தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: நன்னிலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Nannilam election result 2026 : நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026 வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் முழுமையான தேர்தல் புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 07:32 AM IST
  • நன்னிலம் சட்டமன்ற தொகுதி முடிவுகள்
  • திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் விவரம்
  • வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் அப்டேட்

Nannilam election result 2026 : திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நன்னிலம் (Nannilam), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 169-வது தொகுதியாகும். நன்னிலம், குடவாசல் மற்றும் வலங்கைமான் வட்டங்களை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, காவிரி டெல்டா பாசன வசதி பெறும் செழிப்பான விவசாயப் பகுதியாகும். ஸ்ரீ வாஞ்சியம் வாஞ்சினாத சுவாமி கோவில் போன்ற ஆன்மீகத் தலங்கள் நிறைந்த இத்தொகுதி, நாகப்பட்டினம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். கடந்த சில தேர்தல்களாக அதிமுகவின் வலுவான கோட்டையாகத் திகழும் இத்தொகுதி, கடும் போட்டி நிறைந்த களமாகக் கருதப்படுகிறது.

நன்னிலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

நன்னிலம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அதிமுக: ஆர். காமராஜ் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ, முன்னாள் அமைச்சர்)

எஸ்டிபிஐ (திமுக கூட்டணி) - முகமது முபாரக்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ் பிரபாகரன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தேன்மொழி திலீப்குமார்

நன்னிலம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,67,432

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,31,200

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,36,220

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 12

நன்னிலம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் நன்னிலம் தொகுதியில் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலில் பதிவான 81.11% சதவீதத்தை விட உயர்வாகும். டெல்டா மாவட்டங்களிலேயே மிக அதிக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற தொகுதிகளில் நன்னிலமும் முன்னணியில் உள்ளது.

நன்னிலம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஆர். காமராஜ் (அதிமுக) – 1,03,637 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எஸ். ஜோதிராமன் (திமுக) – 99,213 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: எஸ். பாத்திமா ஃபர்ஹானா – 13,419 வாக்குகள்

அமமுக: என். ராமச்சந்திரன் – 2,076 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 4,424 வாக்குகள்

நன்னிலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் நன்னிலம் தொகுதியில் 81.11% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

