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ரூ.10 லட்சம் தொழில் கடன் வேண்டுமா? விண்ணப்பிக்க 12 ஆம் வகுப்பு போதும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Namakkal Collector Business Loan Announcement : 12 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் நீட்ஸ் (NEEDS) திட்டத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் முதல் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்காலம் என நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 09, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:58 AM IST
ரூ.10 லட்சம் தொழில் கடன் வேண்டுமா? விண்ணப்பிக்க 12 ஆம் வகுப்பு போதும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Namakkal Collector Business Loan Announcement

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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