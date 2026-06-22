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தேசிய கல்வி உதவித்தொகை 2026-2027: மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு!

National Scholarship 2026 : மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்கான தேசிய கல்வி உதவித்தொகை 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கு விண்ணப்பிக்க அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 22, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:20 PM IST
தேசிய கல்வி உதவித்தொகை 2026-2027: மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: National Scholarship 2026-27

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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