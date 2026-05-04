தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: நத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

நத்தம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நத்தம் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 131), திண்டுக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத கோட்டைகளில் ஒன்றாக விளங்கும் நத்தம் தொகுதியில், அக்கட்சியின் முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் ஆர். விசுவநாதன் தொடர்ந்து பலமுறை வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார். 2016-ஆம் ஆண்டு திமுகவிடம் பறிபோன இத்தொகுதியை, 2021-ஆம் ஆண்டு மீண்டும் நத்தம் விசுவநாதன் மீட்டெடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நத்தம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று நத்தம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
நத்தம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக கூட்டணி: கே.கே. செல்வக்குமார்
அதிமுக (AIADMK): நத்தம் ஆர். விசுவநாதன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அழகம்மாள்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எல்.எல்.ரமேஷ்
நத்தம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 261152
ஆண் வாக்காளர்கள்: 128229
பெண் வாக்காளர்கள்: 132854
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 69
நத்தம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நத்தம் தொகுதியில் சுமார் 91.13% வாக்குகள் பதிவாகின.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: நத்தம் ஆர். விசுவநாதன் (அதிமுக) - 1,07,762 வாக்குகள் (47.84%)
இரண்டாம் இடம்: எம்.ஏ. ஆண்டி அம்பலம் (திமுக) - 95,830 வாக்குகள் (42.54%)
வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் நத்தம் ஆர். விசுவநாதன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் எம்.ஏ. ஆண்டி அம்பலத்தை 11,932 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார்.
