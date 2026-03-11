English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  குடும்ப ஆட்சி செய்யும் திமுக.. விஞ்ஞான ரீதியான ஊழல்! பிரதமர் மோடி கடும் சாடல்

குடும்ப ஆட்சி செய்யும் திமுக.. விஞ்ஞான ரீதியான ஊழல்! பிரதமர் மோடி கடும் சாடல்

Narendra Modi Speech Trichy: திருச்சியின் இன்று பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய நரேந்திர மோடி, திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 11, 2026, 07:52 PM IST
  • இன்று திருச்சியில் NDA கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது
  • இதில் பிரதமார் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார்
  • மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் என பேசினார்

குடும்ப ஆட்சி செய்யும் திமுக.. விஞ்ஞான ரீதியான ஊழல்! பிரதமர் மோடி கடும் சாடல்

Tamil Nadu Latest Political News: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. இதனால் அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. அனைத்து கட்சிகளும் பிரச்சார பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர். அங்காங்கே பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 11) அதிமுக - பாஜக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் (NDA Alliance) பொதுக் கூட்டம் திருச்சியில் நடைபெற்றது. 

இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திருச்சி வந்தார். அவருக்கு அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் என்.டி.ஏ கூட்டணி தலைவர்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து திருச்சி பஞ்சப்பூரில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்று பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். கிட்டத்தட்ட 5650 கோடி மதிப்பிலான மேம்பாட்டு திட்டங்களை அவர் தொடங்கி வைத்தார். 

இதையடுத்து பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய நரேந்திர மோடி, அனைவருக்கும் வணக்கம் என தனது உரையை தொடங்கிய நரேந்திர மோடி, திருச்சி நகரில் மக்களின் மத்தியில் நான் இருப்பது பெருமையாக உள்ளது. அனைவரும் நலமுடன் இருக்க வேண்டும். அதற்காக கடவுளை வேண்டுகிறேன். வீரத்திற்கும் பெருமைக்கும் சொந்தமான மண் திருச்சி. 

மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள்

மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள். திமுக அரசை தூக்கி எறிய மக்கள் விரும்புகிறார்கள். NDA கூட்டணியால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும். அதனை மக்களும் நம்புகிறார்கள். 2021 ஆம் ஆண்டில் திமுக அரசு அமைந்தது. திமுக ஆட்சியில் ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து தொடங்கி ஒரே குடும்பத்தோடு முடிகின்றது. அமைச்சர்கள் மாறலாம்.. சட்டசபை மாறலாம். ஆனால் அதிகாரம் என்னவோ ஒரே குடும்பத்திடம் மட்டுமே இருக்கும். விஞ்ஞான ரீதியான ஊழல். இந்த மாதிரிக்கு பெயர் போனது தான் திமுக. இந்த மாதிரி தான் ஒரே ஒரு குடும்பத்தின் ATM ஆக மாற்றியிருக்கிறது என சாடினார். 

மோசடியில் சிக்கிய தலைவர் 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், திருச்சியில் உள்ள ஒரு தலைவர் வேலைவாங்கி தருவதாக கூறி பெரிய மோசடியில் சிக்கி இருக்கிறார். வேலை பணத்திற்காக விற்கப்படும் போது ஒரு ஏழை மாணவரின் வாழ்க்கை கனவாக போகின்றது. இந்த பணம் எல்லாம் எங்கே போகிறது.. எப்படி அனைத்து ஆறுகளும் கடலில் சென்று சேர்கிறதோ அதேபோல தமிழகத்தின் ஊழல் பணம் எல்லாம் ஒரு குடும்பத்தை சென்று சேர்கிறது. அதன் குடும்ப சொத்தாக ஆகின்றது என திமுகவை சரமாரியாக விமர்சித்து இருக்கிறார் நரேந்திர மோடி 

