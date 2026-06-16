/நாமக்கல் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! 10 கிராம் தங்கம் + 50 ஆயிரம் ரொக்கம் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்

Namakkal District News : நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காகச் சிறப்பாகச் சேவை புரிந்த தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்குத் தமிழக அரசின் மாநில விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன்தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான விண்ணப்பங்கள் இணையதளம் வழியாக வரவேற்கப்படுகின்றன.
தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காகப் பணிபுரிபவர்கள் மத்தியில், மேலும் சிறப்பாகப் பணிபுரிய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு இந்த விருதுகள் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நடப்பு ஆண்டிற்கான விருதுகள், தகுதியான தேர்வு குழு மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, வரும் 2026 ஆகஸ்ட் 15 அன்று நடைபெறவுள்ள சுதந்திர தின விழாவில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் வழங்கி கௌரவிக்கப்படவுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறையின் மூலம் பின்வரும் 5 பிரிவுகளின் கீழ் மாநில விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன:
சிறந்த தொண்டு நிறுவனம்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குச் சேவை புரிந்த சிறந்த தொண்டு நிறுவனத்திற்கு 10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம், ரூ.50,000/- ரொக்கப்பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
சிறந்த மருத்துவர்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குச் சேவை புரிந்த சிறந்த மருத்துவருக்கு 10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
வேலைவாய்ப்பு அளித்த தனியார் நிறுவனம்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மிக அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளித்த தனியார் நிறுவனத்திற்கு 10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
சிறந்த சமூகப் பணியாளர்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குச் சேவை புரிந்த சிறந்த சமூகப் பணியாளருக்கு 10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
சிறந்த மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிக அளவில் கடன் வழங்கிய சிறந்த மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கு 10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மேற்காணும் பிரிவுகளின் கீழ் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள், வரும் 25.06.2026 (வியாழக்கிழமை) அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்பாகவோ http://awards.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ அரசு வலைத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிவத்தில் தங்களது விவரங்களைப் பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு, "மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம், அறை எண்: 7, தரைத்தளம், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வளாகம், நாமக்கல்" என்ற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது அலுவலக வேலை நேரங்களிலோ தொடர்பு கொண்டு அறிந்துகொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன்தெரிவித்துள்ளார்