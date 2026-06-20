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நீட் எழுதும் மாணவர்கள் கவனத்திற்கு... தமிழகத்தில் 2 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

NEET Re-test Special Train : நாடு முழுவதும் நீட் மறுதேர்வு நாளை (ஜூன் 21) நடைபெற இருப்பதை முன்னிட்டு, சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே இயக்க உள்ளது. அதன் விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 20, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:33 AM IST
நீட் எழுதும் மாணவர்கள் கவனத்திற்கு... தமிழகத்தில் 2 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
Image Credit: Image Credits : NEET Re-test Special Train | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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நீட் எழுதும் மாணவர்கள் கவனத்திற்கு... தமிழகத்தில் 2 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
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