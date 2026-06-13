/நாமக்கல் மக்களுக்கு 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்! பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ் டூ தொழில் கடன் வரை

Namakkal District Updates : நாமக்கல் மாவட்ட மக்களுக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். இம்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பிறப்புச் இறப்புச் சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி என தெரிவித்துள்ள நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர், மாற்றுத் திறனாளிகள் குறைத்தீர்ப்பு முகாம் நடைபெறும் தேதியையும் அறிவித்துள்ளார். மேலும், நீட்ஸ் திட்டத்தில் தொழில் கடன் பெறவும் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த மூன்று அறிவிப்புகளின் முழு விவரத்தையும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பிறப்பு, இறப்பு பதிவு சட்டம் 1969ன் படி குழந்தை பிறந்து 21 நாட்களுக்குள் பெயருடன் கூடிய பிறப்பை பதிவு செய்து இலவச பிறப்பு சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம். குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ்களில் பெயரின்றி பிறப்பு பதிவு செய்திருந்தால் 12 மாதங்களுக்குள் பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர் மூலம் எழுத்துவடிவிலான உறுதிமொழி படிவத்தை சம்மந்தப்பட்ட பிறப்பு, இறப்பு பதிவாளரிடம் அளித்து இலவசமாக பெயர் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ஓராண்டுக்குள் பதிவு செய்யாதவர்கள், ஓராண்டுக்கு மேல் தாமத கட்டணம் ரூ.200/-ஐ செலுத்தி 15 ஆண்டுகளுக்குள் பிறப்பு சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பிறப்பு சான்றிதழில் ஒரு முறை குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்த பின் எக்காரணம் கொண்டும் மாற்ற இயலாது.
எனவே, குழந்தையின் பெயரை இறுதியாக முடிவு செய்தபின் சம்மபந்தப்பட்ட பிறப்பு, இறப்பு பதிவாளரை அணுகி பெற்றோர் அல்லது காப்பாளர்கள் மூலம் உறுதிமொழி படிவம் அளித்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம். 01.01.2000க்கு முன்னர் பதிவு செய்த பிறப்புகளுக்கும் 01.10.2000க்கு பின்னர் பதிவு செய்த பிறப்புகளுக்கும் பிறப்பு சான்றிதழில் குழந்தையின் பெயரை பதிவு செய்ததற்கான காலம் 31.12.2024 வரை ஏற்கனவே அரசால் உரிய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள காலம் முடிந்ததை தொடர்ந்து மீண்டும் 26.09.2026 வரை குழந்தைகளின் பெயர் பதிவுசெய்வதற்கு காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பிறப்பு சான்றிதழ் பெற கிராம ஊராட்சிகளில் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களையும், மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் துப்புரவு ஆய்வாளர்களையும், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு சுகாதார ஆய்வாளர்களை தொடர்பு கொண்டு பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் வைத்து சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் பதிவின்றி விடுபட்டவர்கள், பெயருடன் கூடிய பிறப்பு சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தின் மூலமாக 2 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மக்கள் குறைதீர்வு கூட்ட அரங்கில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறை தீர்வு நடைபெற உள்ளது. இந்த சிறப்பு முகாமில் அனைத்து துறை அலுவலர்களும் கலந்து கொள்ள உள்ளார்கள்.
எனவே, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவரும் எதிர்வரும் 19.06.2026 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4.30 மணியளவில் சிறப்புக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு, தங்களது கோரிக்கைகளை மனுவாக வழங்கி தீர்வு காணலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட்ஸ் (NEEDS) திட்டத்தில் 12 ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோர் இனி விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியர், புதிய தொழில்கள் துவங்க மானியத்துடன் கூடிய கடனுதவி வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.10 இலட்சம் முதல் 5 கோடி வரை திட்ட மதிப்பீட்டு தொகை உள்ள உற்பத்தி மற்றும் சேவைத் தொழில்களை துவங்கலாம். இதற்கென தமிழக அரசு 25 சதவீதம் மானியம் அதிகப்பட்சம் 75 இலட்சமும் மேலும் கடன் திரும்ப செலுத்தும் காலம் முலுவதும் 3 சதவீதம் பின்முனை வட்டி மானியமும் வழங்குகிறது. மேலும், தகுதியுள்ள பட்டியல் இனம், பழங்குடியினர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி தொழில் முனைவோருக்கு 10 விழுக்காடு கூடுதல் முதலீட்டு மானியம் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிப்பவர்கள் குறைந்த பட்சம் 21 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும். அதிக பட்ச வயது பொதுப் பிரிவினருக்கு 45 வயதாகவும், சிறப்பு பிரிவினருக்கு (மகளிர் / ஆதி திராவிடர் / பழங்குடியினர்/ பிற்பட்ட வகுப்பினர்/மிகவும் பிற்பட்ட வகுப்பினர்/சிறுபான்மையினர்/மாற்றுத் திறனாளிகள்/ முன்னாள் இராணுவத்தினர்/திருநங்கைகள்) 55 அதிகபட்ச வயதாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதியாக 12 ம் வகுப்பு தேர்ச்சி, பட்டப்படிப்பு / பட்டயப்படிப்பு / ஐடிஐ / அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் தொழில்சார் பயிற்சி தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும். பொது பிரிவினர் திட்ட மதிப்பீட்டில் 10 சதவீதமும், சிறப்பு பிரிவினர் திட்ட மதிப்பீட்டில் 5 சதவீதமும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும். இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க வருமான வரம்பு எதுவும் கிடையாது. இத்திட்டத்தில் உரிமையாளர் நிறுவனங்களும், பங்குதாரர் நிறுவனங்களும் பயன்பெற தகுதியுடையவர்கள்.
புதியதாக துவங்கப்படும் தொழில்களுக்கு மட்டுமே இத்திட்டம் பொருந்தும். அரசு திட்டங்களின்கீழ் ஏற்கனவே, மானியத்துடன் கூடிய கடன் பெற்றவர்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் பயன்பெற இயலாது. இத்திட்டத்தின் கீழ்பயன்பெற (www.msmeonline.tn.gov.in ) என்ற இணையதள முகவரியை பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டம் குறித்த மேலான விவரங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் பெற பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், நாமக்கல்-637003, அல்லது 04286 281151, 8925533972 ஆகிய தொலைபேசிகள் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.