  • நாளை நீட் தேர்வு.. ஆடை கட்டுப்பாட்டில் திடீர் மாற்றம்.. மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

நாளை நீட் தேர்வு.. ஆடை கட்டுப்பாட்டில் திடீர் மாற்றம்.. மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Neet Ug Exam Guidelines: நாடு முழுவதும் நாளை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான இளநிலை நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது.  நாளை நீட் தேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில், தேசிய தேர்வு முகமை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், இந்தாண்டு மாணவர்கள் முழுக்கை சட்டை அணிந்து நீட் தேர்வை எழுதலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.  இதுகுறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 2, 2026, 12:15 PM IST
  • மே 3ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு
  • நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் முழுக்கை சட்டை அணியலாம்
  • மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு

நாளை நீட் தேர்வு.. ஆடை கட்டுப்பாட்டில் திடீர் மாற்றம்.. மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Neet Ug Exam Guidelines:  இந்தியாவில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேத போன்ற இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கு நீட் தேர்வு கட்டாயமாகும். நீட் தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தான், மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

நாளை நீட் தேர்வு

ஆண்டுதோறும் நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தி வருகிறது. இந்தியா முழுவதுமே இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் இந்த தேர்வுக்கான விண்ணப்பம் பிப்ரவரி மாதம் நடக்கும். அதனை தொடர்ந்து மே மாதம் நீட் இளநிலை தேர்வு நடத்தப்படும். அந்த வகையில்,  நாளை (மே 3) நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் நடத்தப்படுகிறது.  

இந்த தேர்வை மொதத்ம் மொததம் 22.79 லட்சம் பேர் எழுத உள்ளனர்.  தமிழகத்தில் 21000க்கு மேற்பட்ட தேர்வர்கள் எழுத உள்ளனர். இந்த தேர்வு இந்தியா முழுவதும் 522 மையங்களிலும், வெளிநாடுகளில் 1 மையங்களில் நடைபெற உள்ளது. நம் தமிழகத்தில் சென்னை, திருச்சி, மதுரை, நெல்லை, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் நீட் தேர்வு நடைபெறுகிறது.

நீட் நாளை பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு மேல் மாணவர்கள் தேர்வு அறைக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.  தேர்வு தொடங்குவதற்கு மாணவர்கள் குறைந்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு தேர்வு மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

முழுக்கை சட்டை அணிய அனுமதி

நாளை நீட் தேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்வர்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, நீட் தேர்வுக்கு செல்லும் மாணவர்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும். குறிப்பாக, ஆடை விஷயங்களில் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. அதாவது, முழுக்கை சட்டை, பெரிய பட்டன் சட்டைகள், அலங்கார உடைகள், ஹை ஹீல்ஸ், கம்மல், வளையல் போன்ற ஆபரணங்கள் அணிந்து வர தடை விதிக்கப்படுகிறது. 

மத நம்பிக்கையின்படி ஆடை அணியக் கூடாது.  பெண்கள் லெகிங்ஸ், ஜீன்ஸ், குர்தி போன்ற ஆடைகளை அணிய வேண்டும். ஆண்கள் பேண்ட், அரைக்கை சட்டை, டி ஷர்ட் அணிய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் தான், மாணவர்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள விதிகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, நீட் தேர்வு எழுத வரும் மாணவர்கள் முழுக்கை சட்டை அணிந்த ஆடைகளை அணியலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பளி ஆடைகளை கூட அணியலாக என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும், மாணவர்கள் மெல்லிய ரக ஆடைகளை அணிய வேண்டும். எளிமையான காலணிகள், செருப்புகள் அணியலாம். தடிமான அடிப்பாகம் கொண்ட ஷூ, செருப்பு அணியக் கூடாது. வெளிப்படையாக தெரியக் கூடிய தண்ணீர் பாட்டில்களை மாணவர்கள்  தேர்வு அறைக்குள் எடுத்து வரலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தடை செய்யப்பட்டுள்ள பொருட்கள்

நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் கட்டாயம் சில பொருட்களை தவிர்க்க வேண்டும். தேர்வு அறைக்குள் மாணவர்கள் படிப்புப் பொருட்கள், கால்குலேட்டர் போன்ற பொருட்களை எடுத்து செல்ல தடை. கைபேசிகள், புளூடூத் சாதனங்கள், இயர்போன்கள், மைக்ரோ ஃபோன்கள், மின்னணு சாதனங்கள் முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.  தேர்வர்கள் பணப்பை, பெல்ட், தொப்பி போன்ற தனிப்பட்ட பொருட்களை எடுத்து செல்லக் கூடாது. தேர்வு அறைக்குள் எந்த வகையான கைக்கடிகாரத்தை எடுத்து செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறது.  மாத்திரை போன்றவற்றை முன் அனுமதி பெற்று தேர்வு அறைக்குள் எடுத்து வர வேண்டும். மேலும், மாணவர்கள் முன்கூட்டியே தேர்வு அறைக்குள் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

