அதிமுகவுக்கு இவ்வளவு சீட் தான்... டிக் போட்ட அமித்ஷா - ஓகே சொன்ன இபிஎஸ்!

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு: தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம் ஆகியவற்றின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
ஏப்ரல் 23இல் வாக்குப்பதிவு
கடந்த மார்ச் 15ஆம் தேதி அன்று 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டது. அன்றில் இருந்தே தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தன. தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கத்தில் வரும் மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது.
பரபரக்கும் நான்கு முனை போட்டி
தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை 234 தொகுதிகளில் 118 இடங்களை வென்று தனிப்பெரும்பான்மையை பெரும் கட்சியோ அல்லது கூட்டணியோ தான் ஆட்சியமைக்கும். தற்போது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களத்தில் நான்கு முனை போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. ஆளும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி, அதிமுக - பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, தவெக மற்றும் நாதக உள்ளிட்ட நான்கு அணிகளும் அரியணையை குறிவைத்துள்ளன.
வேட்பு மனு தாக்கல் வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வேட்புமனுவை திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி நாளாகும். மொத்தம் உள்ள இந்த 20 நாள்களில் அனைத்து கட்சிகளும் தொகுதி பங்கீட்டை முடித்து, எந்தெந்த தொகுதி யார் யாருக்கு என்பதை இறுதிசெய்து, வேட்பாளரை அறிவித்து பிரச்சாரத்தை தொடங்கியாக வேண்டும்.
வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்ட நாம் தமிழர்
தேர்தல் களத்தில் எப்போதுமே வேட்பாளர்களை அறிவிப்பதில் நாம் தமிழர் கட்சிதான் முன்னிலை வகிக்கும். இந்த முறையும் நாம் தமிழர் கட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கும் முன்னரே, 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டது. நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இந்த முறை சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் போட்டியிடுகிறார். இவர் கடந்த 2021 தேர்தலில் திருவொற்றியூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
தவெகவின் விருப்பம் என்ன?
தவெக கூட்டணி ஆட்சி என பங்கீரங்கமாக அறிவிப்பு விடுத்தும் இதுவரை யாரும் அக்கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க முன்வரவில்லை. இருப்பினும், சசிகலா தரப்பு, ராமதாஸ் தரப்பு என ஒரு சில வாய்ப்புகள் தவெகவுக்கு உள்ளது. இருப்பினும் 234 தொகுதிகளிலும் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிட விஜய் விரும்புவதாகவும் தெரிகிறது.
திமுக கூட்டணியின் நிலை என்ன?
மறுமுனையில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28, மதிமுக 4, மமக 2, ஐயூஎம்எல் 2, கொமதேக 2, சிபிஐ 5 என தொகுதி பங்கீடு உறுதியாகி உள்ளது. இன்னும் சிபிஎம், விசிக, தேமுதிக உள்ளிட்ட பல கட்சிகளின் தொகுதி பங்கீடு இழுப்பறியாக உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் போதுமா இடங்கள் ஒதுக்கப்படவில்லை என கூறி, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி அக்கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியிருக்கிறது. தவாக, தவெக உடன் கூட்டணி சேரும் என்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.
இன்னும் இழுபறியில் அதிமுக கூட்டணி
இந்தச் சூழலில், முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுக இன்னும் தொகுதி பங்கீட்டை உறுதி செய்யாமல் உள்ளது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் யார் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் என்பதையே புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. இந்த கூட்டணிக்குள் அதிமுக பாமகவை (அன்புமணி தரப்பு) மட்டுமே கொண்டுவந்தது. ஏறத்தாழ மற்ற அனைத்து கட்சிகளையும் பாஜகவே கூட்டணிக்குள் அழைத்து வந்தது. கடந்த 2024இல் அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த தேமுதிகவும் திமுக கூட்டணிக்குள் சென்றுவிட்டது. தே.ஜ. கூட்டணிக்குள் வந்த அமமுக கூட, தங்களின் தொகுதிகளை பாஜகவிடம் இருந்து கேட்டு பெறுவோம் என கூறியிருந்தது.
இபிஎஸ் அப்செட்
இதனால், பாஜக தொகுதி பங்கீட்டில் அதிக சீட் கேட்பதாகவும், தாங்கள் அழைத்து வந்த கட்சிகளுக்கும் தாங்களே தொகுதிகளை பிரித்துக்கொடுப்பதாகவும் அதிமுகவிடம் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், அமமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளிடமும் தாங்களே தொகுதி பங்கீட்டை நடத்திக்கொள்கிறோம் என எடப்பாடியும் விடாப்பிடியாக இருந்துள்ளார். ஆனால், அது சரிவரவில்லை. மேலும் மூன்று முறை தமிழகம் வந்த பிரதமர் மோடியும் ஒருமுறை கூட எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வர் வேட்பாளர் என அறிவிக்கவில்லை. இதனாலும் இபிஎஸ் அப்செட் என கூறப்படுகிறது.
டெல்லிக்கு படையெடுக்கும் தலைவர்கள்
இதனால் இவர் டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை இரு முறை சந்தித்து தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசி, தொகுதி எண்ணிக்கையை உறுதி செய்துள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று டெல்லி சென்று நிலையில், இன்று பாமக தலைவர் அன்புமணி, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் டெல்லி சென்றுள்ளனர்.
நாளை வெளியாகும் அறிவிப்பு?
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியுஷ் கோயல் நாளை தமிழகம் வர இருப்பதாகவும், நாளையே அதிமுக தொகுதி பங்கீடு உறுதியாக இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அந்த வகையில், அதிமுக கூட்டணிக்குள் எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதி என்பதை இங்கு காணலாம்.
இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு எத்தனை தொகுதி?
மற்ற கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்?
டெல்லியில் உறுதியான ஒப்பந்தம்
மொத்தமாக இரட்டை இலை 172 தொகுதிகளில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மீதம் உள்ள 62 இடங்களில் பாஜக, பாமக, அமமுக, தமாகா கட்சிகள் தனித் தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. டெல்லியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் உறுதியாகும் நிலையில், நாளை சென்னையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
