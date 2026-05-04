தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: நாமக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

நாமக்கல் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: நாமக்கல் சட்டமன்ற தொகுதி, தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கியமான பொதுத் தொகுதியாகும் (தொகுதி எண் 94). 2021 தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்ற இந்தத் தொகுதி, நாமக்கல் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.
நாமக்கல் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தலில் நாமக்கல் தொகுதி (தொகுதி எண்: 94) முக்கியப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
நாமக்கல் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK) : ராணி பி
அதிமுக (AIADMK): ஸ்ரீதேவி மோகன் பி.எஸ்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): திலீப் சி.எஸ்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பிரவீன்குமார் கே
நாமக்கல் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,78,463
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,37,112
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,41,319
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 32
நாமக்கல் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.21% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
நாமக்கல் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: டி.ஜே. கோவிந்தராஜன் (திமுக) - 1,26,452 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம். பிரகாஷ் (பாமக) - 75,514 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: உஷா - 11,701 வாக்குகள்
தேமுதிக: டி.எம். டில்லி - 2,576 வாக்குகள்
நாமக்கல் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் நாமக்கல் தொகுதியில் 82.4% வாக்குகள் பதிவாகின.
நாமக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
நாமக்கல் சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..
