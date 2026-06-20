/நீட் எழுதும் மாணவர்கள் கவனத்திற்கு... தமிழகத்தில் 2 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

NEET Re-test Special Train : ஒட்டுமொத்த நாடு நாளை (ஜூன் 21) நீட் மறுதேர்வுக்கு தயாராகி வருகிறது. கடந்த மே 3ஆம் தேதியே, 2026ஆம் ஆண்டுக்கான இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான நுழைவுத்தேர்வான நீட் தேர்வு நடைபெற்றது.
வினாத்தாள் கசிந்தது மற்றும் தேர்வு நடைமுறைகளில் முறைகேடுகள் நடந்தது ஆகியவற்றின் காரணமாக, மே 3ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்திருந்தது. இது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. சிபிஐ இதுவரை நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக டெல்லி, ஜெய்ப்பூர், அஹில்யாநகர், லத்தூர், நாஷிக், புனே, குருகிராம் என நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 13 பேரை கைது செய்துள்ளது.
இதையொட்டி, நீட் மறுதேர்வு அறிவிப்பை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டது. மறுத்தேர்வுக்கான தேர்வர்கள் அட்மிட் கார்டு தற்போது இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இந்திய விமானப்படை மற்றும் துணை ராணுவப் படைகள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் தேர்வு மையங்களுக்கு வினாத்தாள் கொண்டுசெல்லப்பட்டன.
நீட் மறுதேர்வு நடைபெறும் மையங்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பும் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களின் அழுத்தத்தை குறைக்கும் வகையில், வழக்கமாக 180 நிமிடங்கள் நடைபெறும் நீட் தேர்வு, இம்முறை 195 நிமிடங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை நடைபெற இருக்கும் நீட் மறுதேர்வு மதியம் 2 மணிமுதல் மாலை 5.15 மணிவரை நடைபெற இருக்கிறது. மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு மாலை 6.20 மணிவரை கூடுதல் நேரம் வழங்கப்படும்.மேலும், நீட் தேர்வு முடியும் வரை, ஜூன் 21ஆம் தேதிவரை, டெலிகிராம் செயலிக்கும் இந்தியாவில் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நீட் தேர்வு எழுத வரும் தேர்வர்களுக்கு வசதியாக இரண்டு சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. சின்னசேலம் - சேலம் சந்திப்பு வரை செல்லும் சிறப்பு ரயில் மற்றும் திருப்பத்தூர் - சேலம் வரை செல்லும் சிறப்பு ரயில் என இரண்டு ரயில்கள் நாளை இயக்கப்பட இருக்கின்றன.