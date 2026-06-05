Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /நாமக்கல் : பதவியேற்றதும் புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி ஆக்ஷன்! ரூ.37 லட்சம் அபராதம்

நாமக்கல் : பதவியேற்றதும் புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி ஆக்ஷன்! ரூ.37 லட்சம் அபராதம்

Namakkal : நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்த 127 கடைகளுக்கு ரூ.37.50 லட்சம் அபராதம் விதித்தார் மாவட்ட ஆட்சியர்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:39 PM IST
நாமக்கல் : பதவியேற்றதும் புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி ஆக்ஷன்! ரூ.37 லட்சம் அபராதம்
Image Credit: Namakkal Collector New

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அண்ணாமலை வந்தாச்சு... ரஜினி தேர்தலில் போட்டி? - சூப்பர் ஸ்டார் ரீ-என்ட்ரி!
rajinikanth3 min ago
2
EPFO6 min ago
3
RJ Balaji8 min ago
4
Chennai34 min ago
5
Annamalai41 min ago