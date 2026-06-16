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நாமக்கல் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! 10 கிராம் தங்கம் + 50 ஆயிரம் ரொக்கம் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்

Namakkal District News : நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நல மாநில விருதுகள் 10 கிராம் தங்கம் + 50 ஆயிரம் ரொக்கம் வாங்க தகுதியானவர்கள் ஜூன் 25 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 16, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:36 PM IST
நாமக்கல் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! 10 கிராம் தங்கம் + 50 ஆயிரம் ரொக்கம் வாங்க விண்ணப்பிக்கவும்
Image Credit: Namakkal District News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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