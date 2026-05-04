தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நாங்குநேரி தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 227வது தொகுதியாகும்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் தெற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்த தொகுதி. விவசாயமும், நவீன தொழில்நுட்ப பூங்காவும் இணைந்த ஒரு தனித்துவமான தொகுதியாகும். நாங்குநேரி, திசையன்விளை தாலுகாக்களை உள்ளடக்கியது. நாடார், தேவர், பட்டியலினத்தவர், இஸ்லாமியர்கள் கணிசமாக உள்ளனர். யாதவர் மற்றும் பிள்ளைமார் சமூகத்தினரும் பரவலாக உள்ளனர்.
நாங்குநேரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) நாங்குநேரி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாங்குநேரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (INC): ரூபி மனோகரன் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
அமமுக (AMMK): இசக்கிமுத்து
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): செல்வம்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன்
நாங்குநேரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,26,452
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,712
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 13
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,57,177
நாங்குநேரி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 80.22% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 11% அதிகம்).
நாங்குநேரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ரூபி மனோகரன் (காங்கிரஸ்) - 75,902 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கணேசராஜா (அதிமுக) - 59,416 வாக்குகள்
அமமுக: பரமசிவ ஐயப்பன் - 31,870
நாம் தமிழர் கட்சி: வீரபாண்டி - 17,654 வாக்குகள்
நாங்குநேரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் நாங்குநேரி தொகுதியில் 69.51% வாக்குகள் பதிவாகின.
