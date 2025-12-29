திருநெல்வேலியில் பயங்கரம்: கேஸ் பங்க் அருகே தீப்பிடிப்பு, சிலிண்டர் வெடித்ததால் பரபரப்பு

திருநெல்வேலி மதுரை வடக்கு புறவழிச்சாலையில் உள்ள எரிவாயு நிரப்பும் நிலையம் அருகே, ஓடிக்கொண்டிருந்த ஆம்னி வேன் ஒன்று திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்து சாம்பலான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நல்வாய்ப்பாக இந்த விபத்தில் உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
திருநெல்வேலி டவுன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஷேக் செய்யது அலி. வாசனை திரவிய வியாபாரியான இவர், தனது வியாபார நிமித்தமாக தச்சநல்லூர் பகுதிக்கு ஆம்னி வேனில் சென்றுள்ளார். வடக்கு புறவழிச்சாலையில் உள்ள எரிவாயு நிரப்பும் நிலையத்திற்குச் சென்ற அவர், தனது வாகனத்திற்கு 500 ரூபாய்க்கு கேஸ் நிரப்பியுள்ளார்.
கேஸ் நிரப்பி முடித்தவுடன் வாகனத்தை இயக்க முயன்றபோது, என்ஜின் பகுதியிலிருந்து திடீரென தீப்பொறி கிளம்பியுள்ளது. இதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பங்க் ஊழியர்கள், பெரும் ஆபத்தை உணர்ந்து உடனடியாகச் செயல்பட்டனர். தீ பரவி எரிவாயு நிலையம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக, உயிரைப் பணயம் வைத்து அந்த வாகனத்தை தள்ளிச் சென்று சாலையின் ஓரத்தில் கொண்டு விட்டனர்.
அவர் மீண்டும் வாகனத்தை ஸ்டார்ட் செய்ய முயன்றபோது, கரும்புகை வெளியேறி தீ மளமளவென பரவத் தொடங்கியது. அப்போது வாகனத்தில் இருந்த கேஸ் சிலிண்டர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்ததால், தீயின் வேகம் கட்டுக்கடங்காமல் போனது. சில நிமிடங்களிலேயே ஆம்னி வேன் முழுவதுமாக தீக்கிரையாகி எலும்புக்கூடாக மாறியது.
இந்த விபத்து குறித்து பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வருவதற்கு முன்பே கார் முற்றிலும் எரிந்துவிட்ட போதிலும், அவர்கள் தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து எஞ்சியிருந்த தீயை முழுமையாக அணைத்தனர். மேலும், தீ அருகில் இருந்த பகுதிகளுக்கு பரவாமல் தடுத்தனர்.
இந்த விபத்து காரணமாக மதுரை - திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. சாலையின் இருபுறமும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன. பின்னர் போலீசார் போக்குவரத்தை சீர்செய்தனர். எரிவாயு நிரப்பும் நிலையத்திற்கு மிக அருகிலேயே இந்த விபத்து நடந்ததால், ஊழியர்களின் துரித நடவடிக்கையால் ஒரு மிகப்பெரிய வெடி விபத்தும், அசம்பாவிதமும் தவிர்க்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்து திருநெல்வேலி சந்திப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
