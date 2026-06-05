/நாமக்கல் : பதவியேற்றதும் புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி ஆக்ஷன்! ரூ.37 லட்சம் அபராதம்

Namakkal : நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களின் விற்பனையை முற்றிலும் தடுக்கும் வகையில், உணவு பாதுகாப்புத் துறையினரால் பல்வேறு தீவிர அதிரடி நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பள்ளி மாணவர்களின் நலன் மற்றும் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த சோதனைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. அதன்படி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் புகையிலை விற்பனை செய்த கடைகளுக்கு அதிரடியாக அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில், கடந்த ஜனவரி 2026 முதல் மே 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை, காவல் துறை மற்றும் உள்ளாட்சித் துறையினருடன் இணைந்து மாவட்டம் முழுவதும் ஒரு கூட்டு மெகா சோதனையை நடத்தினர். இந்த அதிரடி வேட்டையில் மொத்தம் 35,937 கடைகளில் தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் 127 கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்படுவது கண்டறியப்பட்டு, அவற்றின் விற்பனை உடனடியாகத் தடை செய்யப்பட்டு உத்தரவிடப்பட்டது. மேலும், அந்த கடைகளில் இருந்து சுமார் 814.699 கிலோ கிராம் எடையுள்ள தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
சட்டவிரோத விற்பனையில் ஈடுபடும் கடைகளுக்கு எதிராக விதிக்கப்படும் கடுமையான அபராத விபரங்களையும் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. முதன்முறையாகத் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகளுக்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறை மூலம் ரூ.25,000 அபராதமும், 15 நாட்களுக்குப் பதிவு அல்லது உரிமம் மற்றும் விற்பனைத் தடையும் விதிக்கப்படுகிறது. அத்துடன் உள்ளாட்சி அமைப்பின் உரிமமும் ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதேபோன்று, இரண்டாவது முறை தவறு செய்யும் கடைகளுக்கு ரூ.50,000 அபராதமும், 30 நாட்களுக்கு உரிமத் தடையும் விதிக்கப்படும். அதையும் மீறி மூன்றாவது முறையாக விற்பனையில் ஈடுபடும் கடைகளுக்கு ரூ.1,000,000 அபராதத் தொகையுடன் 90 நாட்களுக்குப் பதிவு அல்லது உரிமம் முற்றிலுமாகத் தடை செய்யப்படுகிறது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இதுவரை நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின் மூலம் முதலாவது அபராதத் தொகையின்கீழ் 106 கடைகளும், இரண்டாவது அபராதத் தொகையின்கீழ் 20 கடைகளும் மற்றும் மூன்றாவது முறையின் கீழ் 1 கடையும் சிக்கியுள்ளன. இதன் மூலம் விதிமீறலில் ஈடுபட்ட மொத்தம் 127 கடைகளுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக முப்பத்து ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் (ரூ.37,50,000) அபராதம் விதிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பள்ளிகளுக்கு அருகாமையில் உள்ள கடைகளில் இத்தகைய ஆய்வுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு, தொடர் கண்காணிப்புப் பணிகள் பலப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
நாமக்கல் மாவட்டப் பகுதிகளில் புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனை சம்பந்தமாகப் பொதுமக்கள் ஏதேனும் புகார்கள் அல்லது தகவல்களைத் தெரிவிக்க விரும்பினால், உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் பிரத்யேக வாட்ஸ்-அப் புகார் எண்ணான 94440 42322 என்ற எண்ணிற்குத் தொடர்பு கொண்டு தாராளமாகப் புகார் அளிக்கலாம் என நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மதுபாலன் தனது செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.