/தேசிய கல்வி உதவித்தொகை 2026-2027: மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு!

National Scholarship 2026 : மத்திய அரசின் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை அமைச்சகம் சார்பில், 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான தேசிய கல்வி உதவித்தொகைக்கு (National Scholarship) விண்ணப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் இதைப் பயன்படுத்தி உரிய நேரத்திற்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இந்த உதவித்தொகைத் திட்டத்திற்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான இணையதளப் பக்கம் கடந்த ஜூன் 1, 2026 அன்று திறக்கப்பட்டு, தற்போது விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில், பள்ளிப் படிப்பு உதவித்தொகைக்கு (Pre-Matric Scholarship Scheme) விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் வரும் ஆகஸ்ட் 31, 2026க்குள்ளும், உயர்கல்வி மற்றும் சிறப்புக் கல்வி உதவித்தொகைக்கு (Post-Matric / Top Class Education Scholarship Schemes) விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் வரும் அக்டோபர் 31, 2026க்குள்ளும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து முடிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் அனைத்து மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களும் தங்களின் ஆதார் அட்டை, வருமானச் சான்றிதழ் (Income Certificate), மற்றும் நடப்புக் கல்வியாண்டில் பயில்வதற்கான போனாஃபைட் சான்றிதழ் (Bonafide Certificate) ஆகியவற்றைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். இவற்றுடன் முந்தைய ஆண்டின் மதிப்பெண் பட்டியல் (Previous Year Mark Sheet) மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை அல்லது ஸ்மார்ட் கார்டு (UDID Card) போன்ற விவரங்களையும் இணையதளத்தில் முறையாகப் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். தேவையான சான்றிதழ்களைச் சரியாகப் பதிவேற்றம் செய்யாத விண்ணப்பங்கள் மாநில நோடல் அதிகாரியால் நிராகரிக்கப்படும்.
9-ஆம் வகுப்பு முதல் உயர்கல்வி வரை பயிலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள், தங்களின் வங்கி கணக்கு விபரங்கள் சரியாக உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக, தங்களின் வங்கி கணக்கு செயல்பாட்டில் (Active) உள்ளதா என்பதையும், அந்த வங்கி கணக்கு எண்ணுடன் ஆதார் எண் கண்டிப்பாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா (Aadhaar Seeding) என்பதையும் உறுதி செய்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவன நோடல் அதிகாரிகள் (Institute Nodal Officer - INO) தங்களின் e-KYC மற்றும் ஆதார் சரிபார்ப்பை உடனடியாக முடித்திருக்க வேண்டும். ஒருவேளை கல்வி நிறுவனங்களில் புதிய அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தால், அது குறித்த கடிதம் மற்றும் புதிய அதிகாரிகளின் ஆதார் விபரங்களுடன் scdaspsc22@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி மாற்றம் செய்துகொள்ளலாம். மேலும், UDISE+ அல்லது AISHE போர்டலில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் சமூகப் பிரிவு (Community) எண்ணிக்கையும், தேசிய கல்வி உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும் சரியாக ஒத்துப்போவதை கல்வி நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
தகுதியான மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் புதியதாகப் புதுப்பிக்க (Renewal) விரும்பும் மாணவர்கள் அனைவரும் https://scholarships.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக மட்டுமே ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடு முடிந்த பிறகு வரும் விண்ணப்பங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.