்லகண்ணு களத்தில் இறங்கி போராடினார். சுதந்திரத்திற்கு பின் 1948இல் கொல்கத்தாவில் நடந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாட்டில் ஆயுதம் ஏந்தி புரட்சி நடத்த தோழர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து இந்திய அரசு, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு தடை விதித்தது. 

நெல்லை சதி வழக்கில் கைது

இதில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சிலருக்கு தூக்கு தண்டனையும் கூட விதிக்கப்பட்டது. பலருக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் பல ஆண்டுகால சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை ஒடுக்கும் பொருட்டு, இந்த சதி வழக்குகள் போடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 10க்கும் மேற்பட்ட சதி வழக்குகள் போடப்பட்ட நிலையில், அதில் ஒன்றாக நெல்லை சதி வழக்கு உள்ளது. 

மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் தென்மாவட்டத்தில் சரக்கு ரயில் கவிழ்ப்பு சம்பவம் ஒன்று நடந்தது. இதில் தொடர்புடையதாக 100 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, நல்லகண்ணு, கே.பி.எஸ். மணி உள்ளிட்ட 11 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதனால் அவர் சுமார் 3 ஆண்டுகள் தலைமறைவு வாழ்க்கையையும் மேற்கொண்டார். ஒரு கட்டத்தில் நல்லகண்ணு கைது செய்யப்பட்டார். தலைமறைவாக இருக்கும் மற்ற தோழர்கள் இருக்கும் இடத்தை சொல்லச் சொல்லி நல்லகண்ணுவிடம் போலீசார் கடுமையாக விசாரணை செய்தனர்.

மீசையே வளர்க்காத நல்லகண்ணு

ஒருகட்டத்தில் நல்லகண்ணுவை தலைகீழாக தொங்கவிட்டு போலீசார் கடுமையாக தாக்கி உள்ளனர். அப்போதும் நல்லகண்ணு விசாரணையில் வாய் திறக்காமல் தனது சக தோழர்களை காட்டிக்கொடுக்காமல் இருந்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த போலீசார், சுருட்டை வைத்து அவரது மீசை முடியை பொசுக்கி உள்ளனர். 

அவரது கன்னத்தையும் சுருட்டை வைத்து பொசுக்கி உள்ளனர். இந்த கடுமையான சித்ரவதையை அனுபவித்தாலும் சிறையில் இருந்து வெளிவந்தும், தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அவர்களுடன் இணைந்து களத்தில் செயல்பட்டார். அந்த சித்ரவதைக்கு பின் அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் மீசையை வளர்க்கவே இல்லை. அதற்கு முன் பெரிய மீசைதான் நல்லகண்ணுவின் அடையாளமாகவும் இருந்திருக்கிறது.

Nallakannu

7 ஆண்டுகள் சிறை வாழ்க்கை

நாடு முழுவதும் சதி வழக்குகளில் கைதானவர்களை விடுவிக்க கோரி எழுந்த போராட்டத்தால் நெல்லை சதி வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட அனைவரும் விடுதலையானார்கள், நல்லகண்ணுவை தவிர... வெடிகுண்டுகளை வைத்திருந்ததாக இவர் மீது போடப்பட்ட வழக்கில் 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை அனுபவித்தார். 14 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டாலும், 7 ஆண்டுகளிலேயே அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார், 1956இல் அவர் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தார். 

சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரானவர்

வெளியே வந்த நல்லகண்ணுவுக்கு அன்னசாமி என்பவர், தனது மகள் ரஞ்சிதத்தை 1958ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துவைத்தார். 1996ஆம் ஆண்டில் திருநெல்வேலியில் இரு சமூகத்தினர் இடையே சாதி கலவரம் அதிகம் இருந்த நேரத்தில், நல்லகண்ணுவின் மாமனார் அன்னசாமியும் கொல்லப்பட்டார். 

ஆனால் இவர் பழிவாங்குதலை கையில் எடுக்காமல், அமைதியின் வழியில் நின்று போராடி இரு சமூகங்களுக்கு இடையே அமைதியை நிலைநாட்ட முயற்சித்தார். நிலையான வீடு இல்லாததால் தலித் மக்களை 'ஓடும் குடிகள்' என அழைத்த சில சமூக விரோதிகளுக்கு எதிராக தலித் மக்களைத் திரட்டிப் போராடி அவர்கள் குடியிருப்பதற்கான வீட்டு உரிமையை நல்லகண்ணு பெற்றுத் தந்தார்.

93 வயதிலும் களத்தில் நின்ற காம்ரேட்

உழைப்பு சுரண்டலுக்கு எதிராகவும், விவசாயிகள் தொழிலாளர்களின் நலனுக்காகவும், சாதிய அடுக்குமுறைக்கு எதிராகவும் போராட்டம், கனிமவளக் கொள்ளைக்கு எதிராகவும் இவர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் போராடி பொது சேவைக்காக தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக்கொண்டவர். 

நல்லகண்ணுவின் அரசியல் பயணத்தில் விவசாய சங்கத்தின் பணிகளே பிரதானமாகும். 1970 ஆம் ஆண்டில் நடந்த நில மீட்சிப் போராட்டத்தில் ஒரு சிலரின் கைகளில் இருந்த நிலங்களை மீட்பதற்காக இந்தியா முழுவதும் போராட்டம் நடந்தது. தாமிரபரணி ஆற்றில் நடந்த மணல் கொள்ளைக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்காடி, மணல் அள்ள தடைபெற்றார். அப்போது அவருக்கு வயது 93.

எளிமையின் சிகரம் 

தோழர் நல்லகண்ணு, சென்னை தி.நகர் பகுதியில் உள்ள வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து வந்தார். அந்த குடியிருப்பு மிகவும் பழுதாகி இருந்ததால் அதில் குடியிருந்தவர்களை காலி செய்யும்படியும், அங்கு குடியிருப்போருக்கு பொது ஒதுக்கீட்டில் வேறு வீடுகள் வழங்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. 

அப்போது அங்கு குடியிருந்த நல்லகண்ணு தாமாகவே வீட்டை காலி செய்ய முன்வந்தார். அவருக்கு தனி வீடு கொடுத்து, அதில் இலவசமாக குடியிருக்க தமிழ்நாடு அரசு முன்வந்தும் அதனை மறுத்த அவர் சென்னை நந்தனம் பகுதியில் வீட்டுவசதி வாரியம் சார்பாக அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வீட்டில் கடைசி வரை வாடகை கொடுத்து வசித்தார். அவர் எளிமையின் சிகரம் என்பதற்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டு.

ஒருமுறை கூட தேர்தலில் வென்றதில்லை... ஆனாலும்...

மக்களுக்காக இவர் வாழ்நாள் முழுவதும் போராடினாலும் இவர் ஒருமுறை கூட மக்கள் பிரதிநிதியாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் படிகளையோ, நாடாளுமன்றத்தின் படிகளையோ ஏறியதில்லை என்பதுதான் இப்போது வரை பலராலும் நம்ப முடியாத ஒன்றாக உள்ளது. 1967, 1977 ஆகிய சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் நெல்லை மாவட்டத்தில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி டைந்தார். 

1999 தேர்தலில், கோவை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட தோல்வியடைந்தார். தற்போதைய குடியரசு துணை தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனிடம்தான் அப்போது நல்லகண்ணு தோல்வியடைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் தேர்தல்களில் தோற்றாலும் மக்கள் மீது எவ்வித மன வருத்தமும் கொள்ளாமல் இருந்தார்.

பொதுநலனுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்தவர்

மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நல்லகண்ணுவுக்கு அம்பேத்கர் விருதுடன் ரூ.1 லட்சத்தையும் வழங்கினார். அதை சிபிஐ கட்சிக்கும், விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்கும் பகிர்ந்தளித்தார், நல்லகண்ணு. நல்லகண்ணுவின் 80வது பிறந்தநாளில் சிபிஐ கட்சி அவருக்கு கொடுத்த ஒரு கோடி ரூபாயை கட்சிக்கே திருப்பிக் கொடுத்தவர், தோழர் ஆர்.என்.கே. 

2022ஆம் ஆண்டில் தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, தோழர் நல்லகண்ணுவுக்கு தகைசால் தமிழர் விருதை அறிவித்தது. அத்துடன் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரூ.10 லட்சம் பரிசுத் தொகை மற்றும் அவரது பங்களிப்பாக ரூ.5 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.10 லட்சத்து 5 ஆயிரத்தை முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதிக்கு திருப்பி கொடுத்துவிட்டார்

நூற்றாண்டை கடந்த காம்ரேட்

1992ஆம் ஆண்டு முதல் 2005ஆம் ஆண்டு வரை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில பொதுசெயலாளராக பணியாற்றிய நல்லகண்ணு, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை போலவே நூற்றாண்டை கண்டார். நூற்றாண்டை கடந்த நல்லகண்ணுவும், அவரது சிந்தனைகளும் என்னென்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக போராடுவோரின் குருதியில் குரலிலும் நிறைந்திருப்பார். தற்போதும் அவர் ஆசைப்பட்டபடி, மருத்துவ மாணவர்களின் படிப்புக்காக, அவரது உடல் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தானம் அளிக்கப்பட இருக்கிறது. இவரது வாழ்வு அரசியல் தலைவர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் சிறந்த முன்மாதிரியாக திகழ்கிறது.

மேலும் படிக்க | தோழர் நல்லகண்ணுக்கு அரசு மரியாதையுடன் செவ்வணக்கம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

மேலும் படிக்க | முதுபெரும் தலைவர் நல்லகண்ணு காலமானார்: தோழர் உடல் மருத்துவமனைக்கு தானம்

