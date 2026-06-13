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நாமக்கல் மக்களுக்கு 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்! பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ் டூ தொழில் கடன் வரை

Namakkal District Updates : நாமக்கல் மாவட்ட மக்களே பிறப்பு இறப்புச் சான்றிதழ் பதிவு, மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைத்தீர்ப்பு முகாம், நீட்ஸ் தொழில் கடன் குறித்த மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:13 PM IST
நாமக்கல் மக்களுக்கு 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்! பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ் டூ தொழில் கடன் வரை
Image Credit: Namakkal district Updates

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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நாமக்கல் மக்களுக்கு 3 முக்கிய அறிவிப்பு! பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ் டூ தொழில கடன் வரை
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