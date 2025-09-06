English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நடுரோட்டில் மனைவியின் கழுத்தை அறுத்த கணவன்! திடுக்கிடும் சம்பவம்..

Husband Slit His Wife Throat : பள்ளிப்பாளையம் அருகே, கணவர் தன் மனைவியின் கழுத்தை நடுரோட்டில் வைத்து அறுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 6, 2025, 01:30 PM IST
  • நாமக்கல்லில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய சம்பவம்
  • மனைவியின் கழுத்தை அறுத்த கணவன்
  • நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

Trending Photos

ஒரு கம்பனிக்கு புது தலைவராகும் நடிகை சமந்தா!
camera icon7
Entrepreneur Samantha
ஒரு கம்பனிக்கு புது தலைவராகும் நடிகை சமந்தா!
மதுரை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி... 5 நாள்கள் ஜாலியாக டூர் போகலாம் - தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு
camera icon8
TTDC
மதுரை, ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி... 5 நாள்கள் ஜாலியாக டூர் போகலாம் - தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு
ஒரே நாளில் சனி பெயர்ச்சி, சந்திர கிரகணம்: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்
camera icon13
Chandra Grahanam
ஒரே நாளில் சனி பெயர்ச்சி, சந்திர கிரகணம்: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்
மாதம் ரூ.3 லட்சம் சம்பளம்... ஜெர்மனியில் வேலை - தமிழக அரசின் பயிற்சி யார் யாருக்கு?
camera icon8
Tamilnadu
மாதம் ரூ.3 லட்சம் சம்பளம்... ஜெர்மனியில் வேலை - தமிழக அரசின் பயிற்சி யார் யாருக்கு?
நடுரோட்டில் மனைவியின் கழுத்தை அறுத்த கணவன்! திடுக்கிடும் சம்பவம்..

Husband Slit His Wife Throat : பள்ளிபாளையம் அருகே சேர்ந்து வாழ மனைவி மறுத்ததால்  நடுரோட்டில் வைத்து கழுத்தை அறுத்த கணவன்... தாமாக முன்வந்து காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

நாமக்கல் சம்பவம்!

நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையம் அடுத்துள்ள புதூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் நாகராஜ் இவரது மனைவி தெய்வானை இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த மூன்று மாதங்களாக மனைவி தெய்வானையை கணவர் நாகராஜ் பிரிந்து வாழ்ந்துள்ளார்.

இதனிடையே நாகராஜன் மனம் மாறி மனைவியிடம் சேர்ந்து வாழ்வதற்காக நேரில் வந்து பேசியுள்ளார் அப்போது மனைவி தெய்வானை பணம் கொடுத்தால் மட்டும் வீட்டிற்கு வரவேண்டும் இல்லை என்றால் வர வேண்டாம் என கூறியதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில் இன்று காலை பேருந்து ஏறுவதற்காக மனைவி தெய்வானை பள்ளிபாளையம் அடுத்த புதூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது கணவர் நாகராஜ் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ்வது தொடர்பாக பேசியுள்ளார்.

அதற்கு மனைவி உடன் படாததால்  பின்புறத்தில் வந்து பிளேடால் கழுத்தை அறுத்துவிட்டு தப்பிவிட்டார். தொடர்ந்து ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிய தெய்வானையை அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு பள்ளிபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.பின் மனைவியின் கழுத்தை அறுத்த கணவன் நாகராஜ் சாலையில் நடந்து வந்து நேரடியாக காவல் நிலையத்தில் தான் மனைவியின் கழுத்தை அறுத்து விட்டேன் என்னை கைது செய்யுங்கள் எனை கூறி காவல் நிலையத்தில் தற்போது சரணடைந்து உள்ளார்.

மருத்துவ சிகிச்சை!

கழுத்து அறுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மனைவி தெய்வானை பள்ளிபாளையம் அரசு மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டு ஐந்து தையல்கள் வரை போடப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து தொடர்ந்து பள்ளிபாளையம் போலீசார் விசாரித்து வரும் நிலையில் இந்த சம்பவம் பள்ளிபாளையம் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கு விண்ணப்பித்தவரா நீங்கள்? முக்கிய அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | ஜெ., பாணியில் பதவியில் இருந்து தூக்கிய EPS... MGR ஸ்டைலில் செங்கோட்டையன் பதில்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
NamakkalCrime NewsHusbandWifeSlit throat

Trending News