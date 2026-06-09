/ரூ.10 லட்சம் தொழில் கடன் வேண்டுமா? விண்ணப்பிக்க 12 ஆம் வகுப்பு போதும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Namakkal Collector Business Loan Announcement : புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் (NEEDS) கீழ் படித்த முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோர் 2026– 27ம் நிதியாண்டில் தொழில் துவங்க முன்வருமாறு நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மதுபாலன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இத்திட்டத்தில் படித்த இளைஞர்களுக்கு, தகுதி வாய்ந்த தொழில் திட்டங்களுக்கு நிதி நிறுவனங்களில் நிதியுதவி பெற பரிந்துரை செய்யப்படும். இத்திட்டத்தினை மாவட்ட தொழில் மையமும், தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகமும் இணைந்து செயல்படுத்துகின்றன.
இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.10 இலட்சம் முதல் 5 கோடி வரை திட்ட மதிப்பீட்டு தொகை உள்ள உற்பத்தி மற்றும் சேவைத் தொழில்களை துவங்கலாம். இதற்கென தமிழக அரசு 25 சதவீதம் மானியம் அதிகப்பட்சம் 75 இலட்சமும் மேலும் கடன் திரும்ப செலுத்தும் காலம் முலுவதும் 3 சதவீதம் பின்முனை வட்டி மானியமும் வழங்குகிறது. மேலும், தகுதியுள்ள பட்டியல் இனம், பழங்குடியினர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி தொழில் முனைவோருக்கு 10 விழுக்காடு கூடுதல் முதலீட்டு மானியம் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிப்பவர்கள் குறைந்த பட்சம் 21 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும். அதிக பட்ச வயது பொதுப் பிரிவினருக்கு 45 வயதாகவும், சிறப்பு பிரிவினருக்கு (மகளிர் / ஆதி திராவிடர் / பழங்குடியினர்/ பிற்பட்ட வகுப்பினர்/மிகவும் பிற்பட்ட வகுப்பினர்/சிறுபான்மையினர்/மாற்றுத் திறனாளிகள்/ முன்னாள் இராணுவத்தினர்/திருநங்கைகள்) 55 அதிகபட்ச வயதாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதியாக 12 ம் வகுப்பு தேர்ச்சி, பட்டப்படிப்பு / பட்டயப்படிப்பு / ஐடிஐ / அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் தொழில்சார் பயிற்சி தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும். பொது பிரிவினர் திட்ட மதிப்பீட்டில் 10 சதவீதமும், சிறப்பு பிரிவினர் திட்ட மதிப்பீட்டில் 5 சதவீதமும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும். இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க வருமான வரம்பு எதுவும் கிடையாது. இத்திட்டத்தில் உரிமையாளர் நிறுவனங்களும், பங்குதாரர் நிறுவனங்களும் பயன்பெற தகுதியுடையவர்கள்.
புதியதாக துவங்கப்படும் தொழில்களுக்கு மட்டுமே இத்திட்டம் பொருந்தும். அரசு திட்டங்களின்கீழ் ஏற்கனவே, மானியத்துடன் கூடிய கடன் பெற்றவர்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் பயன்பெற இயலாது. இத்திட்டத்தின் கீழ்பயன்பெற (www.msmeonline.tn.gov.in ) என்ற இணையதள முகவரியை பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டம் குறித்த மேலான விவரங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் பெற பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், நாமக்கல்-637003, அல்லது 04286 281151, 8925533972 ஆகிய தொலைபேசிகள் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.