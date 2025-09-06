நடுரோட்டில் மனைவியின் கழுத்தை அறுத்த கணவன்! திடுக்கிடும் சம்பவம்..

Husband Slit His Wife Throat : பள்ளிபாளையம் அருகே சேர்ந்து வாழ மனைவி மறுத்ததால் நடுரோட்டில் வைத்து கழுத்தை அறுத்த கணவன்... தாமாக முன்வந்து காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.
நாமக்கல் சம்பவம்!
நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையம் அடுத்துள்ள புதூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் நாகராஜ் இவரது மனைவி தெய்வானை இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த மூன்று மாதங்களாக மனைவி தெய்வானையை கணவர் நாகராஜ் பிரிந்து வாழ்ந்துள்ளார்.
இதனிடையே நாகராஜன் மனம் மாறி மனைவியிடம் சேர்ந்து வாழ்வதற்காக நேரில் வந்து பேசியுள்ளார் அப்போது மனைவி தெய்வானை பணம் கொடுத்தால் மட்டும் வீட்டிற்கு வரவேண்டும் இல்லை என்றால் வர வேண்டாம் என கூறியதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில் இன்று காலை பேருந்து ஏறுவதற்காக மனைவி தெய்வானை பள்ளிபாளையம் அடுத்த புதூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது கணவர் நாகராஜ் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ்வது தொடர்பாக பேசியுள்ளார்.
அதற்கு மனைவி உடன் படாததால் பின்புறத்தில் வந்து பிளேடால் கழுத்தை அறுத்துவிட்டு தப்பிவிட்டார். தொடர்ந்து ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிய தெய்வானையை அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு பள்ளிபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.பின் மனைவியின் கழுத்தை அறுத்த கணவன் நாகராஜ் சாலையில் நடந்து வந்து நேரடியாக காவல் நிலையத்தில் தான் மனைவியின் கழுத்தை அறுத்து விட்டேன் என்னை கைது செய்யுங்கள் எனை கூறி காவல் நிலையத்தில் தற்போது சரணடைந்து உள்ளார்.
மருத்துவ சிகிச்சை!
கழுத்து அறுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மனைவி தெய்வானை பள்ளிபாளையம் அரசு மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டு ஐந்து தையல்கள் வரை போடப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து தொடர்ந்து பள்ளிபாளையம் போலீசார் விசாரித்து வரும் நிலையில் இந்த சம்பவம் பள்ளிபாளையம் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
